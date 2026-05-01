आंगनबाड़ी वर्कर की बेटी का कमाल, छत्तीसगढ़ से लगातार इंडिया के लिए खेलने वाली पहली खिलाड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज
छत्तीसगढ़ से लगातार इंडिया के लिए खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनने का खिताब अंबिकापुर की शिवानी के नाम, देश दीपक गुप्ता ने की खास बातचीत.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 1, 2026 at 12:25 PM IST
सरगुजा: खेल के क्षेत्र में सरगुजा की एक बेटी ने फिर से कमाल किया है. ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है. एक नहीं, दो खेलों का हुनर इनके पास है और इन खेलों में जो निरंतरता इन्होंने बनाए रखी है, उसी वजह से इन्हें यह रिकॉर्ड मिला है. स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में छत्तीसगढ़ से लगातार भारत के लिए खेलने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं शिवानी सोनी. ईटीवी भारत से बातचीत में शिवानी सोनी ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए.
|सवाल: कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और यह क्यों मिला है?
जवाब: मुझे यह अवॉर्ड इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला है. मैं लगातार इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हूं, उसी के लिए यह अवॉर्ड मिला है. जैसे मैंने 2017, 2018 और 2019 में लगातार इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. एक टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था और एक इंडो इंटरनेशनल में भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला. फिर 2023 और 2024 में भी इंटरनेशनल लेवल पर लगातार खेली, तो उसी निरंतर प्रदर्शन के लिए इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ.
|सवाल: ये जो मैच थे, वे किन-किन खेलों के थे?
जवाब: एक मिनी गोल्फ था और एक स्पीड बॉल. इन दोनों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है. मैं तीन बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूं और एक इंडो इंटरनेशनल खेल चुकी हूं. इसके साथ ही एक एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है.
|सवाल: शिवानी, बचपन में शुरुआत कैसे हुई? इस खेल में कैसे आईं और घर में किस तरह का संघर्ष रहा?
जवाब: दरअसल, मेरे पापा नहीं हैं. उन्होंने मेरी मम्मी को छोड़ दिया था. उसके बाद मैं घर पर ही रहती थी. मम्मी चाहती थीं कि स्कूल के बाद मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं और मेरा ध्यान सही दिशा में लगा रहे. इसलिए मम्मी मुझे ग्राउंड में राज प्रताप सर के पास बास्केटबॉल खेलने लेकर जाती थीं. शुरुआत में मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन एक बार खेल के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया. उसके बाद सर ने कहा कि मैं बास्केटबॉल के अलावा मिनी गोल्फ और स्पीड बॉल भी ट्राय करूं. जब मैंने इन दोनों खेलों को शुरू किया, तो मेरा प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा. वहीं से खेलते-खेलते मैं आज भारत का प्रतिनिधित्व करने तक पहुंची हूं. घर में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. मेरे नाना-नानी, मामा और सबसे ज्यादा आज के समय में मेरे जीजू रामेश्वर यादव भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं.
|सवाल: अलग-अलग लोगों का सहयोग मिला और आज यहां तक पहुंची हैं. आगे की क्या योजना है?
जवाब: आगे मेरी यही कोशिश है कि जैसे मैं अब तक अच्छा खेली हूं, वैसे ही आगे भी खेलती रहूं. सरकार से मुझे सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि स्पोर्ट्स कोटे से मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए. इससे मेरा परिवार आर्थिक रूप से और मजबूत हो जाएगा. मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी हैं और नाना-नानी का परिवार है, इसलिए मैं चाहती हूं कि अपनी और अपनी मम्मी की जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बना सकूं.
|सवाल: घर कैसे चलता है? मम्मी क्या करती हैं?
जवाब: मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती हैं, उसी से घर का खर्च चलता है. मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो कभी-कभी प्राइवेट जॉब भी कर लेती हूं, लेकिन टूर्नामेंट्स के कारण उसे छोड़ना पड़ता है. इसलिए मुख्य रूप से मम्मी की आय पर ही घर चलता है.
|सवाल: अब तक के करियर में आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं? कितने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल हैं?
जवाब: मैंने गिनती नहीं की है, लेकिन मिनी गोल्फ में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल रहा है. नेशनल स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीता है. एआईयू में मेरे दो गोल्ड हैं और नेशनल में कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं. स्टेट लेवल पर भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है. इंटरनेशनल लेवल पर स्पीड बॉल में वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंडो इंटरनेशनल में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है. मिनी गोल्फ में भी मैं रैंक होल्डर रही हूं. एशियन चैंपियनशिप में चौथा स्थान, यूरोप में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सातवां स्थान और चीन में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में नौवां स्थान प्राप्त किया.
यह कहानी है शिवानी सोनी की, जिनके पिता ने बहुत पहले उनकी मां को छोड़ दिया था. मां ने ही बच्चों का पालन-पोषण किया. बच्चों का ध्यान भटकने से बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मां ने उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया. खेलते-खेलते आज शिवानी इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं. आगे वे चाहती हैं कि खेल कोटे से उन्हें नौकरी मिल जाए, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें. उनकी मां आंगनबाड़ी में काम करती हैं और सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करती हैं.