सामाजिक सदभाव का महापर्व छठ, अन्य समुदाय भी रखते हैं शुद्धता का पूरा ख्याल! जानें, किसकी है ये दुकान

छठ पूजा शुद्धता का पर्व माना जाता है. ऐसे में उनकी इस भक्ति का सम्मान सभी करते हैं. रांची की ये दुकान इसका प्रतीक है.

Chhath Puja great festival of social harmony in Ranchi
रांची के हरमू बाजार में मो. कलाम की छठ पूजा सामग्री की दुकान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read
रांचीः लोक आस्था का महापर्व छठ एक सामाजिक सदभाव का पर्व है. जिसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल होते हैं. छठ पूजा सामग्री से लेकर घाटों तक की तैयारी में मजहबी दीवारें टूट जाती हैं.

जिसका उदाहरण हैं रांची के मो. कलाम जो पिछले 41 वर्षों से छठ के मौके पर दुकान लगाकर बांस के बने सामान, जलावन और अन्य सामग्री देवघर एवं अन्य स्थानों से मंगवाकर बड़े ही शुद्धता के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. सामाजिक भेदभाव से दूर होकर लोग मो. कलाम के छठ को लेकर समर्पण के कायल हैं.

सामाजिक सदभाव का महापर्व छठः ईटीवी भारत संवाददाता भूवन किशोर झा की रिपोर्ट (ETV Bharat)

इस बार भी छठ के मौके पर पूरे परिवार के साथ मो. कलाम हरमू बाजार में छठ का सामान लेकर पहुंचे हैं. इस बाजार में एक मात्र मुसलमान द्वारा लगाया गया दुकान है इसके बावजूद वो सब पर भारी हैं. हर कोई उन्हें जानता है और वो भी छठी मैया के प्रति वही श्रद्धा एवं सम्मान रखते हैं जो एक हिन्दू के मन मस्तिष्क में इस पर्व के प्रति है.

पीढी दर पीढी छठ पर लगाते आ रहे हैं दुकान

छठ एक ऐसा पर्व है जो ऊंच-नीच के बंधन को तोड़ता है और सभी एक साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए एक साथ घाटों पर आते हैं. यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, स्वच्छता, संयम और सामुदायिक एकता का संदेश देता है. पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश देने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है. यही वजह है कि मो.कलाम जैसे लोग भी मजहबी दीवार से आगे निकलकर पीढ़ी दर पीढ़ी छठ के मौके पर कुछ इसी तरह दुकान लगाते रहे हैं.

Chhath Puja great festival of social harmony in Ranchi
मुस्लिम समुदाय के द्वारा छठ पूजा के सामग्री का दुकान (ETV Bharat)

ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से बातचीत में मो. कलाम कहते हैं कि पूरे साल वो छठ का इंतजार करते हैं. आस्था इतनी है कि कभी एक वक्त का भोजन कैसे मिलेगा उसके लिए वो चिन्तित रहते थे. आज छठी मैया की कृपा से सबकुछ ठीक है इसलिए पूरे परिवार हम इस अवसर पर दुमका और देवघर का बना बांस का वर्तन लाकर सेवा लिहाज से ना कि व्यवसाय क्योंकि सिर्फ पांच रुपया लागत से अधिक लेकर हम सूप या अन्य सामान देते हैं.

इधर स्थानीय ग्राहक भी मो. कलाम के लाए सामग्री की सराहना करते नहीं थक रहे हैं. छठव्रती सुनयना देवी कहती हैं कि पर्व त्योहार खासकर छठ में कोई भेदभाव नहीं होता. मो. कलाम हर साल यहां आते हैं और दुकान लगाते हैं. पिछले 22 साल से छठ कर रही धर्मशीला देवी कहती हैं कि हमलोग कोई भेदभाव नहीं करते सब छठी मैया का कृपा है.

Chhath Puja great festival of social harmony in Ranchi
मुस्लिम समुदाय के द्वारा कई पीढ़ी से छठ सामग्री की बिक्री (ETV Bharat)

बहरहाल छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और यही वजह है कि जिन्होंने खरीदारी अभी तक पूरी नहीं की है वो इसे जल्दी करना चाहते हैं.

