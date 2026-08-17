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दीपक म्हस्के बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में बने IT सेल प्रमुख, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष, बैज बोले- वरिष्ठ नेता हुए नजरअंदाज

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के नेता दीपक म्हास्के को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. वे राष्ट्रीय IT सेल और सोशल मीडिया प्रमुख होंगे. इससे पहले ये जिम्मेदारी अमित मालवीय के पास थी जिन्हें टीम से बाहर किया गया है.

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की. इसके तहत छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को बड़ी जवाबदारी दी गई है. जिसमें दीपक दीपक म्हस्के को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है. वहीं छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.

कौन हैं दीपक म्हस्के, क्यों बनाए गए IT सेल चीफ?

दीपक म्हस्के अभी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं. साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रवक्ता रह चुके हैं. छत्तीसगढ़ से नितिन नबीन प्रभारी हैं ऐसे में दीपक म्हस्के उनके साथ काम कर चुके हैं. कोई किस क्षेत्र में जाकर मैनेज कर सकता है इसे विधिवत तरीके से नितिन नवीन जानते थे.

पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय सदस्य के रूप में सोशल मीडिया और पार्टी संचार भूमिकाओं में सक्रिय हैं. साथ ही उन्हें डेटा संग्रह, विश्लेषण और शासन संबंधी भूमिकाओं में रुचि रही है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से दीपक म्हस्के को राष्ट्रीय संयोजक मीडिया सेल का बनाया गया है.

अमित मालवीय ने दी बधाई

अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा कि यह नियुक्तियां ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई हैं जब पार्टी देश के हर कोने तक अपना संदेश पहुंचाने और संगठन को और मजबूत करने के लिए तैयार है. उन्होंने विशेष रूप से दीपक म्हस्के को भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने की बधाई दी. साथ ही अपने 11 साल के कार्यकाल को याद करते हुए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पार्टी के विशाल समर्थक वर्ग और कार्यकर्ताओं का आभार जताया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के और अधिक ऊंचाइयों को छूने का भरोसा जताते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पार्टी और उनके उत्तराधिकारियों को भविष्य में भी ऐसा ही अटूट समर्थन देते रहें.

महिलाओं की हिस्सेदारी में भी बड़ी जिम्मेदारी

नितिन नबीन की टीम में महिलाओं की हिस्सेदारी में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी जगह मिली है. रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के तौर पर देश के सामने रखा जाएगा.

कौन हैं रूप कुमारी चौधरी?

रूप कुमारी अभी महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद हैं. साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं. इससे पहले 2019 में बीजेपी की महासमुंद जिला अध्यक्ष और 2013 में बसना विधानसभा से विधायक भी रह चुकी हैं.

रूप कुमारी चौधरी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने कहा- बीजेपी में गुटबाजी हावी

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली जिम्मेदारियों पर सवाल उठाते हुए भाजपा में गुटबाजी चरम पर होने का आरोप लगाया है. हालांकि, उन्होंने राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने वाले नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं भी दीं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ से दो नेताओं को मोर्चा और प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए वे उन्हें बधाई देते हैं. लेकिन उनका सवाल है कि भाजपा की राष्ट्रीय मुख्य बॉडी में छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता को जगह क्यों नहीं मिली. बैज ने दावा किया कि इससे पहले राष्ट्रीय मुख्य बॉडी में शामिल छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को भी इस बार बाहर कर दिया गया है.

बृजमोहन, अजय चंद्राकर समेत वरिष्ठ नेताओं का जिक्र

दीपक बैज ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं मिलने पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक और राजेश मूणत जैसे नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी छत्तीसगढ़ की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी नहीं दी गई.