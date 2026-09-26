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जनता की स्मृति में रहे भाजपा सरकार ऐसी नीति बनाएंगी स्मृति ईरानी, 2028 में सत्ता सुख की कांग्रेस की चाहत को पूरा करेंगे सुखदेव

बीजेपी और कांग्रेस के प्रभारियों की नियुक्ति ( ETV Bharat )