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महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ चैंपियन: ईटीवी भारत से कप्तान किरण बोलीं, रणनीति और जज्बे से जीता गोल्ड

मैदान में झारखंड को पटखनी देने वाली टीम में नक्सल प्रभावित बस्तर की कई बेटियां शामिल थीं, जिन्होने बेहतरीन खेल से सबका दिल जीत लिया.

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महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ चैंपियन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 10:44 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम की कप्तान किरण पिस्दा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि यह जीत पूरी टीम की रणनीति, जज्बे और खिलाड़ियों की प्रतिभा का नतीजा है. खास बात यह रही कि टीम में नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र की कई बेटियां शामिल थीं, जिन्होंने मैदान पर दमदार खेल दिखाकर जीत में अहम भूमिका निभाई.


महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ चैंपियन

फाइनल जीतने के बाद कप्तान किरण पिस्दा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि टीम ने पूरे मैच को एक तय रणनीति के तहत खेला. किरण ने कहा कि झारखंड की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन हमारी टीम का जज्बा, अनुशासन और मैदान पर बेहतर तालमेल जीत की सबसे बड़ी वजह बनी. किरण ने कहा, "हमने मैच से पहले खास रणनीति बनाई थी. पहले हाफ में धैर्य रखा और दूसरे हाफ में मौके का फायदा उठाया. पूरी टीम ने एकजुट होकर खेला, इसलिए गोल्ड जीत पाए."

महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ चैंपियन (ETV Bharat)


नक्सल प्रभावित बस्तर की बेटियों ने दिखाया दम

इस जीत की सबसे खास कहानी बस्तर की उन बेटियों की रही, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े मंच तक पहुंचीं. टीम में बस्तर अंचल की कई खिलाड़ी शामिल थीं और उन्होंने अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया. कप्तान किरण ने बताया कि कठिन परिस्थितियों से निकलकर आई इन खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया और साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी भी चुनौती से बड़ी होती है.


प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी जीत

किरण पिस्दा ने प्रदेश की बालिकाओं से अपील करते हुए कहा, अब खेलों में आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं. बेटियों को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए. उन्होंने कहा,"यह जीत सिर्फ शुरुआत है, हमें आगे और भी बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है."



पहले हॉफ तक दोनों ही टीमें गोल दागने में रहीं नाकाम

स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम, कोटा में खेले गए महिला फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच शुरुआत से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली. मैच की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. पहले हाफ में दोनों टीमों ने मजबूत डिफेंस के साथ खेला, जिसके चलते 45 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और स्कोर 0-0 रहा.



दूसरे हॉफ में किरण के गोल ने पलटा मैच

दूसरे हॉफ में छत्तीसगढ़ ने अपनी रणनीति बदली और लगातार अटैक बढ़ाया. इसी दौरान कप्तान किरण पिस्दा ने शानदार मूव बनाते हुए निर्णायक गोल दागा, जिसने मैच का पूरा रुख बदल दिया. यह गोल छत्तीसगढ़ के लिए गोल्डन गोल साबित हुआ और टीम ने 1-0 की बढ़त अंत तक बरकरार रखी.



झारखंड ने भी किया अच्छे खेल का प्रदर्शन

गोल के बाद झारखंड ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की डिफेंस लाइन ने शानदार तालमेल दिखाते हुए हर अटैक को विफल कर दिया. जैसे ही अंतिम सीटी बजी, पूरा स्टेडियम तालियों और उत्साह से गूंज उठा. दर्शकों ने छत्तीसगढ़ की बेटियों की इस ऐतिहासिक जीत का जोरदार स्वागत किया. खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनूजा सलाम भी इस मौके पर मौजूद रहीं और टीम को बधाई दी.

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