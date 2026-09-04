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महाराष्ट्र: छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में लगी आग, 9 नवजातों को बचाया गया

छत्रपति संभाजीनगर: आकाशवाणी इलाके के जाने-माने एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद मरीजों की जान खतरे में पड़ गई. हालांकि, हॉस्पिटल के स्टाफ ने तेजी और समझदारी से काम लेते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

आईसीयू में भर्ती मरीजों जिनमें नौ बच्चे भी शामिल थे को तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो शायद हॉस्पिटल के स्टोररूम से लगी थी. हालांकि समय पर पता चलने से मरीजों को बचाया जा सका, लेकिन आग लगने के असली कारण की जांच चल रही है.

अमरावती में हुई ऐसी ही एक दुखद घटना के तुरंत बाद हुई इस घटना ने हॉस्पिटल के सुरक्षा स्टैंडर्ड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आग सुबह करीब 3 बजे लगी. एशियन सिटी केयर हॉस्पिटल में आग सुबह करीब 3 बजे लगी. उस समय, 58 मरीज़ों का इलाज चल रहा था, जिनमें नौ बच्चे भी शामिल थे जिन्हें भर्ती किया गया था. आग का पता चलने पर, मरीज़ों को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. बच्चों को घाटी हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जबकि दूसरे मरीज़ों को भी तुरंत दूसरी मेडिकल सुविधाओं में ले जाया गया.

इस बीच फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और कुछ देर बाद कामयाब हो गए. खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि इस घटना से हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.