छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे गढ़वा, एबीवीपी के 26वें प्रांतीय अधिवेशन का किया उद्घाटन

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा गढ़वा पहुंचे. जहां उन्होंने एबीवीपी के 26वें अधिवेशन का उद्घाटन किया.

अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (ईटीवी भारत)
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के 26वें प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ. गढ़वा शहर में रामलला मंदिर परिसर में आयोजित इस अधिवेशन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया.

इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एबीवीपी का 26वां राज्य अधिवेशन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और उधम सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जा रहा है. विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता देश और राष्ट्र के फायदे के लिए काम करता है. सेवा की भावना उनके जीवन का मूल उद्देश्य है.

अधिवेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान (ईटीवी भारत)

इस दौरान उन्होंने मेराल ब्लॉक के खोलरा गांव के शहीद रामप्रीत ठाकुर की पत्नी संकलिया कुंवर को भी सम्मानित किया. शहीद रामप्रीत ठाकुर ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था.

वहीं बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जहां भी हमारी सरकार सत्ता में है, वह बांग्लादेशियों को ढूंढने और पहचानने का काम सक्रिय रूप से कर रही है. नक्सलियों के बारे में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15 प्रतिशत नक्सली बचे हैं और बाकी देश में मुट्ठी भर ही बचे हैं.

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से पूरी तरह नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकारें बंदूक की नोक पर नहीं बनतीं. झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, और गढ़वा हमें अपना जैसा लगता है.

