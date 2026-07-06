ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड सरकार की ये स्कीम छत्तीसगढ़ सरकार को आई पसंद, भेजा ड्राफ्ट

उत्तराखंड सरकार की यह पहल अब दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी चर्चा अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी हो रही है. इससे पहले उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई. इसके बाद कई राज्यों ने भी यूसीसी को लेकर रुचि दिखाई और इस दिशा में अध्ययन तथा तैयारी शुरू की. गुजरात, महाराष्ट्र और असम समेत कई राज्यों में यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काम चल रहा है. -शादाब शम्स, अध्यक्ष,उत्तराखंड वक्फ बोर्ड

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यक विभाग ने उत्तराखंड से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से संबंधित कानून का ड्राफ्ट मांगा है, जिसे राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध भी करा दिया गया है. उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को भंग कर नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. राज्य सरकार लंबे समय से इस दिशा में काम कर रही थी और अब इसे धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है. सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है, ताकि उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें.

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह गठित किए गए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी पसंद किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में उत्तराखंड से कानून का ड्राफ्ट मांगा था, जिसे उत्तराखंड की तरफ से छत्तीसगढ़ भेजा जा चुका है. उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किए गए नए शिक्षा मॉडल में छत्तीसगढ़ सरकार ने रुचि दिखाई है. सरकार की मंशा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है.

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अब मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है. उनके अनुसार, “वन नेशन, वन एजुकेशन” की अवधारणा को आगे बढ़ाने की दिशा में उत्तराखंड का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस मॉडल का अध्ययन करने की इच्छा जताई है. शादाब शम्स ने बताया कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज सिद्दीकी के साथ उनकी इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्तर पर भी इस मॉडल को लेकर सकारात्मक रुचि दिखाई गई है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से औपचारिक रूप से उत्तराखंड सरकार से कानून का ड्राफ्ट मांगा गया था, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड के इस मॉडल और प्रस्तावित कानून का अध्ययन किया जा रहा है. वहां के संबंधित विभाग और अधिकारी इसके विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर रहे हैं. यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसी व्यवस्था लागू किए जाने पर विचार किया जा सकता है. शादाब शम्स का कहना है कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का उद्देश्य किसी भी वर्ग की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना है. उनका मानना है कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और रोजगापरक विषयों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ताकि वे प्रतिस्पर्धी दौर में बेहतर अवसर हासिल कर सकें.

उत्तराखंड सरकार की इस पहल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस जारी है. समर्थक इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ संगठनों ने इस पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाना है. फिलहाल छत्तीसगढ़ द्वारा ड्राफ्ट मांगे जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड का यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है. आने वाले दिनों में यदि छत्तीसगढ़ इस दिशा में आगे बढ़ता है तो उत्तराखंड की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है.

ये भी पढ़ें: