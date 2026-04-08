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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद बुधवार को केके श्रीवास्तव और सौम्या चौरसिया जेल से हुए रिहा

EOW ने शराब घोटाला केस में बुधवार को सौम्या चौरसिया, केके श्रीवास्तव और देवेन्द्र डडसेना के खिलाफ़ लगभग 6000 पन्ने का 9वां पूरक चालान कोर्ट में पेश किया. अब तक शराब घोटाला मामले में 51 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है. नवां पूरक चालान 3 गिरफ्तार आरोपी जिसमें सौम्या चौरसिया, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव और देवेन्द्र डडसेना के चालान पेश किया गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव दोनों जेल में थे. दरअसल एक महीने पहले हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दी थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस दिन इस केस में चालान पेश होगा उस दिन उन्हें जेल से रिहाई मिल सकेगी. बुधवार को EOW ने कोर्ट में चालान पेश किया. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया और तांत्रिक केके श्रीवास्तव की रायपुर के सेंट्रल जेल से रिहाई हुई.

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पर आरोप

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव के संबंध में यह प्रमाणित हुआ है कि उसने जानबूझकर सिंडिकेट के अवैध उगाही तंत्र के माध्यम से षड़यंत्रपूर्वक किए गए इस बड़े आर्थिक अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई. उसके द्वारा अवैध नगद राशि के उठाव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, उसके व्यवस्थापन, संभावित निवेश एवं खपाने तथा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध धन अर्जित करने जैसी गतिविधियों में सहभागिता निभाई गई थी की गई थी. जिससे वह इस संगठित अपराध का हिस्सेदार बना.



सौम्या चौरसिया पर आरोप

तत्कालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चौरसिया के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि उसने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए शराब घोटाला सिंडिकेट को संरक्षण, समन्वय, प्रशासकीय सुविधा एवं समर्थन प्रदान किया. इसके साथ ही अपराध में उसकी सक्रिय संलिप्तता, अवैध लाभ प्राप्त करने तथा षड़यंत्र के माध्यम से शासन के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाली भूमिका प्रमाणित हुई है.



क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?

जांच के आधार पर ईडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला साल 2019 और 2022 के बीच रचा गया था, जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी.इस जांच के तहत अब तक एजेंसी द्वारा विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है. साल 2024 में,सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जो आयकर विभाग की एक शिकायत पर आधारित थी. जांच में ईडी ने कहा कि शराब की अवैध बिक्री से प्राप्त कथित कमीशन को राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार साझा किया जा रहा था.

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