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नशेड़ी दूल्हे की बारात बैरंग लौटाई, SP ने कहा 'मुस्कान बनी नशे के खिलाफ आइकॉन', काउंसलर के रूप में दी नियुक्ति

मुस्कान ने शादी करने ने इनकार कर दिया. इस घटना को देखते ही मुस्कान के परिजनों ने भी बारात लौटाने के लिए कहा, जिसके बाद बाराती और घरातियों के बीच मारपीट हुई. इस मामले की सूचना मिलने पर चांपा पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया. मुस्कान के शादी करने से इनकार करने पर बारात को बैरंग ही लौटना पड़ा. नशे के खिलाफ खड़ी मुस्कान के इस कदम की जिले भर में प्रशंसा हो रही है.

सब कुछ ठीक चल रहा था. बारात मुस्कान के घर के द्वार में पहुंची और दूल्हा अपनी कार से उतर कर द्वार पूजा के लिए अपने साथियों का सहारा लेकर पहुंचा. नशे में धुत दूल्हे को देख कर चर्चा होने लगी. यह बात दुल्हन तक पहुंची. मुस्कान देर किए बिना अपने घर की दहलीज पार कर बारातियों के बीच पहुंची और नशे में धुत दूल्हे के गाल में थप्पड़ रसीद कर दिया.

वैसे तो हर लड़की का सपना होता है कि उसकी भी धूमधाम से शादी हो. किसी राजा की तरह दुल्हा बारात लेकर आए. ऐसा ही सपना जांजगीर चाम्पा जिला के कोसमंदा गांव की रहने वाली मुस्कान प्रधान ने भी देखा था. बड़े धूम धाम के साथ खोखरा गांव में मुस्कान की सगाई कराई गई. आखिरकार वो दिन आ ही गया, जब मुस्कान अपने हाथ में मेंहदी सजा कर अपने घर बारात आने की खुशी में बैठी थी.

जांजगीर चांपा : कोसमंदा गांव में 23 जून की रात मंडप सजा. मुस्कान प्रधान के घर खोखरा गांव से दूल्हा बारात लेकर पहुंचा भी, लेकिन दूल्हे की हालत देकर दुल्हन बनी मुस्कान ने शादी करने से इनकार कर दिया. मुस्कान के निर्णय का परिजनों ने समर्थन किया, लेकिन बारातियों को ये मंजूर नहीं था. वाद विवाद, मारपीट, पुलिस और सामाजिक लोगों की समझाइश के बाद बारात खाली हाथ बिना दुल्हन के लौट गई.

जांजगीर चांपा में शराबी दूल्हे की बारात दुल्हन ने लौटाई (ETV BHARAT)

मुझे पता चला की दूल्हा शराब के नशे में है. उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने फैसला किाय कि मैं शादी नहीं करूंगी. मेरे परिवार वालों ने भी इस फैसले का स्वागत किया. उसके बाद मैंने दूल्हे और बारात को वापस लौटा दिया- मुस्कान प्रधान, बारात वापस लौटाने वाली युवती

शराबी दूल्हे को थप्पड़ मारकर दुल्हन ने भगाया (ETV BHARAT)

मुस्कान के परिजनों ने क्या कहा ?

मुस्कान की मां ने बताया कि उसके तीन बेटी और एक बेटा हैं. मुस्कान के पिता भी शराब के आदी थे और शादी के 15 साल बाद उनकी मौत हो गई. बचपन से पिता के शराब पीने का दुष्परिणाम मुस्कान और बच्चों ने देखा था. गरीब परिस्थिति के कारण मुस्कान ने दसवीं तक की पढ़ाई की और बड़ी बेटी होने का फर्ज निभाते हुए सिलाई कढ़ाई कर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी. बेटी की उम्र होने के कारण उसकी शादी तक की गई. आंगन में बारात भी पहुंच गई लेकिन नशे में धुत युवक से जब बेटी ने शादी करने से इनकार किया तो हमने भी उसका साथ दिया और बारात को वापस लौटा दिया.

मेरी बेटी ने शराबी दूल्हे से शादी करने से मना किया. उसके इस फैसले का हमने समर्थन किया. उसका साथ दिया. हमने कहा कि ऐसे लड़के से शादी मत करो. उसके बाद मेरी बेटी ने बारात वापस लौटा दी. इसमें गांव वालों ने भी सहयोग किया- सविता प्रधान,मुस्कान की मां

मुस्कान का जांजगीर चांपा एसपी ने किया सम्मान (ETV BHARAT)

मुस्कान का हुआ सम्मान

मुस्कान के द्वारा नशेड़ी युवक से नाता जोड़ने के बजाए बारात लौटाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर और एसपी के साथ सामाजिक संगठन और महिला संगठन ने मुस्कान और उसके परिवार का सम्मान किया. पुलिस अधीक्षक ने मुस्कान की नशे के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग से प्रभावित होकर काउंसलर की नियुक्ति दी है और पांच हजार रुपये प्रति माह मानदेय देने की घोषणा की. वहीं कलेक्टर ने मुस्कान का सम्मान करते हुए स्कूल की शिक्षा दिलाने, व्यवसायिक प्रशिक्षण और शासन की अन्य योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया.

मुस्कान के फैसले का जिला प्रशासन ने किया स्वागत (ETV BHARAT)

हमें सूचना मिली थी कि कोसमंदा गांव में शादी समारोह में विवाद हो गया. उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची. पुलिस की टीम ने जांच की तो पता चला कि दूल्हा शराब के नशे में आया था. इसलिए दुल्हन ने शादी करने से इंकार कर दिया. दूल्हे की पिटाई कर बारात को वापस लौटा दिया. दुल्हन मुस्कान ने बहुत साहसिक फैसला लिाय है- विजय कुमार पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चाम्पा

हम मुस्कान के फैसले का स्वागत करते हैं. मुस्कान को भविष्य में जिला प्रशासन मदद करेगा. अभी वह कोई स्किल सीखना चाहती है तो उसमें भी मदद की जाएगी- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर, जांजगीर चाम्पा

सामाजिक रीति रिवाज के साथ अपने जीवन साथी के पास जाने के लिए सजी मुस्कान ने नशे के खिलाफ खड़े होकर अन्य युवतियों को भी नशेड़ियों से नाता जोड़ने के बजाए एक नई क्रांति की शुरुआत करने का सन्देश दिया है. मुस्कान चाहती हैं कि समाज में नई सोच आनी चाहिए. नशे के शिकंजे में जकड़े युवाओं में सुधार आए ताकि वे नशा छोड़ अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत करें.