पीएम मोदी दौरे से पहले बस्तर में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर, 140 से ज्यादा नक्सली सीएम साय के सामने डालेंगे हथियार

छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर होगा. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है.

Vijay Sharma Statement On Naxal Surrender
नक्सल सरेंडर पर विजय शर्मा का बयान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 4:30 PM IST

6 Min Read
प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपने राज्य स्थापना के 25 साल पूर्ण करने जा रहा है. प्रदेश ने हर क्षेत्र में चौतरफा विकास किया है. नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी समस्या रही है. फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन और राज्य सरकार की नई नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का ऐसा असर दिख रहा है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं. बस्तर में कुल 140 नक्सली एक साथ सरेंडर कर सकते हैं.

शुक्रवार 17 अक्टूबर को 140 नक्सली करेंगे सरेंडर: बस्तर पुलिस के मुताबिक नक्सली नेता रूपेश के नेतृत्व में 140 से अधिक नक्सली शुक्रवार 17 अक्टूबर को जगदलपुर में सरेंडर करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के सामने आत्मसमर्पण करेंगे. यह सरेंडर न केवल एक सुरक्षा उपलब्धि मानी जा रही है बल्कि इसे बस्तर में लाल आतंक से मुक्ति का प्रतीकात्मक संकेत भी बताया जा रहा है.

बस्तर में 140 नक्सली कर सकते हैं सरेंडर (ETV BHARAT)

100 से अधिक हथियारों के साथ नक्सली करेंगे सरेंडर: बस्तर पुलिस और सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास 100 से अधिक हथियार हैं. जिनमें एके-47, एसएलआर, कार्बाइन, इंसास राइफल और बड़ी संख्या में पिस्टल जैसे हथियार है. नक्सली नेता रूपेश, जो लंबे समय से दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में सक्रिय रहा है, अब अपने साथियों के साथ हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहा है.

बस्तर पुलिस और SIB कर रही सरेंडर कार्यक्रम का आयोजन: इस सरेंडर कार्यक्रम की पूरी तैयारी बस्तर पुलिस और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच (SIB) की देखरेख में चल रही है. पुलिस अधिकारी बताते हैं कि इस आत्मसमर्पण से दक्षिण बस्तर के कई इलाकों में नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों का रेड कार्पेट से होगा स्वागत: माओवादियों के इस सरेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बात की है. रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करने वाले नक्सलियों का रेड कार्पेट (लाल कालीन) बिछाकर स्वागत करेंगे.

बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं. हम उनका रेड कार्पेट बिछाकर मुख्यधारा में स्वागत करेंगे. यह नई सरकार के प्रयासों का परिणाम है. बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं चाहती, वह विकास और शांति चाहती है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, छत्तीसगढ़

जगदलपुर में होगा सरेंडर कार्यक्रम: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जगदलपुर में यह आधिकारिक सरेंडर कार्यक्रम आयोजित होगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वह खुद इस मौके पर मौजूद रहेंगे.उन्होंने बताया कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि बस्तर में नई उम्मीद और स्थायी शांति की शुरुआत है.

पीएम मोदी का दौरा, बस्तर से रायपुर तक सुरक्षा सख्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर भी राज्य में सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की रात छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर को राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद 28, 29 और 30 नवंबर को रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस में भी रहेंगे. पीएम मोदी के दौरे से पहले नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए डबल अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है.

बस्तर में शांति की नई इबारत: पिछले कुछ महीनों में बस्तर में लगातार सुरक्षा बलों की सफलता और नक्सलियों के आत्मसमर्पण ने संकेत दिया है कि अब बस्तर का जनमानस विकास की ओर बढ़ना चाहता है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कई बार कह चुके हैं कि बस्तर का भविष्य अब बंदूक से नहीं, विकास से तय होगा.

झीरम मुद्दे पर विजय शर्मा ने कांग्रेस को घेरा: झीरम घाटी नरसंहार को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज के आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हमने झीरम में खोया था. यह कांग्रेस के ही नेता थे, जिन्हें हमने खोया. कांग्रेस ने 5 साल तक झीरम घाटी की रिपोर्ट जेब में रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. आज जो बदलाव हो रहा है, वह नई सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से संभव हुआ है. गृहमंत्री के इस बयान को राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पर तीखा हमला माना जा रहा है, खासकर उस समय जब राज्य में कानून-व्यवस्था और नक्सल मुद्दे पर राजनीतिक बहस चरम पर है.

छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सल सरेंडर की टाइमलाइन: इससे पहले छत्तीसगढ़ में इस साल कई बार बड़े नक्सल सरेंडर हुए हैं. नक्सल प्रभावित सुकमा में 15 अक्टूबर को कुल 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर 50 लाख का इनाम था. 27 नक्सलियों में कुल 16 नक्सली इनामी थे. 8 अक्टूबर को नारायणपुर में कुल 16 नक्सलियों ने खून खराबे से तौबा कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हथियार डाल दिए.

छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेडर 2 अक्टूबर 2025 को बीजापुर में हुआ. इस दिन कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 करोड़ 6 लाख के इनामी नक्सली शामिल थे. दंतेवाड़ा में इसी साल 24 सितंबर को एक साथ 71 नक्सलियों ने हथियार डाले. इनमें 64 लाख के 30 इनामी नक्सली शामिल थे. बीजापुर में इस साल 27 अगस्त को एक साथ 30 नक्सलियों ने लाल आतंक और हिंसा का रास्ता छोड़ा. इनमें 20 नक्सलियों पर 81 लाख का इनाम घोषित था.

24 जुलाई 2025 को कुल 67 नक्सलियों ने किया सरेंडर: इससे पहले 24 जुलाई 2025 को एक दिन में बस्तर के पांच जिलों में कुल 67 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इसी दिन बीजापुर में 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. दंतेवाड़ा में 16 माओवादियों ने लाल आतंक को अलविदा कहा. कांकेर में 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया. नारायणपुर में 8 और सुकमा में 5 नक्सलियों ने खून खराबे की दुनिया से दूरी बनाई.

