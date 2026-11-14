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Chhath Kharna: खरना प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू

छठ का खरना ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है. व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है. रविवार को अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. सोमवार को उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा.

गुड़ के खीर के साथ शुद्ध घी लगी हुई रोटी का प्रसाद