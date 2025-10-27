ETV Bharat / bharat

Chhath Puja: आज अस्ताचलगामी और कल उगते सूर्यदेव को देंगे अर्घ्य, जान लें टाइमिंग

खरना पूजा के दूसरे दिन को अस्ताचलगामी सूर्य को यमुना नदी और अलग-अलग इलाके में बनाये गए घाटों पर श्रद्धालु पहला अर्घ्य देंगे.

आज अस्ताचलगामी और कल उगते सूर्यदेव को देंगे अर्घ्य
आज अस्ताचलगामी और कल उगते सूर्यदेव को देंगे अर्घ्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 8:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रकृति और आस्था के संगम का पर्व दिल्ली एनसीआर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के मुताबिक खरना पूजा के दूसरे दिन यानि आज 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को दिल्ली में यमुना नदी और अलग-अलग इलाके में बनाये गए घाटों पर श्रद्धालु पहला अर्घ्य देंगे. आज व्रती व अन्य श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे.

जो लोग छठ पूजा करते हैं, वो आज छठ घाट पहुंचने से पहले घर में सभी सदस्य मिलजुल कर साफ-सफाई से शुद्ध देसी घी में ठेकुआ बनाते हैं. पांच प्रकार के फल व दीए के साथ पूजा का सूप सजाया जाता है. फिर दौरा माथे पर रखकर श्रद्धा भाव के साथ घाट पहुंचेंगे. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानि आज शाम में व्रती अस्ताचलगामी सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करेंगे. अर्घ्य अर्पित करने से पहले व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव से परिवार व समाज की सुख-शांति के लिए मंगल कामना करते हैं.

अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय
इस साल छठ महापर्व में सूर्यदेव को पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर, सोमवार की आज शाम में दिया जाएगा. सूर्यास्त समय छठ पूजा के दिन 05:40 बजे शाम तक है. अगले दिन यानि मंगलवार की सुबह सूर्योदय समय छठ पूजा के दिन 06:31 सुबह उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे.

28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय
छठ पूजा के अंतिम दिन 28 अक्टूबर यानि मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. पंचांग के अनुसार इस वर्ष 28 अक्टूबर को सुबह 06.31 बजे सूर्योदय हो रहा है. सभी छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की जाएगी. मंगलवार को सूर्य को अर्घ्य के साथ ही चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का यह महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा.

छठ पूजा का धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व
ज्योतिषचार्य पंडित राहुल कुमार शास्त्री के अनुसार छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का पर्व है. यही एक मात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. हिन्दू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है. वे ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है. वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है. सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है. सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है. वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान-सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है. छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.

मुख्यमंत्री ने दी छठपर्व की शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री ने दी छठपर्व की शुभकामनाएं (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने दी छठपर्व की शुभकामनाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल प्रतीक है जो हमें एकता, समरसता, स्वच्छता और श्रद्धा का संदेश देता है. उन्होंने यह भी कहा कि छठ केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि अनुशासन, आस्था और सामूहिक सद्भाव का भी प्रतीक है. दिल्ली सरकार ‘विरासत भी और विकास भी’ के मंत्र के साथ प्रत्येक त्योहार को जन-सहभागिता और पारंपरिक गरिमा के साथ मना रही है. मुख्यमंत्री आज छठ महापर्व की खरना पूजा में भी शामिल हुईं थीं.

घाटों पर होती तैयारी
घाटों पर होती तैयारी (ETV Bharat)

बता दें कि दिल्ली में इस बार सरकार ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए इस वर्ष व्यापक तैयारियां की गई हैं. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य स्वागत द्वारों पर पुष्पवर्षा की तैयारी है. पिछले वर्ष जहां करीब 900 घाटों पर पूजा हुई थी, इस वर्ष यमुना तट के अलावा दिल्ली में करीब 1300 अन्य स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा. यमुना तट पर 17 भव्य मॉडल घाट होंगे वहीँ दिल्ली में हर सब डिवीजन के स्तर पर भी मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहा है. करीब 200 घाटों पर भोजपुरी और मैथिली में धार्मिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी. सभी घाटों पर टेंट, बिजली, स्वच्छता, पेयजल, मोबाइल शौचालय, सफाईकर्मी और चिकित्सा वैन की व्यवस्था की जा रही है.

घाट की तैयारियों जोरों पर
घाट की तैयारियों जोरों पर (ETV Bharat)
यह भी पढ़ें-

दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर पूजा सामग्री से गुलजार हुए बाजार, दिख रहा महंगाई का असर

नोएडा में छठ पूजा के दौरान 52 घाटों पर रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीसीपी ने की ये अपील

TAGGED:

CHHATH PUJA 2025
CHHATH POOJA 2025 MUHURT
CHHATH GHATS IN DELHI
ARGHYA
CHHATH PUJA YAMUNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.