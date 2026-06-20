कोहली की हार से छलका दर्द, बल्ला उठाया तो बरस पड़े रन, 13 साल की उम्र में बना दिए 10 हजार रन
कमाल के क्रिकेटर आरव राज की नजर टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने और वर्ल्ड कप जीतने का है. रायपुर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 12:28 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के नन्हे क्रिकेटर की कहानी इन दिनों हर किसी की जुंबा पर है, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं. इस नन्हे क्रिकेटर ने महज 5 साल की उम्र में टीवी पर विराट कोहली की हार को देखकर ठान लिया कि वह एक दिन भारत के लिए खेलेगा और टीम को मैच जितवाएगा. आज वही बच्चा 13 साल की उम्र में 10 हजार से ज्यादा रन बनाकर नया इतिहास लिख चुका है. 24 शतक, 52 अर्धशतक लगा चुके इस नन्हे क्रिकेटर का सपना टीम इंडिया के लिए खेलना और वर्ल्ड कप जीतना है. छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेट स्टार आरव राज से उनकी इस खास उपलब्धि पर ईटीवी भारत की टीम ने उनसे खास बातचीत की.
कोहली की हार ने बदली आरव के जिंदगी की दिशा
क्रिकेटर आरव राज बताते हैं कि बचपन में वह टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे. उस मुकाबले में उनके पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली की टीम हार गई. हार देखकर उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने उसी वक्त मन में ठान लिया कि एक दिन वह खुद क्रिकेट खेलेंगे और भारत को जीत दिलाएंगे. यही वह पल था जिसने आरव की जिंदगी की दिशा बदल दी. बल्ला हाथ में आया और फिर क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जुनून बन गया.
5 साल की उम्र में पहला मैच, 13 साल में 10 हजार रन ठोक डाले
24 दिसंबर 2017 को महज 5 साल की उम्र में आरव ने अपना पहला लेदर बॉल क्रिकेट मैच खेला. छोटी सी शुरुआत के साथ शुरू हुआ यह सफर आज एक बड़े मुकाम तक पहुंच चुका है. साढ़े आठ सालों में आरव ने 353 पारियों में 10,143 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया. सबसे खास बात यह है कि इतनी कम उम्र में 10 हजार रन बनाने वाले वह छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि को जो भी सुनता है हैरान हो जाता है.
24 शतक, 52 अर्धशतक और रिकॉर्डों की बारिश
आरव के बल्ले से अब तक 24 शानदार शतक और 52 अर्धशतक निकल चुके हैं. लगातार रन बनाना, बड़ी पारियां खेलना और टीम के लिए मैच जिताने वाली बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी पहचान है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसा रिकॉर्ड बनाना किसी असाधारण प्रतिभा से कम नहीं है.
सुबह से शाम तक क्रिकेट ही क्रिकेट
आरव का पूरा दिन अनुशासन और समय की पाबंदियों में भरा रहता है. सुबह उठने से लेकर प्रैक्टिस, स्कूल, फिटनेस, खानपान, पढ़ाई और आराम तक हर चीज का समय तय है. वह नियमित रूप से नेट्स में अभ्यास करते हैं और अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देते हैं. आरव का कहना है कि अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि शरीर को भी फिट और दिमाग को एकाग्र रखना जरूरी है.
पढ़ाई भी, क्रिकेट भी
क्रिकेट के साथ-साथ आरव पढ़ाई को भी महत्व देते हैं. हालांकि उनका ज्यादातर समय क्रिकेट को जाता है, लेकिन परीक्षा के दिनों में वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अच्छे अंक लाने की कोशिश करते हैं. आरव का मानना है कि खेल और शिक्षा दोनों का संतुलन जरूरी है.
विराट कोहली हैं सबसे पसंदीदा खिलाड़ी
आरव के पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली हैं. वह उनकी बल्लेबाजी, फिटनेस और संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं. आरव कहते हैं कि विराट की तरह देश के लिए खेलना और भारत को विश्व विजेता बनाना उनका सबसे बड़ा सपना है. आरव अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार खेल पर ध्यान भी केंद्रित करते हैं.
अंडर-14 से टीम इंडिया तक का सपना
फिलहाल आरव का लक्ष्य अंडर-14 और अंडर-16 स्तर पर शानदार प्रदर्शन करना है. इसके बाद उनकी नजर भारतीय टीम में जगह बनाने पर है. आरव का सपना सिर्फ टीम इंडिया की जर्सी पहनना नहीं, बल्कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है.
परिवार ने सपनों को दी उड़ान
आरव के पिता संतोष बताते हैं कि बचपन से ही बेटे को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था. जब उसने क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई तो परिवार ने उसे बैट और बॉल दिला दी. लेकिन धीरे-धीरे क्रिकेट उसके लिए जुनून बन गया. परिवार ने उसकी प्रतिभा को पहचानकर अकादमी में दाखिला दिलाया और हर मैच में उसका साथ दिया.
पास हो जाए वही काफी है: पिता
आरव की पढ़ाई को लेकर उनके पिता का नजरिया भी काफी अलग है. वह कहते हैं कि अगर आरव पढ़ाई में पास हो जाता है तो वही उनके लिए बड़ी बात है. क्योंकि उन्हें पता है कि बेटे की असली रुचि क्रिकेट में है. उनका मानना है कि क्रिकेट भी किसी पढ़ाई से कम नहीं है और आरव उसी क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहा है.
मां बनी सबसे बड़ी ताकत
आरव के पिता बताते हैं कि बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने में उसकी मां का बहुत बड़ा योगदान है. सुबह जल्दी उठना, अभ्यास के लिए तैयार करना, टिफिन बनाना, खानपान का ध्यान रखना और हर समय हौसला बढ़ाना, इन सब जिम्मेदारियों को उनकी मां बखूबी निभा रही हैं.
कोच बोले, दूसरे बच्चों से अलग है आरव
आरव के कोच कहते हैं कि वह बेहद मेहनती और अनुशासित खिलाड़ी है. उसे जो भी सिखाया जाता है वह जल्दी सीख जाता है. इतनी कम उम्र में 10 हजार रन का आंकड़ा पार करना उसकी लगन और प्रतिभा का प्रमाण है. कोच चिरंजीव नायक को पूरा विश्वास है कि यदि आरव इसी तरह मेहनत करता रहा तो आने वाले समय में वह भारतीय टीम की जर्सी जरूर पहनेगा.
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