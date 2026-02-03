छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
पूर्व मंत्री 15 जनवरी, 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए शराब घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने कवासी लखमा का पक्ष रखा, जबकि वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान लखमा के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही कथित 'मनी ट्रेल' (पैसों के लेन-देन) का कोई सुराग मिला है. पीठ के सामने यह दलील दी गई कि केवल कबूलनामे वाले बयानों के अलावा, उनके खिलाफ कोई अन्य ठोस सबूत मौजूद नहीं है.
माहेश जेठमलानी ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि आबकारी नीतियों के बदले रिश्वत लेने के सबूत मौजूद हैं और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मिल रही थी. पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि पूर्व मंत्री 15 जनवरी, 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में हैं.
राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 अप्रैल, 2025 को एक अलग मामले में लखमा को गिरफ्तार किया था. अदालत को बताया गया कि अभियोजन पक्ष EOW मामले में 865 गवाहों और ईडी मामले में 117 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है, और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी लंबित है.
सर्वोच्च न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और मुकदमे के जल्द खत्म होने की कम संभावना को देखते हुए यह फैसला सुनाया. पीठ ने टिप्पणी की कि इस मामले की जांच में लंबा समय लगने की संभावना है. कोर्ट ने कहा कि जब कई लोगों से जुड़े जटिल मुद्दे शामिल हों, तो जांच के लिए समय सीमा तय करना उचित नहीं है. साथ ही, अदालत ने यह भी जोड़ा कि अनिश्चित काल तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है.
बेंच ने निर्देश दिया कि लखमा को EOW और ED दोनों द्वारा दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. इसके लिए उन्हें विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरने होंगे. कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं, जो नीचे दिये जा रहे हैं.
- लखमा को कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
- उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट नहीं दी जाएगी, सिवाय स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कारणों के.
- वह विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे और उनका पासपोर्ट विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमा रहेगा.
- उन्हें अपने रहने के स्थान और संपर्क नंबर की जानकारी देनी होगी, ताकि संबंधित पुलिस स्टेशन और ईडी अधिकारी उनकी मौजूदगी का पता लगा सकें.
- विशेष न्यायाधीश की अनुमति के बिना अपना नंबर नहीं बदल पाएंगे.
- विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के संबंध में पीठ ने स्पष्ट किया कि जिस अवधि के दौरान चार्जशीट दाखिल की जाएगी या अदालत उस पर संज्ञान लेगी, उस समय विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) इस पर उचित निर्णय लेंगे.
- पीठ ने यह भी कहा कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों में भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन यह साफ कर दिया कि वे उन आरोपों पर कोई बयान नहीं देंगे जो या तो चार्जशीट का हिस्सा हैं या जिनकी अभी जांच चल रही है.
अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास नहीं करेंगे. इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर उसे जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
