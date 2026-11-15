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ना शारदा सिन्हा, ना अनुराधा पौडवाल.. 'उगा हो सुरुज देव..' गाकर 78 साल पहले इस गायिका ने दिलाई थी पहचान

छठ की पहली आवाज विंध्यवासिनी देवी ( ETV Bharat )

पटना : छठ महापर्व आते ही घरों से लेकर घाटों तक एक आवाज गूंजने लगती है. 'उगा है सूरज देव, भइले अरघ के बेर' और 'कांच ही बांस के बहंगिया' जैसे गीतों के बिना छठ की कल्पना अधूरी लगती है. इन गीतों की बात हो तो सबसे पहले लोगों के जेहन में पद्म विभूषण शारदा सिन्हा का नाम आता है. उनकी सुरीली आवाज ने छठ गीतों को ऐसी पहचान दी कि आज भी महापर्व के दौरान उनके गीत हर तरफ सुनाई देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ के इन पारंपरिक गीतों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाली शुरुआती आवाज शारदा सिन्हा की नहीं, बल्कि बिहार की लोकगायिका विंध्यवासिनी देवी की थी.

उगा हो सुरुज देव गीत गाने का इतिहास