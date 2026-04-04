पुरुष हॉकी टीम को कांस्य, महिला टीम पदक से दूर, खेल की रणनीति पर कोच राकेश टोप्पो का बड़ा खुलासा
छत्तीसगढ़ हॉकी टीम के कोच रोकेश टोप्पो ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने जीत के लिए कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस से जुड़ी रणनीति साझा की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 5:48 PM IST
रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. इस सफलता के पीछे कोच राकेश टोप्पो की रणनीति, टीम कोऑर्डिनेशन और खिलाड़ियों की फिटनेस का बड़ा योगदान रहा. हालांकि महिला टीम पदक से दूर रही, लेकिन कोच का मानना है कि प्रदेश में हॉकी के लिए तेजी से विकसित हो रही सुविधाएं आने वाले समय में बेहतर नतीजे देंगी.ईटीवी भारत से खास बातचीत में कोच राकेश टोप्पो ने टीम चयन, बस्तर के खिलाड़ियों की भूमिका, एस्ट्रोटर्फ की चुनौती, खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से बात की है
सवाल: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कैसा अनुभव रहा और हॉकी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या संभावना है?
जवाब:खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन बेहद शानदार रहा. हॉकी मुकाबलों की शुरुआत 26 मार्च से हुई और 1 अप्रैल को फाइनल के साथ समापन हुआ. इस सात दिवसीय टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की पुरुष हॉकी टीम ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता.महिला टीम पदक तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन तैयारी ट्रायल के समय से ही मजबूत तरीके से की गई थी. खास बात यह रही कि पुरुष टीम में हमारे स्टेट सेंटर के 11 खिलाड़ी शामिल थे, जिन्होंने टीम को कांस्य दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
सवाल: इस हॉकी टीम में कई बस्तर के खिलाड़ी भी शामिल हुए, उनका चयन किस तरीके से किया गया?
जवाब:टीम चयन के लिए रायपुर में सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया था, जिसमें 67 खिलाड़ी शामिल हुए. इन्हीं ट्रायल्स के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया और फिर उन्हें कैंप में रखकर लगातार ट्रेनिंग दी गई. बस्तर सहित राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने कैंप में शानदार मेहनत की, जिसका नतीजा पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के रूप में सामने आया.
सवाल: अलग-अलग जिलों से खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
जवाब:हर खिलाड़ी के पास स्किल और फिटनेस होती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन्हें एक टीम के रूप में ढालना होता है. हमारा पूरा फोकस कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और गेम प्लान पर रहा. खिलाड़ियों को हॉकी की तकनीक, पासिंग मूवमेंट, पोजिशनिंग और मैच सिचुएशन के हिसाब से तैयार किया गया। यही टीम बॉन्डिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी.
सवाल: क्या वजह रही कि पुरुष टीम को कांस्य से संतोष करना पड़ा और महिला टीम पदक नहीं जीत सकी?
जवाब:खिलाड़ियों की स्किल और तकनीक में कोई कमी नहीं थी. सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया.अगर कोई सबसे बड़ा कारण रहा तो वह था कॉन्फिडेंस लेवल की कमी. ओडिशा और झारखंड की टीमें हॉकी के लिहाज से काफी मजबूत हैं, क्योंकि वहां ट्राइबल बेल्ट में हॉकी की मजबूत परंपरा है और संसाधन भी बेहतर हैं. छत्तीसगढ़ में 2022 के बाद बेहतर हॉकी सेंटर और अकादमियां खुली हैं, जिसका फायदा अब दिखने लगा है. आने वाले समय में इससे और बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है.
सवाल: सामान्य मैदान पर प्रैक्टिस और एस्ट्रोटर्फ पर मुकाबला होने से क्या असर पड़ता है?
जवाब:बिल्कुल असर पड़ता है. ग्रास ग्राउंड, सामान्य हार्ड ग्राउंड और एस्ट्रोटर्फ तीनों मैदान पूरी तरह अलग होते हैं. इस टूर्नामेंट के मैच एस्ट्रोटर्फ पर खेले गए, जहां बॉल की स्पीड, खिलाड़ियों की मूवमेंट और स्ट्रेंथ का पैटर्न अलग होता है. जो खिलाड़ी सामान्य मैदान पर खेलते हैं, उन्हें एस्ट्रोटर्फ के लिए अलग अभ्यास की जरूरत होती है. इसकी ट्रेनिंग तकनीकी रूप से अलग होती है.
सवाल: क्या यही वजह रही कि टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई?
जवाब:ऐसा नहीं है कि टीम कमजोर थी. छत्तीसगढ़ की टीम बेहतर थी, लेकिन खिलाड़ी जूनियर एज ग्रुप के थे और बड़े टूर्नामेंट का अनुभव सीमित था.
सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हमारे जूनियर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर मिला. आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में यही अनुभव उनके काम आएगा और बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे.
सवाल: अब युवा पढ़ाई के साथ खेल में भी अच्छा भविष्य देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
जवाब:आज के समय में खेलों में शानदार अवसर हैं, लेकिन इसकी शुरुआत स्कूल स्तर पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से होनी चाहिए.पीटीआई, कोच और अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर है. खेल, डांस या किसी अन्य फील्ड में.अगर शुरुआती स्तर पर सही प्रतिभा को पहचानकर सही दिशा दी जाए, तो परिणाम बहुत बेहतर आते हैं. यही भविष्य के चैंपियन तैयार करने का सबसे मजबूत रास्ता है.
कुल मिलाकर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ने छत्तीसगढ़ हॉकी को नई दिशा दी है. पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक इस बात का संकेत है कि सही ट्रेनिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस पर काम किया जाए तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ हॉकी में बड़ा नाम बन सकता है. बस्तर और ट्राइबल बेल्ट से निकल रही प्रतिभाएं प्रदेश के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आ रही हैं.