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बीपी-शुगर बताकर मेडिक्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने मैक्स बूपा को दिया 1.93 लाख भुगतान का आदेश

रायपुर: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के बाद भी यदि बीमा कंपनी इलाज का खर्च देने से इनकार कर दे, तो उपभोक्ता के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है. लेकिन बीमा कंपनी की ऐसी मनमानी पर उपभोक्ता आयोग कार्रवाई कर सकता है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण फैसला रायपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अतिरिक्त पीठ ने सुनाया.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक बीमाधारक का मेडिक्लेम अनुचित तरीके से खारिज करने पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना. आयोग ने कंपनी को इलाज के खर्च के रूप में 1 लाख 78 हजार 295 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार और वाद व्यय के रूप में 5 हजार, यानी कुल 1 लाख 93 हजार 295 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. निर्धारित 45 दिनों में भुगतान नहीं करने पर कंपनी को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर पीड़ित पक्ष को देना होगा

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भोलानाथ अग्रवाल ने मैक्स बूपा के खिलाफ दायर किया था परिवाद

धमतरी निवासी 69 वर्षीय भोलानाथ अग्रवाल से जुड़ा है. पीड़ित ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ, रायपुर में परिवाद प्रस्तुत किया. मामले में भोलानाथ अग्रवाल आवेदक यानी परिवादी थे, जबकि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अनावेदक यानी विपक्षी पक्षकार थी. परिवादी की ओर से अधिवक्ता आर. के. भावनानी ने पैरवी की, जबकि बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता संजय तिवारी ने पक्ष रखा. मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की पीठ ने की। आयोग ने दोनों पक्षों के तर्क, शपथपत्र और प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद 3 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया.





2018 में ली थी 10 लाख रुपये की मेडिक्लेम पॉलिसी

परिवाद के अनुसार, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने धमतरी में भोलानाथ अग्रवाल से संपर्क कर उन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में जानकारी दी. एजेंट ने पॉलिसी के लाभ समझाते हुए आश्वासन दिया था कि पॉलिसी के दस्तावेज उनके घर पर ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे और बीमा संबंधी दावों का निपटारा कंपनी के रायपुर कार्यालय से किया जाएगा. इसके बाद भोलानाथ अग्रवाल और उनकी पत्नी बिंदू अग्रवाल के नाम पर हेल्थ कम्पेनियन वेरिएंट की मेडिक्लेम पॉलिसी जारी की गई. यह पॉलिसी 4 सितंबर 2018 से 3 सितंबर 2019 तक वैध थी. इसके लिए परिवादी ने 64,925 रुपये प्रीमियम जमा किया और पॉलिसी के तहत 10 लाख तक का चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया गया.पॉलिसी लेने के बाद परिवादी को उम्मीद थी कि बीमारी अथवा अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में बीमा कंपनी उनके इलाज का खर्च वहन करेगी.





अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज देने से किया इनकार

पॉलिसी जारी होने के कुछ महीने बाद भोलानाथ अग्रवाल की तबीयत खराब हुई. पीड़ित को इलाज के लिए रायपुर स्थित नारायण हृदयालय एमएमआई अस्पताल में भर्ती किया गया. डॉक्टरी जांच के बाद उन्हें एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, मॉडरेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर इलाज मिला. परिवादी को 22 दिसंबर 2018 को अस्पताल में भर्ती किया गया और 26 दिसंबर 2018 को छुट्टी दी गई. उपचार के दौरान अस्पताल का बिल 1 लाख 78 हजार 295 रुपये बना. परिवादी ने अस्पताल प्रबंधन को अपनी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी देते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा मांगी. इसके लिए अस्पताल की ओर से बीमा कंपनी को अनुरोध भेजा गया, लेकिन कंपनी ने 22 दिसंबर 2018 को कैशलेस अनुमति देने से इनकार कर दिया. बीमा कंपनी ने कहा कि उपलब्ध चिकित्सा दस्तावेजों के अनुसार मरीज की स्वास्थ्य स्थिति प्रतिकूल है और इस समय बीमा कंपनी के दायित्व का निर्धारण करना संभव नहीं है. कंपनी ने यह भी दावा किया कि परिवादी को पिछले पांच वर्षों से मधुमेह और लगभग 20 वर्षों से उच्च रक्तचाप की समस्या थी. इसलिए मामले में आगे सत्यापन की आवश्यकता है.





27 फरवरी 2019 को बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया दावा

कैशलेस सुविधा से इनकार किए जाने के बाद परिवादी को इलाज का खर्च स्वयं उठाया. इसके बाद बीमा कंपनी ने मामले की जांच की और 27 फरवरी 2019 को क्लेम अस्वीकार करने का पत्र जारी कर दिया. कंपनी का आरोप था कि भोलानाथ अग्रवाल ने बीमा पॉलिसी लेते समय अपने पुराने चिकित्सा इतिहास की जानकारी छिपाई थी. कंपनी के मुताबिक, परिवादी को पहले से मधुमेह और उच्च रक्तचाप था। इसके अलावा वर्ष 2014 में सिग्मॉइड कोलन कैंसर का ऑपरेशन भी हुआ था, जिसकी जानकारी प्रस्ताव पत्र में नहीं दी गई थी. बीमा कंपनी ने बीड़ी और तंबाकू के सेवन से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया. कंपनी का कहना था कि यदि परिवादी ने बीमा पॉलिसी लेते समय इन सभी तथ्यों का खुलासा किया होता, तो पॉलिसी जारी करने और जोखिम का निर्धारण करने का निर्णय अलग हो सकता था. इन्हीं आधारों पर कंपनी ने बीमा दावा अस्वीकार कर दिया और पॉलिसी रद्द करने की कार्रवाई भी की.





परिवादी ने कहा, बीमा कंपनी ने खुद कराया था मेडिकल परीक्षण

बीमा कंपनी की कार्रवाई से असंतुष्ट भोलानाथ अग्रवाल ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. परिवादी की ओर से अधिवक्ता आर. के. भावनानी ने आयोग के सामने तर्क दिया कि पॉलिसी जारी होने से पहले बीमा कंपनी की प्रक्रिया के तहत आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण कराए गए थे. परिवादी के अनुसार, 31 अगस्त 2018 को धमतरी की निदान पैथोलॉजी लैब में उनकी मेडिकल जांच हुई थी. इन जांचों की रिपोर्ट के आधार पर ही बीमा कंपनी ने पॉलिसी जारी की थी और प्रीमियम स्वीकार किया था. परिवादी का कहना था कि यदि उन्हें पहले से ऐसी बीमारी थी, जिसके आधार पर कंपनी भविष्य में बीमा दावा खारिज कर सकती थी, तो कंपनी को पॉलिसी जारी करने से पहले ही इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए था. उन्होंने आयोग को बताया कि बीमा पॉलिसी की वैधता अवधि में अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद कंपनी ने उनका दावा अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें 1 लाख 78 हजार 295 रुपये का खर्च स्वयं उठाना पड़ा. परिवादी की ओर से इसे बीमा कंपनी की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए इलाज की पूरी राशि, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय दिलाने की मांग की गई.





बीमा कंपनी ने बचाव में क्या कहा

वहीं, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता संजय तिवारी ने परिवादी के आरोपों का विरोध किया. बीमा कंपनी का कहना था कि पॉलिसी जारी करने से पहले परिवादी को ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र दिया गया था. इसमें स्वास्थ्य और पूर्व चिकित्सा इतिहास से जुड़े सवाल पूछे गए थे. कंपनी के अनुसार, परिवादी ने प्रस्ताव पत्र के खंड 5 में अपने चिकित्सा इतिहास से जुड़े सवालों के जवाब नकारात्मक दिए थे. कंपनी ने आरोप लगाया कि परिवादी ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पूर्व में हुए कोलन कैंसर के ऑपरेशन और तंबाकू सेवन की जानकारी छिपाई थी. कंपनी का कहना था कि अस्पताल से प्राप्त चिकित्सा दस्तावेजों में इन स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख था. बीमा कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी महत्वपूर्ण तथ्यों के सही खुलासे पर आधारित होती है. यदि बीमाधारक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दावा अस्वीकार करने का अधिकार है. इसी आधार पर कंपनी ने आयोग से परिवाद खारिज करने का अनुरोध किया.





आयोग ने मेडिकल रिपोर्ट और पॉलिसी के दस्तावेजों का किया परीक्षण