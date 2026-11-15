ना शारदा सिन्हा, ना अनुराधा पौडवाल.. 'उगा हो सुरुज देव..' गाकर 78 साल पहले इस गायिका ने दिलाई थी पहचान
'उगा है सूरज देव, भइले अरघ के बेर' शारदा सिन्हा नहीं, विंध्यवासिनी देवी ने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था Chhath Geet. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 15, 2026 at 3:04 PM IST
पटना : छठ महापर्व आते ही घरों से लेकर घाटों तक एक आवाज गूंजने लगती है. 'उगा है सूरज देव, भइले अरघ के बेर' और 'कांच ही बांस के बहंगिया' जैसे गीतों के बिना छठ की कल्पना अधूरी लगती है. इन गीतों की बात हो तो सबसे पहले लोगों के जेहन में पद्म विभूषण शारदा सिन्हा का नाम आता है. उनकी सुरीली आवाज ने छठ गीतों को ऐसी पहचान दी कि आज भी महापर्व के दौरान उनके गीत हर तरफ सुनाई देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ के इन पारंपरिक गीतों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाली शुरुआती आवाज शारदा सिन्हा की नहीं, बल्कि बिहार की लोकगायिका विंध्यवासिनी देवी की थी.
उगा हो सुरुज देव गीत गाने का इतिहास
पारंपरिक छठ गीत 'उगा हो सुरुज देव' का इतिहास वर्ष 1948 से जुड़ा है, जब पटना में ऑल इंडिया रेडियो के उद्घाटन के दौरान विंध्यवासिनी देवी इसकी पहली महिला आवाज बनी थीं. सरदार वल्लभभाई पटेल की उपस्थिति में हुए. इस प्रसारण के बाद, 1960 के दशक में एचएमवी कंपनी द्वारा इस गीत के ग्रामोफोन रिकॉर्ड जारी किए गए और वर्ष 1961 में इसे औपचारिक रूप से रिलीज किया गया.
छठ गीतों के कई रचनाकार अज्ञात
छठ के गीत किसी एक रचनाकार की देन नहीं हैं. 'उगा हो सूरज देव' और 'कांच ही बांस के बहंगिया' जैसे गीतों की रचना किसने की, इसका कोई प्रमाणित नाम सामने नहीं आता. यह गीत लोकजीवन में पीढ़ियों से गाए जाते रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए लोकपरंपरा का हिस्सा बन गए. हालांकि, इन गीतों को रेडियो पर रिकॉर्ड कराकर व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाने के शुरुआती प्रयासों में विंध्यवासिनी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
संगीत से जुड़े जानकारों के मुताबिक, साल 1960 के दशक में आकाशवाणी पटना पर उनकी आवाज में छठ गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी. बाद में शारदा सिन्हा ने भी इन्हीं पारंपरिक गीतों को अपनी आवाज और खास गायन शैली से नई पहचान दी. दोनों गायिकाओं का योगदान अलग-अलग दौर में छठ की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने वाला रहा.
विंध्यवासिनी देवी से 1990 में हुई थी पहली मुलाकात
आकाशवाणी के पूर्व रेडियो आर्टिस्ट हृदय नारायण झा बताते हैं कि उनकी विंध्यवासिनी देवी से पहली मुलाकात वर्ष 1990 में हुई थी. उस समय वह आकाशवाणी में नए-नए आए थे. उन्होंने बताया कि विंध्यवासिनी देवी सेवानिवृत्ति के बाद भी गीत गाने के लिए आकाशवाणी आती थीं. लोकसंगीत के प्रति उनका समर्पण ऐसा था, कि उन्होंने अपनी संस्था 'विंध्य कला मंदिर' भी संचालित की थी. यहां लोकगीतों का गायन सिखाया जाता था और खुद विंध्यवासिनी देवी कलाकारों को गीतों की बारीकियों से परिचित कराती थीं.
हृदय नारायण झा भी उनके केंद्र में जाते थे और वहां लोकगीतों को समझने तथा सीखने का अवसर मिला. उनके मुताबिक, विंध्यवासिनी देवी सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि लोकसंगीत की अलग-अलग विधाओं को सहेजने, उनका संकलन करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण शख्सियत थीं.
शारदा सिन्हा ने छठ गीतों को बनाया जन-जन की आवाज
हृदय नारायण झा बताते हैं कि उनकी शारदा सिन्हा से मुलाकात वर्ष 1998 में हुई थी. उस समय तक शारदा सिन्हा छठ के कई लोकप्रिय गीत गा चुकी थीं और उनकी आवाज घर-घर में पहचान बना चुकी थी. हृदय नारायण झा ने शारदा सिन्हा के लिए कई छठ गीत लिखे थे. वह बताते हैं कि शारदा सिन्हा का आखिरी छठ गीत भी उन्होंने ही लिखा था. उन्होंने कहा कि विंध्यवासिनी देवी और शारदा सिन्हा दोनों का छठ गीतों के विकास में अपना अलग और महत्वपूर्ण योगदान रहा.
''विंध्यवासिनी देवी ने रेडियो के माध्यम से पारंपरिक लोकगीतों को पहचान दिलाई, जबकि शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज, गायन शैली और भावपूर्ण प्रस्तुति से इन गीतों को व्यापक लोकप्रियता दिलाई. दोनों ने अपने-अपने समय में लोकसंगीत की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया.''- हृदय नारायण झा, छठ गीतकार
'लोकगीतों की पहली पाठशाला थीं विंध्यवासिनी देवी'
बिग बॉस फेम लोकगायक दीपक ठाकुर भी छठ गीतों की इस विरासत में विंध्यवासिनी देवी के योगदान को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं. मुजफ्फरपुर से आने वाले दीपक ठाकुर कहते हैं कि उनका क्षेत्र लोककला की विभिन्न विधाओं के लिए समृद्ध रहा है. विंध्यवासिनी देवी बिहार की ऐसी पहली लोकगायिका थीं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला. 'उगे हे सूरज देव' की शुरुआती रिकॉर्डिंग भी उनकी आवाज में हुई थी. दीपक ठाकुर ने बताया कि लोकसंगीत की पढ़ाई और समझ विकसित करने वाले कलाकारों के लिए विंध्यवासिनी देवी का काम सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण संदर्भों में शामिल रहा है.
'विंध्यवासिनी देवी की लोकगीत गायन शैली निराली'
दीपक ठाकुर ने बताया कि बिहार में अलग-अलग समय, अवसर, अवस्था और पर्व-त्योहार के लिए लोकगीतों की अलग-अलग शैलियां हैं. विवाह गीत, छठ गीत, निर्गुण और दूसरे पारंपरिक गीतों में अलग भाव और गायन शैली होती है. इन विधाओं को समझने और उनका महत्व बताने का काम विंध्यवासिनी देवी ने व्यापक स्तर पर किया. उन्होंने लोकगीतों की विभिन्न परंपराओं पर काम किया और उनका संकलन भी किया. आज उनके संकलन संगीत के शोधार्थियों के लिए बहुमूल्य विरासत हैं.
''पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी ने लोकगीतों की जो विरासत तैयार की, उसे पद्म विभूषणी शारदा सिन्हा ने ऊंचाई तक पहुंचाया. शारदा सिन्हा ने खासकर छठ और विवाह गीतों को नई लोकप्रियता दी. छठ गीतों के मामले में तो वह इस पर्व की पर्याय बन गईं. अब इस परंपरा को आगे बढ़ाने में लोकगायिका कल्पना पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है. असम की धरती से आने के बावजूद उन्होंने बिहार के लोकगीतों को अपना बनाया और इन परंपराओं के संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार के लिए लगातार काम कर रही हैं. वर्तमान समय में कल्पना पटवारी लोकगीतों की विभिन्न शैलियों और परंपराओं पर जिस तरह काम कर रही हैं, वह सराहनीय है.''- दीपक ठाकुर, गायक
1960 के दशक में विंध्यवासिनी देवी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था छठ गीत
लोकगायिका अमृता सिन्हा भी छठ गीतों की रिकॉर्डिंग के इतिहास में विंध्यवासिनी देवी को शुरुआती और महत्वपूर्ण स्थान देती हैं. वह बताती हैं कि वह संगीत की विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लोकसंगीत के बारे में यही पढ़ा और जाना है कि वर्ष 1960 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो पर सबसे पहले विंध्यवासिनी देवी की आवाज में छठ गीत रिकॉर्ड हुआ था. इसके बाद वर्ष 1978 में शारदा सिन्हा ने भी उसी गीत को अपनी आवाज दी.
''विंध्यवासिनी देवी ने सिर्फ छठ ही नहीं, बल्कि अलग-अलग परंपराओं और तीज-त्योहारों के लिए गीत गाए. लोकजीवन के हर उत्सव और अवसर को उन्होंने अपने गीतों में जगह दी. लोकभाषा की विभिन्न शैलियों पर उनके काम की वजह से ही बिहार से लोकगीत के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला.''- अमृता सिन्हा, लोकगीत गायिका
शारदा सिन्हा की जादुई आवाज पाकर घर-घर पहुंचा छठ गीत
अमृता सिन्हा कहती हैं कि शारदा सिन्हा की आवाज में एक अलग खनक और जादू था. यही वजह है कि आज भी छठ के गीत बजते हैं तो सबसे पहले उनकी आवाज सुनाई देती है. छठ गीतों को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान अतुलनीय है. उन्होंने इस विधा पर काफी काम किया और अपनी गायकी से इसे नई ऊंचाई दी. उनके गीतों में छठ की आस्था, परंपरा, पारिवारिक भावनाएं और लोकजीवन की सहजता सुनाई देती है.
पद्म विभूषण शारदा सिन्हा की खनकदार आवाज ने छोड़ी छाप
जल्द ही अपनी जादुई आवाज के कारण शारदा सिन्हा छठ गीतों की पहचान बन गईं. उनकी खनकदार आवाज पर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. अमृता सिन्हा कहती हैं कि आज विंध्यवासिनी देवी और शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत से सीख लेकर उनके जैसे नई पीढ़ी के कलाकार लोकसंगीत को आगे बढ़ा रहे हैं.
लोकजीवन से निकले गीत से तीन पीढ़ियों ने बढ़ाई पहचान
दरअसल, छठ गीतों का इतिहास किसी एक गायिका या किसी एक दौर तक सीमित नहीं है. इनकी जड़ें बिहार के गांवों, लोकजीवन और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं में हैं. विंध्यवासिनी देवी ने इन गीतों को रेडियो के माध्यम से संरक्षित और प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाई. शारदा सिन्हा ने अपनी विशिष्ट आवाज से इन्हें देशभर में लोकप्रिय बनाया और अब कल्पना पटवारी जैसी कलाकार इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी हैं.
श्रद्धाभाव के साथ सुना जाता है छठ का गीत
आज छठ गीत जन-जन की श्रद्धा का 'महामंत्र' बनकर हृदय में गुंजायमान हो रहा है. घाटों पर जब यह गीत बजना शुरू होता है तो कोई तुरंत ही गीत के साथ तालमेल बैठा लेता है और झूमने को मजबूर हो जाता है. जो जिस हाल में है बस गुनगुनाता है. यही छठ के लोकगीत की खासियत है. पुराना होने के बावजूद लोकगीत उत्तरोत्तर अपनी छाप छोड़ता जाता है. यही विशेषता गीत और लोकगीत को अलग करती है. जिस गीत को आज लोग शारदा सिन्हा की आवाज से पहचानते हैं, उसकी शुरुआत पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी ने पहले ही कर दी थी.
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