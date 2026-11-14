कानों में आवाज जाते ही व्रती रोक देती हैं प्रसाद खाना, खरना के दिन कठिन रस्म
Kharna 2026 Date And Time: छठ की कठिन तपस्या खरना से शुरू होती है और इसका प्रसाद ग्रहण करने के कड़े नियम हैं. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 14, 2026 at 7:04 AM IST
पटना: छठ महापर्व, लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का ऐसा महापर्व, जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद दूसरे दिन खरना की परंपरा निभाई जाती है. खरना छठ महापर्व का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसी दिन शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प लेते हैं.
खरना से शुरू होती है कठिन तपस्या
इस दौरान न केवल खानपान के नियमों का पालन किया जाता है, बल्कि मन, शरीर और घर की शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. खरना के दिन व्रती सुबह से ही उपवास रखते हैं. पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है. शाम को स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है.
इसके बाद गुड़ की खीर और गेहूं के आटे से बनी रोटी का भोग लगाया जाता है. पूजा संपन्न होने के बाद व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके साथ ही छठी मैया के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं.
एकांत में प्रसाद ग्रहण
खरना का प्रसाद ग्रहण करने के भी कुछ खास नियम होते हैं. सबसे पहले छठ व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर परिवार के सदस्य प्रसाद खाते हैं. इस दौरान सबसे खास बात यह है कि जब व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो बिल्कुल शोर नहीं मचायी जाती है. शांति के माहौल में व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं. जैसे ही किसी भी प्रकार का शोर व्रती को सुनाई देता है या किसी भी तरह की आवाज आती है तो वह प्रसाद ग्रहण करना बंद कर देते हैं.
गुड़ की खीर और रोटी का विशेष महत्व
खरना के प्रसाद में सबसे प्रमुख गुड़ की खीर और गेहूं के आटे से बनी रोटी होती है. खीर बनाने के लिए अरवा चावल और गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें चीनी की जगह गुड़ डाला जाता है.
कुछ परंपराओं में गन्ने के रस से भी खीर बनाई जाती है. इसके अलावा प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले गेहूं, चावल और दूध की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. खरना के प्रसाद में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. पूरी प्रक्रिया सात्विक तरीके से संपन्न की जाती है.
खरना का महत्व
खरना के धार्मिक महत्व को लेकर आचार्य गोलू पांडेय बताते हैं कि छठ महापर्व में खरना का विशेष स्थान है. इस दिन व्रती पूरे नियम और शुद्धता के साथ प्रसाद तैयार करते हैं. गेहूं को साफ करके पिसवाया जाता है और उसी आटे से रोटी बनाई जाती है. अरवा चावल, गाय के दूध और गुड़ से खीर तैयार की जाती है.
"इसमें चीनी का प्रयोग नहीं होता है. शाम को भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके बाद परिवार और आसपास के लोगों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है."- आचार्य गोलू पांडेय, ज्योतिषाचार्य
श्रद्धा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है प्रसाद
आचार्य गोलू पांडेय के अनुसार, खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अन्न और जल का त्याग कर देते हैं. यहीं से छठ का कठिन निर्जला उपवास शुरू होता है. यह व्रत उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है. उनके मुताबिक खरना केवल प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह छठी मैया के प्रति श्रद्धा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है.
खरना के बाद शुरू होती है अर्घ्य की तैयारी
खरना के बाद छठ महापर्व की तैयारियां और तेज हो जाती हैं. व्रती के घरों में ठेकुआ, पेकिया, टिकरी जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं. इसके साथ केला, सेब, संतरा सहित विभिन्न फल और पूजा सामग्री जुटाई जाती है.
इन सभी सामग्रियों को बांस के सूप और दउरा में सजाया जाता है. इसके बाद अगले दिन शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी होती है. व्रती 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए इस कठिन साधना को जारी रखते हैं.
संकल्प और परंपरा का महत्व
वहीं, पंडित लक्ष्मेश्वर झा बताते हैं कि खरना से ही छठ महापर्व की मुख्य साधना और संकल्प की शुरुआत होती है. खरना का प्रसाद भगवान को अर्पित करने के बाद व्रती उसे ग्रहण करते हैं और फिर निर्जला उपवास में प्रवेश करते हैं. इसके बाद छठ पूजा के लिए प्रसाद और फल-फूल की व्यवस्था की जाती है.
"ठेकुआ, पेकिया, टिकरी के साथ केला, सेब, संतरा और अन्य फल सूप में सजाए जाते हैं. इन्हीं सामग्रियों के साथ व्रती घाट पर पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. छठ महापर्व में हर परंपरा और हर सामग्री का अपना महत्व है. नहाय-खाय में कद्दू का विशेष महत्व होता है."- पंडित लक्ष्मेश्वर झा, पुजारी
पंडित लक्ष्मेश्वर झा के अनुसार, इसकी कीमत चाहे जितनी भी हो, श्रद्धालु इसे खरीदकर परंपरा के अनुसार भोजन तैयार करते हैं. उसी तरह खरना में भी निर्धारित प्रसाद और उसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. यह पर्व पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं, आस्था और विश्वास का प्रतीक है.
36 घंटे के उपवास के बाद पूरा होता है व्रत
खरना के बाद शुरू हुआ निर्जला उपवास अगले दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और उसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने तक जारी रहता है. चौथे दिन सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद व्रती छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और सभी के कल्याण की कामना करते हैं. इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है.
खरना है आस्था, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक
दरअसल, छठ महापर्व में खरना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह उस कठिन तपस्या की शुरुआत है, जिसमें श्रद्धालु अपनी आस्था और संकल्प के बल पर 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं. गुड़ की खीर से लेकर ठेकुआ और फलों से सजे सूप तक, हर सामग्री में लोक परंपरा और धार्मिक विश्वास की झलक दिखाई देती है. खरना से शुरू होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाली यह साधना बताती है कि छठ महापर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि शुद्धता, संयम, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अटूट विश्वास का महापर्व है.
13 नवंबर से नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. 14 नवंबर को खरना है और इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. 15 नवंबर को शाम का अर्घ्य और 16 नवंबर को सुबह के अर्घ्य के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा.
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