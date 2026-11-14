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कानों में आवाज जाते ही व्रती रोक देती हैं प्रसाद खाना, खरना के दिन कठिन रस्म

खरना का महत्व और नियम ( ETV Bharat )

पटना: छठ महापर्व, लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का ऐसा महापर्व, जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद दूसरे दिन खरना की परंपरा निभाई जाती है. खरना छठ महापर्व का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसी दिन शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प लेते हैं.

खरना से शुरू होती है कठिन तपस्या