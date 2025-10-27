Chhath Puja: आज अस्ताचलगामी और कल उगते सूर्यदेव को देंगे अर्घ्य, जान लें टाइमिंग
खरना पूजा के दूसरे दिन को अस्ताचलगामी सूर्य को यमुना नदी और अलग-अलग इलाके में बनाये गए घाटों पर श्रद्धालु पहला अर्घ्य देंगे.
Published : October 27, 2025 at 8:33 AM IST
नई दिल्ली: प्रकृति और आस्था के संगम का पर्व दिल्ली एनसीआर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के मुताबिक खरना पूजा के दूसरे दिन यानि आज 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को दिल्ली में यमुना नदी और अलग-अलग इलाके में बनाये गए घाटों पर श्रद्धालु पहला अर्घ्य देंगे. आज व्रती व अन्य श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे.
जो लोग छठ पूजा करते हैं, वो आज छठ घाट पहुंचने से पहले घर में सभी सदस्य मिलजुल कर साफ-सफाई से शुद्ध देसी घी में ठेकुआ बनाते हैं. पांच प्रकार के फल व दीए के साथ पूजा का सूप सजाया जाता है. फिर दौरा माथे पर रखकर श्रद्धा भाव के साथ घाट पहुंचेंगे. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानि आज शाम में व्रती अस्ताचलगामी सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करेंगे. अर्घ्य अर्पित करने से पहले व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव से परिवार व समाज की सुख-शांति के लिए मंगल कामना करते हैं.
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय
इस साल छठ महापर्व में सूर्यदेव को पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर, सोमवार की आज शाम में दिया जाएगा. सूर्यास्त समय छठ पूजा के दिन 05:40 बजे शाम तक है. अगले दिन यानि मंगलवार की सुबह सूर्योदय समय छठ पूजा के दिन 06:31 सुबह उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे.
28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय
छठ पूजा के अंतिम दिन 28 अक्टूबर यानि मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. पंचांग के अनुसार इस वर्ष 28 अक्टूबर को सुबह 06.31 बजे सूर्योदय हो रहा है. सभी छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की जाएगी. मंगलवार को सूर्य को अर्घ्य के साथ ही चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का यह महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा.
छठ पूजा का धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व
ज्योतिषचार्य पंडित राहुल कुमार शास्त्री के अनुसार छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का पर्व है. यही एक मात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. हिन्दू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है. वे ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है. वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है. सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है. सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है. वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान-सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है. छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.
बता दें कि दिल्ली में इस बार सरकार ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए इस वर्ष व्यापक तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य स्वागत द्वारों पर पुष्पवर्षा की तैयारी है. पिछले वर्ष जहां करीब 900 घाटों पर पूजा हुई थी, इस वर्ष यमुना तट के अलावा दिल्ली में करीब 1300 अन्य स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा. यमुना तट पर 17 भव्य मॉडल घाट होंगे वहीँ दिल्ली में हर सब डिवीजन के स्तर पर भी मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहा है. करीब 200 घाटों पर भोजपुरी और मैथिली में धार्मिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी. सभी घाटों पर टेंट, बिजली, स्वच्छता, पेयजल, मोबाइल शौचालय, सफाईकर्मी और चिकित्सा वैन की व्यवस्था की जा रही है.
