ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए शराब घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने कवासी लखमा का पक्ष रखा, जबकि वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान लखमा के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही कथित 'मनी ट्रेल' (पैसों के लेन-देन) का कोई सुराग मिला है. पीठ के सामने यह दलील दी गई कि केवल कबूलनामे वाले बयानों के अलावा, उनके खिलाफ कोई अन्य ठोस सबूत मौजूद नहीं है.

माहेश जेठमलानी ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि आबकारी नीतियों के बदले रिश्वत लेने के सबूत मौजूद हैं और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मिल रही थी. पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि पूर्व मंत्री 15 जनवरी, 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में हैं.

राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 अप्रैल, 2025 को एक अलग मामले में लखमा को गिरफ्तार किया था. अदालत को बताया गया कि अभियोजन पक्ष EOW मामले में 865 गवाहों और ईडी मामले में 117 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है, और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी लंबित है.