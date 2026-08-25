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IPL की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पहली हॉकी लीग, 6 टीमें होंगी शामिल, स्थापना दिवस पर होगा फाइनल

छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग की डिप्टी सीएम अरुण साव ने की घोषणा ( ETV BHARAT )

IPL की तर्ज पर डिजाइन की गई इस लीग में छह टीमें हिस्सा लेंगी. राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटंस. हर टीम में 22 खिलाड़ी होंगे. राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ राज्य और जूनियर खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में हॉकी प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन होने जा रहा है. रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने लीग का शुभारंभ करते हुए ऑफिशियल लोगो जारी किया.

21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मुकाबले

लीग के मुकाबले नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाएंगे. चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और इसके बाद फाइनल में चैंपियन का फैसला होगा. संभावित तौर पर प्रतियोगिता 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित की जाएगी.

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की घोषणा (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर भव्य समापन

1 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर लीग का भव्य और शानदार समापन समारोह प्रस्तावित है. यानी राज्य के स्थापना दिवस पर हॉकी के रोमांच के साथ प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को भी एक बड़ा मंच मिलेगा.

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का लोगो (ETV BHARAT)

प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने पर जोर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें अवसर देने, तलाशने और तराशने की है. इस लीग के जरिए हॉकी खिलाड़ियों को प्रोफेशनल माहौल में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.

आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (ETV BHARAT)

खेल अधोसंरचना को भी मिलेगा फायदा

सरकार का फोकस सिर्फ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है. नियमित खेल आयोजनों के जरिए स्टेडियम और अन्य खेल अधोसंरचना का बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ी अंदाज में हॉकी का संदेश

लीग का टैगलाइन चलो रे संगी, हॉकी खेलबो रखा गया है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान और खेल के प्रति नए उत्साह को दर्शाता है. सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की हॉकी प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से अपनी पहचान बनाएं.