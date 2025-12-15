ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर बने ‘डॉग वॉच ऑफिसर’, कॉलेज में पढ़ाई के साथ संभालेंगे आवारा कुत्तों की भी जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है. पढ़ाई के साथ अब आवारा कुत्तों की निगरानी प्रोफेसर को दी गई है.

Professor monitoring stray dogs
छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर बने ‘डॉग वॉच ऑफिसर’ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर. छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का दायरा अब सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा. नए सरकारी आदेश के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भूमिका और बढ़ गई है. अब उन्हें छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ कैंपस में घूम रहे आवारा कुत्तों की निगरानी भी करनी होगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से पहले हालात पर काबू पाया जा सके.

उच्च शिक्षा विभाग का नया फरमान: उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शासकीय-अशासकीय कॉलेजों और सरकारी-निजी विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. आदेश के तहत कैंपस में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

हर संस्थान में नियुक्त होगा ‘डॉग वॉच ऑफिसर’: गाइडलाइन के अनुसार, प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा. यही नोडल अधिकारी पूरे परिसर में आवारा कुत्तों की गतिविधियों पर नजर रखेगा और नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करेगा.

क्लास के साथ कैंपस की सुरक्षा भी जिम्मेदारी: नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैंपस में कहीं भी आवारा कुत्ते झुंड बनाकर न घूमें. खास तौर पर छात्र-छात्राओं के आने-जाने वाले रास्ते, हॉस्टल, कैंटीन और लाइब्रेरी जैसे क्षेत्रों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी प्रोफेसर पर होगी.

खुले में खाना दिखा तो बढ़ेगी परेशानी: गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि कैंपस में खुले में खाद्य सामग्री न रखी जाए. प्रोफेसर को यह भी देखना होगा कि कैंटीन या अन्य स्थानों पर खाने के अवशेष न फैलें, ताकि आवारा कुत्तों का जमावड़ा न लगे.

निकायों से संपर्क की जिम्मेदारी भी प्रोफेसर पर: परिसर में आवारा कुत्ते या अन्य जानवर दिखाई देते हैं, तो नोडल अधिकारी संबंधित नगर निगम, नगर पंचायत या पशु नियंत्रण विभाग से तुरंत संपर्क करेगा. जानवरों को हटवाने और स्थिति सामान्य कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी.

छात्र सुरक्षा के नाम पर नई जिम्मेदारी: उच्च शिक्षा विभाग का तर्क है कि यह कदम छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. हालांकि, आदेश के बाद शिक्षा जगत में चर्चा तेज है कि अब प्रोफेसरों को पढ़ाई के साथ-साथ कैंपस सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभानी होगी.

आवारा कुत्तों की निगरानी में लगी सरकारी स्कूलों के टीचर की 'ड्यूटी', आदेश को शिक्षक संघ ने बताया अव्यवहारिक
आवारा मवेशियों से निजात पाने का टिप्स, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया अनोखा तरीका
शिक्षकों के आवारा डॉग्स से जुड़े आदेश पर मंत्री की सफाई, कहा तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा प्रोपेगेंडा

TAGGED:

CHHATTISGARH HIGHER EDUCATION
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT ORDER
डॉग वॉच ऑफिसर
छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर
PROFESSOR MONITORING STRAY DOGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.