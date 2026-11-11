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विदेशों तक छठ की आस्था, प्रवासी भारतीय सात समंदर पार भी निभा रहे हैं 'परंपरा'

विदेश की धरती पर छठ मनाते प्रवासी भारतीय ( ETV Bharat )

पटना: मन तो बहुत करता है..सोचती हूं कि छठ पर कभी अपनी मिट्टी अपने घर बिहार जा पाऊं .. ये शब्द हैं पिछले 19 वर्षों से अमेरिका में रह रही वंदना प्रभाकर के. उनके ये शब्द बताते हैं कि बिहारी कहीं भी रहे छठ पर्व उसे अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों की ओर खींच ही लेता है.

सात समंदर पार पहुंची छठ की आस्था

लोक आस्था का महापर्व छठ.. बिहार की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है. मौजूदा समय में छठ महापर्व सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसकी आस्था सात समंदर पार भी पहुंच चुकी है. देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat) आस्था, परिवार की यादें और सूर्योपासना का भाव अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरीशस, जापान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ मनाते हैं. भले ही उनके आसपास गंगा, गंडक, कोसी या गांव का पुराना तालाब नहीं होता, लेकिन मन में वही आस्था, परिवार की यादें और सूर्योपासना का भाव रहता है. प्रवासी भारतीयों के लिए छठ बचपन से जुड़ने का तरीका विदेशों में छठ मनाने का तरीका बताता है कि यह पर्व भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे बढ़कर लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ चुका है. बिहार से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, परिवार और बचपन की यादों से जुड़ने का अवसर भी है. छठ का समय सबसे अधिक भावुक पल वंदना प्रभाकर छठ महापर्व के भावनात्मक पहलू को बयां करतीं हैं. मूल रूप से बिहार की रहने वाली वंदना पिछले 19 वर्षों से अमेरिका में रह रही हैं. उनका कहना है कि इतने लंबे समय में वह महज दो बार ही छठ पूजा के दौरान भारत आ सकीं हैं. उनके लिए विदेश में रहते हुए छठ का समय सबसे अधिक भावुक करने वाला होता है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) बिहार और घर की याद वंदना बताती हैं कि छठ के दौरान बिहार और अपना घर बहुत याद आता है. इस पर्व के साथ उनके बचपन और परिवार की अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं. उस भावना को शब्दों में बयां करना उनके लिए आसान नहीं है. बचपन में छठ ऐसा अवसर होता था, जब पूरा परिवार एक साथ जुटता था. उत्सव जैसा माहौल घर में उत्सव जैसा माहौल रहता था. मां अपने हाथों से ठेकुआ बनाती थीं और परिवार के सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे रहते थे. दीपावली के दौरान बच्चे सारे पटाखे जलाने के बजाय कुछ पटाखे बचाकर रख लेते थे, ताकि छठ के दिन घाट पर जाकर उन्हें जला सकें. आज अमेरिका में रहते हुए वही दृश्य उनकी स्मृतियों में ताजा हो उठते हैं. "मन तो बहुत करता है कि छठ के अवसर पर बिहार पहुंचें और अपने परिवार के साथ घाट पर अर्घ्य दें. लेकिन हर साल ऐसा संभव नहीं हो पाता. ऐसे में विदेश में रहने के दौरान छठ की यादें सहारा बन जाती हैं."- वंदना प्रभाकर, प्रवासी भारतीय पर्व के प्रति लगाव बरकरार वंदना की बातों से समझा जा सकता है कि प्रवासी भारतीयों के लिए छठ सिर्फ चार दिनों तक चलने वाला पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने गांव, घर, मां के हाथों के प्रसाद और परिवार के साथ बिताए गए पलों को फिर से जीने का मौका भी है. दूरी बढ़ने के बावजूद इस पर्व के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ है. दउरा बांधते व व्रती का आशीर्वाद लेते दंपति (ETV Bharat) पारंपरिक पूजन सामग्री जुटाने की चुनौती अमेरिका में रहने वाली अंचला बताती है कि किस तरह प्रवासी भारतीयों ने छठ की परंपरा को विदेशों में भी सहेजकर रखा है. अंचला वर्ष 2014 से अमेरिका में रह रही हैं और पिछले पांच वर्षों से वे छठ पूजा कर रही हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआती वर्षों में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पूजा की पारंपरिक सामग्री जुटाने की थी. एक महीने पहले शुरू हो जाती है तैयारी अपना अनुभव बांटते हुए अंचला कहती हैं कि बांस का दउरा, सूप और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं. ऐसे में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. धीरे-धीरे उन्होंने इस चुनौती से निपटने का तरीका निकाला और अब छठ की तैयारी करीब एक महीने पहले से शुरू कर देती हैं. इंडियन स्टोर में मिली जरूरी पूजन सामग्री अंचला ने बताया कि इस बार स्थिति पहले की तुलना में काफी आसान रही. अमेरिका के इंडियन स्टोर में छठ पूजा के लिए जरूरी सामान उपलब्ध हो गया. इससे पूजा की तैयारियों में होने वाली परेशानी काफी कम हुई है. वह बताती हैं कि भारतीय समुदाय के लोग भी छठ मनाने में उनकी पूरी मदद करते हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) भारत से आए दूसरे राज्यों के लोग भी होते हैं शामिल खास बात यह है कि इस आयोजन में सिर्फ बिहार या पूर्वांचल के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों से आए लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं. कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहले कभी छठ नहीं किया और न ही ठेकुआ बनाया, लेकिन अब वे भी इस पर्व का हिस्सा बनते हैं. "इस आयोजन में सिर्फ बिहार या पूर्वांचल के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों से आए लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं. कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहले कभी छठ नहीं किया और न ही ठेकुआ बनाया, लेकिन अब वे भी इस पर्व का हिस्सा बनते हैं."- अंचला, प्रवासी भारतीय निष्ठा के साथ पर्व के नियमों का पालन छठ के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों का सहयोग अंचला के लिए किसी बड़े परिवार से कम नहीं है. वह बताती हैं कि दूसरे राज्यों के लोग भी स्नान-ध्यान करके व्रतियों के साथ प्रसाद तैयार करने में जुट जाते हैं. ठेकुआ बनाने से लेकर पूजा की दूसरी तैयारियों तक में वे पूरी श्रद्धा से सहयोग करते हैं. परिवार की कमी हुई दूर कई लोगों को छठ की परंपराओं और नियमों की जानकारी भी इसी दौरान मिलती है. अंचला के लिए यह अनुभव बेहद खास है. उनका कहना है कि पहले लगता था कि वह छठ के समय अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका में भी उनका एक नया परिवार बन गया है. खरना प्रसाद के लिए जुटता है पूरा भारतीय समुदाय अंचला के पति राजेश बताते हैं कि अमेरिका में छठ के दौरान भारतीय समुदाय का एक तरह से पारिवारिक मिलन भी होता है. खरना के दिन लोग उनके घर पहुंचते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं. इस दौरान केवल प्रसाद खाने की परंपरा नहीं निभाई जाती, बल्कि उसे तैयार करने में भी सभी लोग हाथ बंटाते हैं. "जो परिवार छठ करता है, उसके आसपास रहने वाले भारतीय भी आयोजन में शामिल हो जाते हैं. इससे पूजा की तैयारियों का काम आसान हो जाता है और पर्व सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है. छोटे-छोटे परिवारों में रहने वाले प्रवासियों के लिए यह सामूहिकता खास मायने रखती है."- राजेश कुमार, प्रवासी भारतीय तैयार होता छठ का ठेकुआ (ETV Bharat) पारंपरिक चीजों को जुटाना आसान नहीं राजेश बताते हैं कि छठ की पूजा में कुछ ऐसी पारंपरिक चीजों की जरूरत होती है, जिनका विदेशों में मिलना आसान नहीं है. उदाहरण के तौर पर अर्घ्य में बिना छिला हुआ नारियल चढ़ाने की परंपरा है, जबकि अमेरिका के सामान्य स्टोर में अक्सर छिला हुआ नारियल ही मिलता है. सावधानी और समर्पण के साथ व्यवस्था राजेश ने बतया कि ऐसे में भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें फ्लोरिडा में एक ऐसे कारोबारी के बारे में बताया, जहां बिना छिले नारियल उपलब्ध हो सकते थे. इसके बाद वहां से कुरियर के जरिए नारियल मंगवाए जाने लगे. उन्होंने कहा कि यह छोटा सा उदाहरण इस बात का है कि विदेशों में छठ की परंपरा निभाने के लिए लोग कितनी सावधानी और समर्पण के साथ हर जरूरी व्यवस्था करते हैं. अपने घर के बैकयार्ड में छठ की सजावट करते प्रवासी (ETV Bharat) अर्घ्य देने की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती