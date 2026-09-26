जनता की स्मृति में रहे भाजपा सरकार ऐसी नीति बनाएंगी स्मृति ईरानी, 2028 में सत्ता सुख की कांग्रेस की चाहत को पूरा करेंगे सुखदेव
बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रभारी जमीनी और जुझारू नेता हैं, देखना दिलचस्प होगा कि कौन 2028 में बाजी मारेगा. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 3:06 PM IST
रायपुर: 2028 की राजनीतिक लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी मजबूती के लिए संगठन में बड़े बदलाव किए हैं. बात चाहे प्रभारी की हो या फिर दूसरी जिम्मेदारी की, सभी स्तर पर बदलाव तेजी से चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगातार नए प्रभारी की खोज कर रही थी. अंत में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है.
2028 की तैयारी, नए प्रभारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
वहीं, बिहार के सिद्धार्थ शंभू को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी 2028 के चुनाव को स्मृति ईरानी की रणनीति और योजना के आधार पर जीतने की तैयारी में है. जबकि 2028 का सत्ता सुख कांग्रेस को मिले इसलिए सुखदेव भगत को कांग्रेस ने कमान संभालने के लिए भेज है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए इस बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बात की चर्चा तेज हो गई है, कि जिस तरीके से बदलाव हुए हैं इसके राजनीतिक मायने क्या हैं ? सियासत में अपनी-अपनी तरह की बात हो रही हैं और लोग उसे एक नए मजबूत आधार की तरह देख भी रहे हैं.
स्मृति ईरानी और सुखदेव भगत पर भरोसा
भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से, इस बात की क्या कयासबाजी तेज हो गई थी कि छत्तीसगढ़ की कमान किसी और के हाथ में जाएगी. हालांकि नितिन नवीन का उत्तराधिकारी कौन होगा इस बात को लेकर एक मजबूत सियासी चर्चा जरूर राज्य की राजनीति में बनी हुई थी. विपक्ष पर सवाल तो उठता था लेकिन सत्ता पक्ष में इस बात की चिंता जरूर रहती थी कि नितिन नवीन की जगह कौन लेगा.
महंगाई पर हम तो स्मृति जी से सवाल पूछने वाले हैं: कांग्रेस
स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कमान दी है तो ऐसे में कांग्रेस उनके ही द्वारा उठाए गए मुद्दों को अब अपना मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी कंधे पर गैस सिलेंडर लेकर जाती थीं. बढ़े हुए दाम के बारे में पूछती थीं. आज महंगाई की जो हालात है उस पर स्मृति ईरानी का क्या जवाब होगा जब वह यहां आएंगी तो उनसे पूछा जरूर जाएगा.
स्मृति ईरानी की काबिलियत से राहुल गांधी भी वाकिफ हैं: डिप्टी सीएम
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे की लड़ाई लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव कहते हैं कि जब उन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा था तो राहुल गांधी की सारी नीतियों को ध्वस्त कर दिया था. वह यहां आ रही हैं तो कांग्रेस उनके नाम से ही परेशान हो गई है. डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में मजबूत हैं. कांग्रेस की पूरी रणनीति ही फेल हो गई है. जिन लोगों को यह जिम्मेदारी देते हैं वह जवाब देने में ही फेल हो जाते हैं.
अरुण साव का भूपेश बघेल पर तंज
अरुण साव कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसी को भी जिम्मेदारी सौंपे यहां के पूरे राजनीतिक स्वरूप को नष्ट करने के लिए भूपेश बघेल अकेले ही काफी हैं. पार्टी की सारी रणनीति को ध्वस्त करने में वह अकेले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में इनकी कोई रणनीति जमीनी स्तर पर आकार ले पाएगी इसपर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं.
सियासी लड़ाई होगी तेज
बहरहाल दोनों राजनीतिक दलों ने अपने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. भाजपा ने छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को बाहर की भी जिम्मेदारी दी है. अब देखना यह है की बचे हुए समय में दोनों राजनीतिक दल सत्ता पाने और सत्ता बचाने के लिए किस रणनीति को लेकर चलते हैं, जो जनता के भीतर उनके भरोसे का विश्वास बढ़ा पाएगा.
सुखदेव भगत का प्लस प्वाइंट
- झारखंड के लोहरदगा लोकसभा सीट से हैं कांग्रेस सांसद
- सुखदेव भगत के पास एक लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव
- ट्राइबल नेता होने के कारण जमीनी पकड़
- आदिवासी समाज से घुलने मिलने में इनको महारत
- राजनीति में आने से पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं
- ब्यूरोक्रेसी और सरकारी तंत्र की रखते हैं अच्छी समझ
- रोजगार और आदिवासी अधिकारों को लेकर रहे हैं मुखर
स्मृति ईरानी का प्लस प्वाइंट
- स्मृति ईरानी भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व
- पार्टी की फायर ब्रांड नेताओं में होती है गिनती
- राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर में तय किए मजबूत मुकाम
- मुखर वक्ता के साथ जमीन पर उतरकर काम करने वाले नेताओं में होती है गिनती
- अमेठी की ऐतिहासिक जीत से राजनीति में बढ़ा तेजी से सियासी कद
- लोकप्रिय चेहरा और घर-घर तक है इनकी पहुंच
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