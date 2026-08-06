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फोन टैपिंग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, खंडपीठ ने FIR, चार्जशीट और लंबित भ्रष्टाचार मामले को रद्द करने से किया इनकार

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इंटरसेप्शन प्रक्रिया में खामी होने से पूरे भ्रष्टाचार मामले का ट्रायल समाप्त नहीं होगा.

Major decision on phone tapping
फोन टैपिंग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 9:31 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग और नागरिकों के निजता के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने CBI द्वारा की गई फोन इंटरसेप्शन (टेलीफोन टैपिंग) की प्रक्रिया को कानून के विपरीत बताते हुए निरस्त कर दिया. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इंटरसेप्शन प्रक्रिया में खामी होने से पूरे भ्रष्टाचार मामले का ट्रायल समाप्त नहीं होगा.

फोन टैपिंग पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

दरअसल, साल 2025 में देशभर के 35 निजी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कथित मेडिकल निरीक्षण घोटाले की जांच से संबंधित है. CBI ने रिश्वत, फर्जी फैकल्टी, फर्जी मरीज और निरीक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के दौरान रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (SRISMR) के अध्यक्ष रविशंकर जी महाराज के मोबाइल फोन की इंटरसेप्शन की थी. इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई.

ट्रायल रहेगा जारी

सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाई कोर्ट ने माना कि किसी भी नागरिक की टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था की निगरानी उसके अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निजता के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप है. इसलिए ऐसी कार्रवाई केवल कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए ही की जा सकती है.

लंबित भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंटरसेप्शन ऑथराइजेशन, गृह मंत्रालय की पुष्टि और रिव्यू कमेटी की कार्यवाही को याचिकाकर्ता के संबंध में निरस्त कर दिया तथा इंटरसेप्शन से प्राप्त संदेशों और रिकॉर्ड को नष्ट करने का निर्देश दिया. हालांकि खंडपीठ ने FIR, चार्जशीट और लंबित भ्रष्टाचार मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि CBI के पास दस्तावेजी, डिजिटल, वित्तीय या अन्य स्वतंत्र एवं वैधानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उनके आधार पर ट्रायल जारी रहेगा. अदालत ने इस फैसले को निजता के अधिकार और सरकारी निगरानी शक्तियों के बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना.

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