Chhath Kharna: खरना प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू
Chhath Puja 2026: छठ की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है. खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : November 14, 2026 at 8:15 PM IST
पटना : बिहार के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है. व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है. रविवार को अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. सोमवार को उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा.
गुड़ के खीर के साथ शुद्ध घी लगी हुई रोटी का प्रसाद
व्रतियों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिवार के सदस्यों ने भी खीर को ग्रहण किया. पूरे बिहार में छठ का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. आपको बता दें कि छठ उत्सव के दौरान खरना का प्रसाद आज के दिन ग्रहण किया जाता है. गुड़ के खीर बनाए जाते हैं. गुड़ के खीर के साथ शुद्ध घी लगी हुई रोटी लोगों को प्रसाद के रूप में दी जाती है. नितिन नबीन के आवास पर भी गुड का खीर और रोटी का प्रसाद लोगों को दिया गया. हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया.
वैसे इस बार छठ उत्सव को लेकर भाजपा खेमे में खासा उत्साह दिख रहा है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पटना में छठ का त्यौहार मना रहे हैं. उन्होंने अपने आवास पर विशेष आयोजन कर रखा है. तमाम कार्यकर्ता नेता और पदाधिकारी नितिन नबीन के आवास पर पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया.
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया प्रसाद ग्रहण
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर छठ महापर्व के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया. खरना के प्रसाद ग्रहण करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग पहुंचे. राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया. इस दौरान छठ पर्व की आस्था, परंपरा और बिहार के कल्याण की कामना नेताओं ने की.
छठ पर्व बिहार की आस्था और संस्कृति का प्रतीक- शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि छठ हमारे लिए महान पर्व है. इस पर्व में हम डूबते और उगते सूर्य की आराधना करते हैं. उन्होंने कहा कि छठी मईया से पूरे बिहार के कल्याण और सुख-समृद्धि की कामना की गई है. छठ पर्व बिहार की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर छठ उत्सव का आयोजन हो रहा है और हमारे लिए यह मौका विशेष है.
बिहार के तरक्की का की कामना
वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि ''भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर छठ पर्व मनाया जा रहा है और हम सभी खरना का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे हैं. इस मौके पर सभी की सलामती, बिहार की तरक्की और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई है.'' संजय टाइगर ने बिहारवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठी मैया सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं.
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