सामाजिक सदभाव का महापर्व छठ, अन्य समुदाय भी रखते हैं शुद्धता का पूरा ख्याल! जानें, किसकी है ये दुकान

रांची के हरमू बाजार में मो. कलाम की छठ पूजा सामग्री की दुकान ( Etv Bharat )

रांचीः लोक आस्था का महापर्व छठ एक सामाजिक सदभाव का पर्व है. जिसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल होते हैं. छठ पूजा सामग्री से लेकर घाटों तक की तैयारी में मजहबी दीवारें टूट जाती हैं.

जिसका उदाहरण हैं रांची के मो. कलाम जो पिछले 41 वर्षों से छठ के मौके पर दुकान लगाकर बांस के बने सामान, जलावन और अन्य सामग्री देवघर एवं अन्य स्थानों से मंगवाकर बड़े ही शुद्धता के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. सामाजिक भेदभाव से दूर होकर लोग मो. कलाम के छठ को लेकर समर्पण के कायल हैं.

सामाजिक सदभाव का महापर्व छठः ईटीवी भारत संवाददाता भूवन किशोर झा की रिपोर्ट (ETV Bharat)

इस बार भी छठ के मौके पर पूरे परिवार के साथ मो. कलाम हरमू बाजार में छठ का सामान लेकर पहुंचे हैं. इस बाजार में एक मात्र मुसलमान द्वारा लगाया गया दुकान है इसके बावजूद वो सब पर भारी हैं. हर कोई उन्हें जानता है और वो भी छठी मैया के प्रति वही श्रद्धा एवं सम्मान रखते हैं जो एक हिन्दू के मन मस्तिष्क में इस पर्व के प्रति है.

पीढी दर पीढी छठ पर लगाते आ रहे हैं दुकान

छठ एक ऐसा पर्व है जो ऊंच-नीच के बंधन को तोड़ता है और सभी एक साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए एक साथ घाटों पर आते हैं. यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, स्वच्छता, संयम और सामुदायिक एकता का संदेश देता है. पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश देने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है. यही वजह है कि मो.कलाम जैसे लोग भी मजहबी दीवार से आगे निकलकर पीढ़ी दर पीढ़ी छठ के मौके पर कुछ इसी तरह दुकान लगाते रहे हैं.