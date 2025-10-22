छठ पूजा की भीड़ देख रेल राज्य मंत्री ने भी जोड़ लिए हाथ, रवनीत बिट्टू बोले - "कृपया टॉयलेट में बैठकर यात्रा ना करें"

ETV Bharat / bharat

छठ पूजा के चलते हरियाणा से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ नज़र आ रही है. रेल राज्य मंत्री ने भी हाथ जोड़ लिए हैं.

छठ पूजा की भीड़ देख रेल राज्य मंत्री ने भी जोड़ लिए हाथ (Etv Bharat)
October 22, 2025

अंबाला : छठ पूजा के चलते बिहार जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों खासी भीड़ नज़र आ रही है. ख़ास तौर पर हरियाणा से बिहार रूट पर जाने वाली ट्रेनों में. ईटीवी भारत अपनी ख़बर के जरिए ट्रेनों के मुसाफिरों को हो रही परेशानी को लगातार बता रहा है. ख़ास तौर पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बिहार जाने को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात इस कदर खराब है कि लोग दरवाजों से ट्रेन के अंदर जाने के बजाय इमरजेंसी खिड़कियों से अंदर घुस रहे हैं और रिजर्वेशन टिकट वाले कई यात्री तो भीड़ के चलते ट्रेन में सफर नहीं कर पा रहे हैं. ईटीवी भारत की ख़बर का असर हुआ और आज डीआरएम के अलावा रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू भी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे.

रेल राज्य मंत्री ने जोड़े हाथ : रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने छठ पूजा पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि रेलवे के पास ट्रेन की कमी नहीं है. बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई है. कृपया धैर्य बनाए रखें. अगर फिर भी ट्रेनों की संख्या कम होगी तो हम और भी ट्रेन की संख्या बढ़ा देंगे. उन्होंने मंगलवार को ट्रेन में भीड़ वाली ख़बर का जिक्र करते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उन्हें अंबाला कैंट आने का निर्देश दिया और हालातों का जायजा लेने के लिए कहा है. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यात्रियों को बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यात्रियों से बार बार हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि ये चिंता नहीं करनी की ट्रेन छूट गई है. ट्रेन और आ जाएगी. ट्रेनों की कोई कमी नहीं है. स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है.

छठ पूजा की भीड़ देख रेल राज्य मंत्री ने भी जोड़ लिए हाथ (Etv Bharat)

"टॉयलेट में बैठकर यात्रा ना करें ": वहीं जब उनसे पूछा गया कि जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन करा रखी थी और भीड़ के कारण उनकी ट्रेन छूट गई है तो उनके लिए क्या प्रावधान है तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी अधिकारियों से बात कर सकते है और कोशिश रहेगी कि कोई भी यात्री यात्रा से वंचित ना रहे. उन्होंने कहा कि जो यात्री खिड़की या टॉयलेट में बैठकर यात्रा कर रहे है, तो उनसे ये कहूंगा कि टॉयलेट में बैठकर यात्रा ना करें. आप अपनी यात्रा आराम से करें. अगर एक ट्रेन चली जाती है तो पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है.

छठ पूजा के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ : आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है. मंगलवार को भारी भीड़ के चलते यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए खिड़कियों से ट्रेन में घुसने की कोशिश करते नजर आए थे. कईं यात्री डिब्बे की सीढ़ियों पर पर बैठने पर मजबूर हुए तो कईं खिड़कियों में लटककर यात्रा करने पर मजबूर हुए और कईं यात्री जिन्होंने रिजर्वेशन करा रखी थी भीड़ के कारण उनकी ट्रेन भी छूट गई.

