Chhattisgarh Budget 2026 : वित्त मंत्री ओपी चौधरी के SANKALP का बजट, अबूझमाड़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर जोर

रायपुर : वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश कर रहे हैं.आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की थीम संकल्प रखा है.

L-लाइवलीहुड

P- पालिसी से परिणाम तक



छत्तीसगढ़ के लिए 5 मिशन के लिए बजट का प्रावधान

मुख्यमंत्री AI मिशन

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन

मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन

मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन



बस्तर के विकास पर बजट पर फोकस

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर- सरगुजा के लिए बस सेवा के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया. जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़, दो एजुकेशनल सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़,अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शुरु होगी एजुकेशन सिटी. सरगुजा मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़, नोनी के 18 वर्ष पूरी होने पर 1.50 लाख देंगे.बस्तर और सरगुजा के मेडिकल कॉलेज के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.

आंगनबाड़ी और महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 52 करोड़ का प्रावधान, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा. महतारी सदन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान.महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ का प्रावधान. लखपति दीदी के लिए मुख्यमंत्री लखपति भ्रमण योजना की शुरुआत होगी. इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान. आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान,एनएचएम के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान, बस्तर विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है.मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना का भी ऐलान बजट में किया गया है.

बजट की बड़ी बातें

ग्राम विकास योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 475 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 100 करोड़ योजना

पीएम ग्रामीण आवास 4 हजार करोड़ का प्रावधान

वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार करोड़

पीएम श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का शुभारंभ होगा

प्रथम चरण में 150 विद्यालय चयनित होंगे,इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान

1587 पदों के लिए भर्ती हुई, 1500 नई पदों का सृजन

4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

15 साइबर थानों की स्थापना हुई, 5 नए साइबर थाने होंगे स्थापित

15 नए पुलिस थानों की होगी स्थापना

महिला थानों की संख्या बढ़ेंगी

25 पुलिस थानों के नए भवन बनेंगे

पुलिस में सीन ऑफ क्राइम विभाग के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

वन विभाग में 1 हजार से अधिक पदों का सृजन

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान

अभयारण्यों के लिए 11 करोड़ का प्रावधान

स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान

NCC कैडेट्स के स्वल्पाहार की राशि भी दोगुना

25 विकास केंद्रों में खुलेंगे डायलिसिस केंद्र

रायपुर में पहला होम्योपैथिक कॉलेज

खाद्य पदार्थ और औषधि की जांच के लिए लैब

सड़कों को टू लेन में उन्नयन किया जाएगा

इंफ्रास्टक्चर के लिए 9400 करोड़

मेकाहारा हॉस्पिटल को AI के जरिए अपग्रेड किया जाएगा

150 करोड़ की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे

नवा रायपुर ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़

मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़

बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी

PWD के लिए 9450 करोड़ रुपए का प्रावधान

206 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 250 करोड़

स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़ का प्रावधान

रायपुर में खाद्य लैब का निर्माण होगा

रानी दुर्गावति योजना के तहत बेटियों को राशि

ट्रिपल आईटी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान

एयरपोर्ट विकास के लिए CG VAYU योजना

CG VAYU योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान

रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

जलसंसाधन के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट

मिशन अमृत योजना के लिए 512 करोड़ का प्रावधान

8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव राज्य को प्राप्त

23 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 250 करोड़

भिलाई में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर 10 करोड़

छग चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन के लिए प्रावधान

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू

कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने पर जोर

731 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों के लिए

5 शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन 15 करोड़

25 कॉलेज भवनों के उन्नयन हेतु 25 करोड़

परीक्षा केंद्र भवन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

स्वामी विवेकानंद भिलाई इंस्टीट्यूट के लिए 20 करोड़

मेडिकल कॉलेज इंटर्न भवन के लिए 35 करोड़

एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़

मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़

व्यापमं की क्षमता विस्तार पर जोर दिया जाएगा

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावाधान

राशन के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान

बुजुर्ग दिव्यांग और असहाय लोगों के पेंशन के लिए 1422 करोड़

वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

दृष्टि बाधित विद्यालयों के लिए 7 करोड़ का प्रावधान

नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान

सत्यसाईं संजीवनी हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

बीजापुर में प्रयास आवास विद्यालय के लिए प्रावधान

रायपुर दुर्ग बिलासपुर में CGIT खोलने का ऐलान

बैगा एवं पुजारी के लिए 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान

विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप होगा तैयार

बाबा गुरुघासी जयंती के लिए राशि का प्रावधान

4 अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों के लिए 50 करोड़

गिरौदपुरी के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान

ओबीसी के लिए विभागाध्यक्ष पदों के लिए प्रावधान

ओबीसी बेटियों के पोस्टमैट्रिक छात्रावास का प्रावधान

बिलासपुर में ओबीसी के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय 20 करोड़ का प्रावधान

किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा का प्रावधान

कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान

मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान

कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान

उद्यानिकी में पाम ऑयल उत्पादकों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान

आलू प्रसंस्करण योजना के लिए प्रावधान

फसल बीमा के लिए 820 करोड़ का प्रावधान

कृषक विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान

सिंचाई 130 करोड़ का प्रावधान

मत्स्य खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ का प्रावधान

रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार

हस्तशिल्पियों के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा

रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण 93 करोड़ का प्रावधान

माटी शिल्प कला को बाजार देने 2 करोड़ 86 लाख

राजस्व रिफॉर्म करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

साइबर तहसील के लिए बजट का प्रावधान

ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

15 स्थानों में उपपंजीयक भवन के लिए प्रावधान

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए यूनिट 3 करोड़ का प्रावधान

50 लाख तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत

शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़

शक्तिपीठ सर्किट के विकास के लिए प्रावधान

सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़

श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़

इको टूरिज्म के लिए प्रावधान

350 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म सिटी

कबीरधाम में भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़

प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ दर्शन के लिए 5 करोड़

कोपरा जलाशय रामसर साइट के लिए प्रावधान

धार्मिक स्थलों में रोपवे के लिए 35 करोड़ का प्रावधान

विवेकानंद की स्मृति देव भवन के उत्थान के लिए 5 करोड़

रायपुर साहित्य उत्सव के लिए बजट में प्रावधान

छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीयों के लिए भी बजट

जनसंपर्क का कुल बजट 475 करोड़

ईवी वाहनों की सब्सिडी के लिए 6 करोड़

ई ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान

खेलों के लिए 19 करोड़ का प्रावधान

ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए राशि का प्रावधान

खेल अधोसंरचना विकास के लिए 45 करोड़

शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा

कैशलेस उपचार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़

सदन के लिए रवाना होने से पहले वित्त मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हुए.