Chhattisgarh Budget 2026 : वित्त मंत्री ओपी चौधरी के SANKALP का बजट, अबूझमाड़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर जोर
वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं.इस बार ओपी चौधरी 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 24, 2026 at 1:04 PM IST
रायपुर : वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश कर रहे हैं.आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की थीम संकल्प रखा है.
संकल्प का मतलब (SANKALP)
S-समावेशी
A-अधोसंरचना
N-निवेश
K-कुशल मानव संसाधन
A-अंत्योदय
L-लाइवलीहुड
P- पालिसी से परिणाम तक
छत्तीसगढ़ के लिए 5 मिशन के लिए बजट का प्रावधान
- मुख्यमंत्री AI मिशन
- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
- मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
- मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन
बस्तर के विकास पर बजट पर फोकस
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर- सरगुजा के लिए बस सेवा के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया. जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़, दो एजुकेशनल सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़,अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शुरु होगी एजुकेशन सिटी. सरगुजा मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़, नोनी के 18 वर्ष पूरी होने पर 1.50 लाख देंगे.बस्तर और सरगुजा के मेडिकल कॉलेज के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.
आंगनबाड़ी और महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 52 करोड़ का प्रावधान, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा. महतारी सदन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान.महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ का प्रावधान. लखपति दीदी के लिए मुख्यमंत्री लखपति भ्रमण योजना की शुरुआत होगी. इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान. आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान,एनएचएम के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान, बस्तर विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है.मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना का भी ऐलान बजट में किया गया है.
बजट की बड़ी बातें
- ग्राम विकास योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 475 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 100 करोड़ योजना
- पीएम ग्रामीण आवास 4 हजार करोड़ का प्रावधान
- वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार करोड़
- पीएम श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित
- स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का शुभारंभ होगा
- प्रथम चरण में 150 विद्यालय चयनित होंगे,इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- 1587 पदों के लिए भर्ती हुई, 1500 नई पदों का सृजन
- 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया
- 15 साइबर थानों की स्थापना हुई, 5 नए साइबर थाने होंगे स्थापित
- 15 नए पुलिस थानों की होगी स्थापना
- महिला थानों की संख्या बढ़ेंगी
- 25 पुलिस थानों के नए भवन बनेंगे
- पुलिस में सीन ऑफ क्राइम विभाग के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- वन विभाग में 1 हजार से अधिक पदों का सृजन
- तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- अभयारण्यों के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान
- NCC कैडेट्स के स्वल्पाहार की राशि भी दोगुना
- 25 विकास केंद्रों में खुलेंगे डायलिसिस केंद्र
- रायपुर में पहला होम्योपैथिक कॉलेज
- खाद्य पदार्थ और औषधि की जांच के लिए लैब
- सड़कों को टू लेन में उन्नयन किया जाएगा
- इंफ्रास्टक्चर के लिए 9400 करोड़
- मेकाहारा हॉस्पिटल को AI के जरिए अपग्रेड किया जाएगा
- 150 करोड़ की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे
- नवा रायपुर ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़
- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
- बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी
- PWD के लिए 9450 करोड़ रुपए का प्रावधान
- 206 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 250 करोड़
- स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर में खाद्य लैब का निर्माण होगा
- रानी दुर्गावति योजना के तहत बेटियों को राशि
- ट्रिपल आईटी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
- एयरपोर्ट विकास के लिए CG VAYU योजना
- CG VAYU योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- जलसंसाधन के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट
- मिशन अमृत योजना के लिए 512 करोड़ का प्रावधान
- 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव राज्य को प्राप्त
- 23 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 250 करोड़
- भिलाई में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर 10 करोड़
- छग चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन के लिए प्रावधान
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने पर जोर
- 731 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों के लिए
- 5 शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन 15 करोड़
- 25 कॉलेज भवनों के उन्नयन हेतु 25 करोड़
- परीक्षा केंद्र भवन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- स्वामी विवेकानंद भिलाई इंस्टीट्यूट के लिए 20 करोड़
- मेडिकल कॉलेज इंटर्न भवन के लिए 35 करोड़
- एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़
- मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़
- व्यापमं की क्षमता विस्तार पर जोर दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावाधान
- राशन के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
- बुजुर्ग दिव्यांग और असहाय लोगों के पेंशन के लिए 1422 करोड़
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
- दृष्टि बाधित विद्यालयों के लिए 7 करोड़ का प्रावधान
- नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
- सत्यसाईं संजीवनी हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- बीजापुर में प्रयास आवास विद्यालय के लिए प्रावधान
- रायपुर दुर्ग बिलासपुर में CGIT खोलने का ऐलान
- बैगा एवं पुजारी के लिए 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान
- विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप होगा तैयार
- बाबा गुरुघासी जयंती के लिए राशि का प्रावधान
- 4 अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों के लिए 50 करोड़
- गिरौदपुरी के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान
- ओबीसी के लिए विभागाध्यक्ष पदों के लिए प्रावधान
- ओबीसी बेटियों के पोस्टमैट्रिक छात्रावास का प्रावधान
- बिलासपुर में ओबीसी के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय 20 करोड़ का प्रावधान
- किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा का प्रावधान
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
- मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
- उद्यानिकी में पाम ऑयल उत्पादकों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- आलू प्रसंस्करण योजना के लिए प्रावधान
- फसल बीमा के लिए 820 करोड़ का प्रावधान
- कृषक विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- सिंचाई 130 करोड़ का प्रावधान
- मत्स्य खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
- डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ का प्रावधान
- रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार
- हस्तशिल्पियों के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा
- रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण 93 करोड़ का प्रावधान
- माटी शिल्प कला को बाजार देने 2 करोड़ 86 लाख
- राजस्व रिफॉर्म करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- साइबर तहसील के लिए बजट का प्रावधान
- ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- 15 स्थानों में उपपंजीयक भवन के लिए प्रावधान
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़
- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए यूनिट 3 करोड़ का प्रावधान
- 50 लाख तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत
- शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़
- शक्तिपीठ सर्किट के विकास के लिए प्रावधान
- सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़
- श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़
- इको टूरिज्म के लिए प्रावधान
- 350 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म सिटी
- कबीरधाम में भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़
- प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ दर्शन के लिए 5 करोड़
- कोपरा जलाशय रामसर साइट के लिए प्रावधान
- धार्मिक स्थलों में रोपवे के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
- विवेकानंद की स्मृति देव भवन के उत्थान के लिए 5 करोड़
- रायपुर साहित्य उत्सव के लिए बजट में प्रावधान
- छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीयों के लिए भी बजट
- जनसंपर्क का कुल बजट 475 करोड़
- ईवी वाहनों की सब्सिडी के लिए 6 करोड़
- ई ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
- खेलों के लिए 19 करोड़ का प्रावधान
- ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए राशि का प्रावधान
- खेल अधोसंरचना विकास के लिए 45 करोड़
- शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
- कैशलेस उपचार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़
सदन के लिए रवाना होने से पहले वित्त मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हुए.