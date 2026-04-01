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नक्सलियों ने उड़ाया गांव का स्कूल, बाहर रहकर की पढ़ाई, अब बदल रहे हालात, ओलंपिक में मेडल जीतना संतोष का लक्ष्य

बीजापुर के तीरंदाज संतोष ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना लगाकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहते हैं. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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ओलंपिक में मेडल जीतना संतोष का लक्ष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 8:25 PM IST

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रायपुर: नेशनल ट्राइबल्स गेम में हिस्सा लेने पहुंचे आर्चरी के खिलाड़ी के. संतोष ने ETV भारत से खास बातचीत की. बीजापुर से 40 किलोमीटर दूर गांव के रहने वाले इस खिलाड़ी ने नेशनल ट्राइबल्स गेम में हिस्सा लिया है. बहुत बड़ा मेडल तो नहीं आया, लेकिन अंक तालिका में आठवें स्थान पर रहे हैं. संतोष जिस गोंडी समुदाय से आते हैं वहां इस तरह से आगे किसी युवा का आगे आना बहुत बड़ी बात है.

के. संतोष अब भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी ले सकते हैं. यह बीजापुर के सुदूर गांव से आने वाले एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है. संसाधन का घोर अभाव और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खिलाड़ी अपना हौसला नहीं हारे हैं. नक्सलवाद का दंश झेलते हुए हिम्मत और हौसले से अपनी प्रतिभा का इस स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने का काम संतोष ने किया है. देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का संतोष का सपना है. बदलते छत्तीसगढ़ के लिए एक नए माहौल की परिकल्पना भी संतोष रखते हैं. नेशनल ट्राइबल्स गेम में शिरकत करने पहुंचे के संतोष ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि खेल को लेकर के सरकार ठीक काम कर रही है. उम्मीद है की बदलाव के बाद निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में होने वाले खेल और यहां के खिलाड़ी देश स्तर पर बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

ओलंपिक में मेडल जीतना संतोष का लक्ष्य (ETV Bharat)

सवाल: यहां तक का सफर आपने कैसे तय किया और क्या-क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा ?

जवाब: बीजापुर से 35 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मैं वहीं का रहने वाला हूं. बीजापुर में स्पोर्ट्स अकादमी खुला था उसमें मुझे समर कैंप कराया गया था. समर कैंप में आर्चरी, फुटबॉल, स्विमिंग जैसे खेलों का आयोजन हुआ था, समर कैंप मेंने देखा कि आर्चरी गेम्स लोग देख और मार्डन तकनीक से उसे सीख भी रहे हैं. मुझे भी लगा कि मैं भी ये कर सकता हूं. इसके बाद हमने इस खेल को खेलना शुरू किया.

सवाल: अभी जो आयोजन हुआ है उसे लेकर आप क्या कहेंगे ?

जवाब: अभी जो आयोजन हुआ है वह बहुत बेहतर है. बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देने का विषय है. क्योंकि इसमें सिर्फ ट्राइबल्स खेल पाएंगे और हम लोगों को इसमें खेलने का मौका मिला है जो बहुत बड़ी बात है.


सवाल: विशेष पिछड़े समुदाय की बात होती है. आप गोंडी समुदाय से आते हैं. चुनौतियां क्या हैं, अगर हम गांव तक चलें या और बच्चों के लिए जो इस खेल में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है ?

जवाब: चुनौतियां बहुत जटिल हैं और बहुत ज्यादा भी. जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमारे स्कूल को तोड़ दिया गया था, नक्सलियों ने बम से स्कूल को उड़ा दिया था. क्योंकि हमारा एरिया नक्सलियों का एरिया माना जाता था. इसलिए उन लोगों ने स्कूल को तोड़ दिया था. हमें बाहर आकर पढ़ाई करनी पड़ी. दूसरी बड़ी बात यह है कि गांव के लोग अभी भी अपने बच्चों को दूर भेजना नहीं चाहते. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट ना होने की वजह से इस खेल से नहीं जुड़ पाए. बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए. गवर्नमेंट अकादमी शुरू कर रही है, लिहाजा अब जिस तरीके का काम किया जा रहा है अब अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे भी बाहर आ रहे हैं. इस खेल से जुड़ रहे हैं और भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं.

सवाल: आप यहां तक पहुंचे हैं, तब ऐसा उम्मीद जगी है कि और भी बच्चे आएंगे. लेकिन जो सामान्य व्यवस्था सड़क बिजली पानी है क्या वह वहां तक पहुंचेगा ?

जवाब: पहले और अभी की तुलना में बात करें तो रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था. टावर तो था ही नहीं. बाकी स्कूल की भी सुविधा नहीं थी. लेकिन अभी की सरकार ने काम करना शुरू किया है. टावर लगा है, लाइटें लग गई हैं, रोड भी अच्छा हो रहा है. अभी हमारे रोड पर बस भी चलना शुरू हो गई है. पहले यह व्यवस्था थी कि बस मिलना मुश्किल था, लेकिन अब बस की व्यवस्था हो रही है.

सवाल: जो बच्चे खेल रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे ?

जवाब: बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी रहने खाने और खेलने की सुविधा दे रही है. मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा कि लोग आएं और सीखें. अब डेवलपमेंट को देखकर लोग अपने बच्चों को भेजना भी चाह रहे हैं. अकादमी में खाने-पीने पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. सुविधा इसी तरह से मिलती रहे हम भारत के लिए ओलंपिक जरूर जीतकर लाएंगे.

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