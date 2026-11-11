विदेशों तक छठ की आस्था, प्रवासी भारतीय सात समंदर पार भी निभा रहे हैं 'परंपरा'
CHHATH 2026: छठ महापर्व सिर्फ बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश की परंपरा तक सीमित नहीं, इसकी आस्था सात समंदर पार भी पहुंच चुकी है.रिपोर्ट-बृजम पांडे
Published : November 11, 2026 at 4:22 PM IST
पटना: मन तो बहुत करता है..सोचती हूं कि छठ पर कभी अपनी मिट्टी अपने घर बिहार जा पाऊं .. ये शब्द हैं पिछले 19 वर्षों से अमेरिका में रह रही वंदना प्रभाकर के. उनके ये शब्द बताते हैं कि बिहारी कहीं भी रहे छठ पर्व उसे अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों की ओर खींच ही लेता है.
सात समंदर पार पहुंची छठ की आस्था
लोक आस्था का महापर्व छठ.. बिहार की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है. मौजूदा समय में छठ महापर्व सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसकी आस्था सात समंदर पार भी पहुंच चुकी है.
आस्था, परिवार की यादें और सूर्योपासना का भाव
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरीशस, जापान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ मनाते हैं. भले ही उनके आसपास गंगा, गंडक, कोसी या गांव का पुराना तालाब नहीं होता, लेकिन मन में वही आस्था, परिवार की यादें और सूर्योपासना का भाव रहता है.
प्रवासी भारतीयों के लिए छठ बचपन से जुड़ने का तरीका
विदेशों में छठ मनाने का तरीका बताता है कि यह पर्व भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे बढ़कर लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ चुका है. बिहार से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, परिवार और बचपन की यादों से जुड़ने का अवसर भी है.
छठ का समय सबसे अधिक भावुक पल
वंदना प्रभाकर छठ महापर्व के भावनात्मक पहलू को बयां करतीं हैं. मूल रूप से बिहार की रहने वाली वंदना पिछले 19 वर्षों से अमेरिका में रह रही हैं. उनका कहना है कि इतने लंबे समय में वह महज दो बार ही छठ पूजा के दौरान भारत आ सकीं हैं. उनके लिए विदेश में रहते हुए छठ का समय सबसे अधिक भावुक करने वाला होता है.
बिहार और घर की याद
वंदना बताती हैं कि छठ के दौरान बिहार और अपना घर बहुत याद आता है. इस पर्व के साथ उनके बचपन और परिवार की अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं. उस भावना को शब्दों में बयां करना उनके लिए आसान नहीं है. बचपन में छठ ऐसा अवसर होता था, जब पूरा परिवार एक साथ जुटता था.
उत्सव जैसा माहौल
घर में उत्सव जैसा माहौल रहता था. मां अपने हाथों से ठेकुआ बनाती थीं और परिवार के सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे रहते थे. दीपावली के दौरान बच्चे सारे पटाखे जलाने के बजाय कुछ पटाखे बचाकर रख लेते थे, ताकि छठ के दिन घाट पर जाकर उन्हें जला सकें. आज अमेरिका में रहते हुए वही दृश्य उनकी स्मृतियों में ताजा हो उठते हैं.
"मन तो बहुत करता है कि छठ के अवसर पर बिहार पहुंचें और अपने परिवार के साथ घाट पर अर्घ्य दें. लेकिन हर साल ऐसा संभव नहीं हो पाता. ऐसे में विदेश में रहने के दौरान छठ की यादें सहारा बन जाती हैं."- वंदना प्रभाकर, प्रवासी भारतीय
पर्व के प्रति लगाव बरकरार
वंदना की बातों से समझा जा सकता है कि प्रवासी भारतीयों के लिए छठ सिर्फ चार दिनों तक चलने वाला पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने गांव, घर, मां के हाथों के प्रसाद और परिवार के साथ बिताए गए पलों को फिर से जीने का मौका भी है. दूरी बढ़ने के बावजूद इस पर्व के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ है.
पारंपरिक पूजन सामग्री जुटाने की चुनौती
अमेरिका में रहने वाली अंचला बताती है कि किस तरह प्रवासी भारतीयों ने छठ की परंपरा को विदेशों में भी सहेजकर रखा है. अंचला वर्ष 2014 से अमेरिका में रह रही हैं और पिछले पांच वर्षों से वे छठ पूजा कर रही हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआती वर्षों में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पूजा की पारंपरिक सामग्री जुटाने की थी.
एक महीने पहले शुरू हो जाती है तैयारी
अपना अनुभव बांटते हुए अंचला कहती हैं कि बांस का दउरा, सूप और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं. ऐसे में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. धीरे-धीरे उन्होंने इस चुनौती से निपटने का तरीका निकाला और अब छठ की तैयारी करीब एक महीने पहले से शुरू कर देती हैं.
इंडियन स्टोर में मिली जरूरी पूजन सामग्री
अंचला ने बताया कि इस बार स्थिति पहले की तुलना में काफी आसान रही. अमेरिका के इंडियन स्टोर में छठ पूजा के लिए जरूरी सामान उपलब्ध हो गया. इससे पूजा की तैयारियों में होने वाली परेशानी काफी कम हुई है. वह बताती हैं कि भारतीय समुदाय के लोग भी छठ मनाने में उनकी पूरी मदद करते हैं.
भारत से आए दूसरे राज्यों के लोग भी होते हैं शामिल
खास बात यह है कि इस आयोजन में सिर्फ बिहार या पूर्वांचल के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों से आए लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं. कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहले कभी छठ नहीं किया और न ही ठेकुआ बनाया, लेकिन अब वे भी इस पर्व का हिस्सा बनते हैं.
"इस आयोजन में सिर्फ बिहार या पूर्वांचल के लोग ही शामिल नहीं होते, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों से आए लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं. कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पहले कभी छठ नहीं किया और न ही ठेकुआ बनाया, लेकिन अब वे भी इस पर्व का हिस्सा बनते हैं."- अंचला, प्रवासी भारतीय
निष्ठा के साथ पर्व के नियमों का पालन
छठ के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों का सहयोग अंचला के लिए किसी बड़े परिवार से कम नहीं है. वह बताती हैं कि दूसरे राज्यों के लोग भी स्नान-ध्यान करके व्रतियों के साथ प्रसाद तैयार करने में जुट जाते हैं. ठेकुआ बनाने से लेकर पूजा की दूसरी तैयारियों तक में वे पूरी श्रद्धा से सहयोग करते हैं.
परिवार की कमी हुई दूर
कई लोगों को छठ की परंपराओं और नियमों की जानकारी भी इसी दौरान मिलती है. अंचला के लिए यह अनुभव बेहद खास है. उनका कहना है कि पहले लगता था कि वह छठ के समय अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका में भी उनका एक नया परिवार बन गया है.
खरना प्रसाद के लिए जुटता है पूरा भारतीय समुदाय
अंचला के पति राजेश बताते हैं कि अमेरिका में छठ के दौरान भारतीय समुदाय का एक तरह से पारिवारिक मिलन भी होता है. खरना के दिन लोग उनके घर पहुंचते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं. इस दौरान केवल प्रसाद खाने की परंपरा नहीं निभाई जाती, बल्कि उसे तैयार करने में भी सभी लोग हाथ बंटाते हैं.
"जो परिवार छठ करता है, उसके आसपास रहने वाले भारतीय भी आयोजन में शामिल हो जाते हैं. इससे पूजा की तैयारियों का काम आसान हो जाता है और पर्व सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है. छोटे-छोटे परिवारों में रहने वाले प्रवासियों के लिए यह सामूहिकता खास मायने रखती है."- राजेश कुमार, प्रवासी भारतीय
पारंपरिक चीजों को जुटाना आसान नहीं
राजेश बताते हैं कि छठ की पूजा में कुछ ऐसी पारंपरिक चीजों की जरूरत होती है, जिनका विदेशों में मिलना आसान नहीं है. उदाहरण के तौर पर अर्घ्य में बिना छिला हुआ नारियल चढ़ाने की परंपरा है, जबकि अमेरिका के सामान्य स्टोर में अक्सर छिला हुआ नारियल ही मिलता है.
सावधानी और समर्पण के साथ व्यवस्था
राजेश ने बतया कि ऐसे में भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें फ्लोरिडा में एक ऐसे कारोबारी के बारे में बताया, जहां बिना छिले नारियल उपलब्ध हो सकते थे. इसके बाद वहां से कुरियर के जरिए नारियल मंगवाए जाने लगे. उन्होंने कहा कि यह छोटा सा उदाहरण इस बात का है कि विदेशों में छठ की परंपरा निभाने के लिए लोग कितनी सावधानी और समर्पण के साथ हर जरूरी व्यवस्था करते हैं.
अर्घ्य देने की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती
पूजा सामग्री की उपलब्धता के साथ-साथ अर्घ्य देने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना भी विदेशों में रहने वाले व्रतियों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है. बिहार में लोग नदियों, तालाबों और पारंपरिक घाटों पर जाकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं. लेकिन अमेरिका में हर जगह ऐसी प्राकृतिक जलस्रोतों की सुविधा नहीं है.
"यहां किसी नदी या तालाब के घाट पर जाने की व्यवस्था नहीं है. इसलिए एक बड़ा टब खरीदा है. उसमें पानी भरकर फूल और गंगाजल डाला जाता है. इसी टब में व्रती उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करती हैं और छठ की परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है."- राजेश कुमार, प्रवासी भारतीय
परंपरा से समझौता नहीं
अमेरिका में टब को छठ घाट के रूप में इस्तेमाल करना बताता है कि प्रवासी भारतीयों ने परिस्थितियों के अनुसार पूजा की व्यवस्था तो बदली है, लेकिन आस्था और परंपरा के मूल भाव को बनाए रखा है. बिहार में छठ घाटों पर उमड़ने वाली भीड़, पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने का दृश्य और परिवार के साथ पूजा करने का अनुभव विदेशों में उसी स्वरूप में दोहराना संभव नहीं है.
छठ के नियमों का पालन जरूरी
इन परिस्थितियों में भी प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग अपने घरों में या सामुदायिक स्तर पर पानी की व्यवस्था कर पूजा करते हैं. उनके लिए जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना और छठ के नियमों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है.
गंगाजल और फूलों के इस्तेमाल का विशेष महत्व
इस आयोजन में गंगाजल और फूलों का इस्तेमाल भी विशेष महत्व रखता है. विदेश में रहने के बावजूद लोग पूजा के दौरान भारतीय परंपराओं से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं. कहीं पूजा सामग्री भारत से मंगाई जाती है, तो कहीं स्थानीय भारतीय दुकानों से उसका इंतजाम हो जाता है.
आपसी संपर्क से व्यवस्था हुई आसान
कुछ सामान के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में रहने वाले परिचितों की मदद ली जाती है. सोशल नेटवर्क और भारतीय समुदाय के आपसी संपर्क से भी व्यवस्था आसान हो गई है. इस तरह छठ की तैयारी केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं रह जाती, बल्कि कई परिवार मिलकर इसे सफल बनाते हैं.
दूसरे राज्यों के लोग भी परंपरा से जुड़ रहे
प्रवास में छठ का विस्तार केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिनका जन्म बिहार या पूर्वांचल में हुआ है. दूसरे राज्यों से अमेरिका पहुंचे भारतीय भी इस पर्व से जुड़ रहे हैं. मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्वेता बताती हैं कि शादी के बाद वह अमेरिका चली गईं. बचपन में छठ से हुए जुड़ाव के बाद उन्हें अमेरिका में छठ में शामिल होने की चिंता सताने लगी थी.
शादी से पहले ही हुआ था छठ से परिचय
श्वेता कहतीं हैं कि छठ से उनका परिचय शादी से पहले ही हो चुका था. बचपन में उन्होंने एक परिवार में छठ पूजा होते देखा था. उस समय उन्हें यह आयोजन काफी अच्छा लगा था और छठ का प्रसाद भी मिला था. इसके बाद कई मौकों पर वह इस पर्व में शामिल हुईं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यह परंपरा उनके जीवन का हिस्सा बन जाएगी.
छठ का प्रसाद नहीं मिलने का अफसोस
श्वेता के मुताबिक शादी के बाद जब वे अमेरिका पहुंचीं, तो छठ के दिनों में उन्हें यह चिंता होने लगी कि इस बार उन्हें छठ का प्रसाद नहीं मिल पाएगा. उन्हें लगता था कि विदेश में रहने के कारण अब वह उस माहौल और परंपरा से दूर हो जाएंगी. इसी दौरान उन्हें पता चला कि वहां भारतीय समुदाय के कुछ लोग छठ पूजा करते हैं.
परंपराओं को समझने और अपनाने का माध्यम
श्वेता ने बताया कि जब उन्हें पूजा में शामिल होने का निमंत्रण मिला, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया. इसके बाद से वह लगातार इस आयोजन का हिस्सा बनने लगीं. धीरे-धीरे छठ उनके लिए सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने का अवसर नहीं रहा, बल्कि इस पर्व की परंपराओं को करीब से समझने और अपनाने का माध्यम बन गया.
"अमेरिका में ही जाना कि छठ का पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ किस तरह बनाया जाता है. अब पूजा के दौरान प्रसाद तैयार करने में भी सहयोग करती हूं. पूरी साफ-सफाई और नियम-निष्ठा का ध्यान रखा जाता है. पूजा की तैयारी में शामिल होने से लेकर प्रसाद बनाने और छठ संपन्न होने के बाद उसे ग्रहण करने तक, हर प्रक्रिया में भाग लेती हूं."- श्वेता सिंह, प्रवासी भारतीय
छठ में शामिल होना बेहद सुखद अनुभव
श्वेता ने बताया कि ये उनके लिए यह अनुभव बेहद सुखद है. वह बताती हैं कि विदेश में रहते हुए भारतीय समुदाय के बीच छठ में शामिल होना अपने आप में खास एहसास है. इससे उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का अवसर मिलता है.
नई पीढ़ी तक पहुंच रही छठ की परंपरा
अमेरिका में रहने वाले इन परिवारों के अनुभव से यह पता चलता है कि छठ का वैश्विक विस्तार केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए भारतीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.
भारतीय समुदायों को जोड़ रहा छठ महापर्व
जब बच्चे अपने माता-पिता और दूसरे परिवारों को ठेकुआ बनाते, सूप-दउरा सजाते और सूर्य को अर्घ्य देते देखते हैं, तो उनके मन में भी इस पर्व को लेकर जिज्ञासा पैदा होती है. वहीं, दूसरे राज्यों के लोग भी इस आयोजन में शामिल होकर बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति से परिचित होते हैं. इस तरह छठ अलग-अलग भारतीय समुदायों को एक साथ जोड़ने का माध्यम बन रहा है.
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुए बदलाव
विदेशों में छठ मनाने के तौर-तरीकों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव जरूर दिखाई देते हैं. कहीं नदी या तालाब के स्थान पर घर में टब बनाकर अर्घ्य दिया जाता है, कहीं पूजा सामग्री स्थानीय इंडियन स्टोर से जुटाई जाती है, तो कहीं खास सामान के लिए दूसरे शहरों का सहारा लिया जाता है.
मूल स्वरूप को लेकर प्रतिबद्धता बरकरार
इन बदलावों के बीच छठ के मूल स्वरूप को लेकर लोगों की प्रतिबद्धता बनी रहती है. व्रती नियम-निष्ठा से उपवास करते हैं, खरना का प्रसाद तैयार होता है, ठेकुआ बनाया जाता है और अस्ताचलगामी तथा उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. पूजा की विधि और आस्था को कायम रखने की कोशिश हर जगह दिखाई देती है.
देश और जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम
प्रवासी भारतीयों के लिए छठ अपने देश और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक माध्यम है. वंदना के लिए यह बिहार और बचपन की यादों से जुड़ने का अवसर है, अंचला के लिए अमेरिका में नया परिवार मिलने का अनुभव है, राजेश के लिए सामुदायिक सहयोग से परंपरा को जीवित रखने की कोशिश है और श्वेता के लिए एक नई संस्कृति को अपनाने और सीखने का मौका है.
आस्था, अपनापन और सांस्कृतिक विरासत का साझा उत्सव
इन सभी का अनुभव बताता है कि छठ अब केवल किसी एक क्षेत्र का पर्व नहीं रह गया है. यह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे भारतीयों के बीच आस्था, अपनापन और सांस्कृतिक विरासत का साझा उत्सव बन चुका है. सात समंदर की दूरी भी सूर्योपासना के इस महापर्व के प्रति श्रद्धा को कम नहीं कर पाई है.
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