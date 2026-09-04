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महाराष्ट्र: छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में लगी आग, 9 नवजातों को बचाया गया

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है. समय रहते मरीजों को शिफ्ट कर उन्हें बचाया गया.

Maharashtra Hospital fire
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 10:07 AM IST

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छत्रपति संभाजीनगर: आकाशवाणी इलाके के जाने-माने एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद मरीजों की जान खतरे में पड़ गई. हालांकि, हॉस्पिटल के स्टाफ ने तेजी और समझदारी से काम लेते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

आईसीयू में भर्ती मरीजों जिनमें नौ बच्चे भी शामिल थे को तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो शायद हॉस्पिटल के स्टोररूम से लगी थी. हालांकि समय पर पता चलने से मरीजों को बचाया जा सका, लेकिन आग लगने के असली कारण की जांच चल रही है.

अमरावती में हुई ऐसी ही एक दुखद घटना के तुरंत बाद हुई इस घटना ने हॉस्पिटल के सुरक्षा स्टैंडर्ड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आग सुबह करीब 3 बजे लगी. एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल में आग सुबह करीब 3 बजे लगी. उस समय, 58 मरीज़ों का इलाज चल रहा था, जिनमें नौ बच्चे भी शामिल थे जिन्हें भर्ती किया गया था. आग का पता चलने पर, मरीज़ों को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. बच्चों को घाटी हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जबकि दूसरे मरीज़ों को भी तुरंत दूसरी मेडिकल सुविधाओं में ले जाया गया.

इस बीच फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और कुछ देर बाद कामयाब हो गए. खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि इस घटना से हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

स्टोररूम में आग लगने का शक

एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल शहर के बीचों-बीच आकाशवाणी चौराहे पर है. अस्पताल में आधी रात को अचानक आग लग गई. शक है कि स्टोररूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी.

घटना की जानकारी मिलने पर मरीज़ों को दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए करीब 15 से 20 एम्बुलेंस पहुंचीं. जिन मरीज़ों को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. हॉस्पिटल के सिक्योरिटी सिस्टम को तुरंत अलर्ट किया गया, और स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. अमरावती में आग लगने की दुखद घटना में बच्चों की जान जाने के तुरंत बाद, यह आग हॉस्पिटल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

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