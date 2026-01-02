ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल को मिली जमानत, कांग्रेस नेताओं ने जताई खुशी

यह बड़ी कानूनी राहत है. हमें पूरा भरोसा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है- सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस नेता

इसे लेकर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है हम लोगों को इस बात का पूरा अंदाजा था की देर चाहे जो हो लेकिन न्याय जरूर आएगा.

ED और ACB/EOW की कार्रवाई को बघेल ने असंवैधानिक बताया था. इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. 19 दिसम्बर को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बिलासपुर/ रायपुर/ दुर्ग : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है. 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को ईडी ने दुर्ग भिलाई से गिरफ्तार किया था.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का बयान (ETV BHARAT)

फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर

इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है. कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है. भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने कहा कि जो भी भाजपा और पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच अंततः सामने आता है. उन्होंने चैतन्य बघेल की जमानत पर खुशी जताते हुए बघेल परिवार को शुभकामनाएं दीं है.

3200 करोड़ का शराब घोटाला- ईडी

ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में 3200 करोड़ के घोटाले का दावा किया है. इस स्कैम की अभी जांच चल रही है. ईडी की शराब घोटाले को लेकर जांच में कई अहम खुलासे भी हुए हैं. इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, मुख्यमंत्री की पूर्व उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के साथ ही व्यवसायी अनवर ढेबर, सहित कई अन्य आईएएस पदाधिकारी भी इसमें शामिल है. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में लगभग 20 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल द्वारा लिया गया और उनकी भूमिका को देखते हुए 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने की गिरफ्तार किया था और उस समय से चैतन्य बघेल जेल में बंद थे.

ईडी ने शराब घोटाले में पेश किया था चार्जशीट

वर्तमान समय में शराब घोटाले की जांच तेजी से चल रही है और इसे प्रवर्तन निदेशालय ने काफी मजबूती से तैयार भी किया है. 26 दिसंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने 29,800 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर की. जिसमें मनी लांड्रिंग के पुख्ता दस्तावेज मिलने का दावा किया गया.

चैतन्य बघेल को लेकर ईडी का खुलासा

आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को मुख्य कड़ी माना था. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव के पद पर तैनात सौम्या चौरसिया को आबकारी घोटाले में मिडिएटर की भूमिका के तौर पर शामिल किया था. DMF घोटाले में भी सौम्या चौरसिया की भूमिका संदेहास्पद रही है, जिस पर वह जमानत पर थीं, लेकिन 17 दिसंबर 2025 को आबकारी घोटाले में सौम्या चौरसिया को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. वर्तमान समय में सौम्या चौरसिया जेल में हैं.