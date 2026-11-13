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Explainer: दशहरा-दीपावली के बाजार को पीछे छोड़ चुकी बिहार की छठ पूजा, इसबार भी टूटेगा रिकॉर्ड?

देशभर के बाजारों में दिखने लगी छठ की रौनक ( ETV Bharat )

पटना : लोकआस्था का महापर्व छठ अब हमारी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ता जा रहा है. यह पर्व छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है. साल 2025 में 10 करोड़ से अधिक लोगों ने पूरे देश में छठ पर्व मनाया था. 'द कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' यानी CAIT के आंकड़ों के अनुसार 2025 में देश भर में 50000 करोड़ से अधिक का कारोबार छठ के दौरान किया गया, जिसमें बिहार का हिस्सा 15000 करोड़ से अधिक था.

क्या दूसरे राज्यों के व्यापारियों को भी छठ का इंतजार रहता है? इस पर अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि अधिकांश फल तो दूसरे राज्यों से ही आते हैं, इसलिए उनकी नजर छठ पर पर रहती है. अब तो पूरे देश में छठ पर्व होने लगा है, विदेश में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व कर रहे हैं. विदेश में जो छठ पूजन की सामग्री है वह भारत से ही जाती है. हालांकि विदेश में कितने का कारोबार हो रहा है उसका आकलन अभी नहीं किया गया है.

''पारंपरिक हस्तशील बांस के सूप , दउरा, मिट्टी के चूल्हे, दीये की भारी मांग इस बार भी है. फल और कृषि उत्पाद सेब, केला, नारियल, ईख, डाभ नींबू, सुथनी, हल्दी और अदरक की बड़े पैमाने पर इस बार भी बिक्री होने का अनुमान है. कपड़े और बर्तन विशेष कर साड़ियां और पारंपरिक परिधान तथा पीतल और काशी के बर्तनों के बाजार में इस बार काफी उछाल है.'' - अशोक कुमार वर्मा, CAIT, बिहार अध्यक्ष

अशोक कुमार वर्मा के अनुसार बिहार में 16000 करोड़ तो दिल्ली एनसीआर में लगभग 9000 करोड़, झारखंड में करीब 6000 करोड़ के कारोबार छठ में होने का अनुमान है. कैट के बिहार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि छठ पूजा पूरी तरह से स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों पर आधारित है. छोटे कारीगरों और किसानों को सीधा लाभ मिलता है.

पटना के बाजार में कपड़ा, फल, पूजन सामग्री और पीतल के बर्तनों सहित करीब 600 करोड़ के आसपास का कारोबार होने का अनुमान है. इसमें अकेले पूजन सामग्री जैसे कि सूप, दउरा, मिट्टी के चूल्हे, गुड़, नारियल आदि का हिस्सा ढाई सौ करोड़ होने का अनुमान है. इस बार पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक लोगों के छठ मनाने का अनुमान है. कारोबार 60000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है.

व्यापारिक संगठन CAIT बिहार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि पूरे देश में, छठ पर इस साल 60,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है. अब तक जो सर्वेक्षण हुआ उसके आधार पर 16 हजार करोड़ का व्यापार अकेले बिहार में होने वाला है. महंगाई के बावजूद छठ पूजा पर होने वाले कारोबार पर असर नहीं है.

छठ महापर्व का इंतजार केवल बिहार के व्यापारियों को ही नहीं रहता है, बल्कि कई राज्यों के व्यापारी भी छठ महापर्व का इंतजार करते हैं. इस बार व्यापारिक संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बिहार के अध्यक्ष की माने तो पिछला सारा रिकॉर्ड छठ के कारोबार में टूट जाएगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है. बिहार में ही 16000 करोड़ से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है. वहीं देश में 60000 करोड़ से अधिक का कारोबार छठ में होने का अनुमान है.

साल 2023 में 27000 करोड़ का कारोबार देशभर में हुआ था. 24 में यह आंकड़ा बढ़ा और 31 हजार करोड़ को पार कर गया. जबकि 2025 में छठ का कारोबार बूम पर रहा. देशभर में छठ पर 50 हजार करोड़ का कारोबार हुआ. साल 2026 में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती रहेगी. अनुमान है कि इस बार ये आंकड़ा 60 हजार करोड़ के कारोबार को पार कर जाए. कैट की माने तो मंहगाई की वजह से कारोबार में उछाल देखने को मिल सकता है.

छठ पर प्रवासियों के आवागमन पर मनी सर्कुलेशन

आवागमन में होने वाले खर्च में हवाई जहाज का किराया, ट्रेन का किराया, बस भाड़ा पर भी बड़ी राशि प्रवासी बिहार लौटने के लिए और फिर वापस जाने के लिए खर्च करते हैं. जिससे कई क्षेत्रों के परिवहन की अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है. यही कारण है कि सामान्य दिनों से 3 गुना से चार गुना हवाई जहाज का फेयर हो जाता है.

छठ पूजा पर खरीदारी करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

''बिहार के जातीय गणना की मानें तो 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं और कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है. इसमें 17% मुस्लिम आबादी है, यदि इसे निकाल भी दें तो अधिकांश हिंदू परिवार में छठ का आयोजन होता है. छठ पूजा में एक परिवार में 10000 की राशि से अधिक की खर्च इस बार हो सकता है. यदि 2 करोड़ परिवार को ही लें तो यह राशि 20000 करोड़ के आसपास इस बार पहुंच सकती है. छठ में होने वाला यह केवल बिहार का कारोबार होगा देश का कारोबार पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा यह तय है.''- प्रो. नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्री

छोटे व्यापारी बड़ी उम्मीद से कर्ज लेकर करते हैं व्यापार

बिहार के छोटे व्यापारी भी छठ का पूरे साल इंतजार करते हैं. कर्ज लेकर पूंजी लगते हैं. मुजफ्फरपुर के उमेश सिंह तीन लाख का कर्ज लेकर छठ में सूप, दउरा और डाली का कारोबार करने पटना पहुंचे हैं. उमेश सिंह को उम्मीद है कि इस बार अच्छा मुनाफा होगा. हालांकि अभी तक बिक्री बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि बिक्री दो दिनों में तेजी आएगी. जो पूंजी लगाए हैं वह तो निकलेगी ही मुनाफा भी होने की उम्मीद है.

घास से लकड़ी तक छठ में सबकुछ बिकता है (ETV Bharat)

"मैने कर्ज लेकर सूप-दऊरा और छठ पूजा से संबंधित सामान की दुकान लगाई है. अभी तक कोई खास बिक्री नहीं हुई है लेकिन उम्मीद है कि छठ पर सारे सामान बिकेंगे और जो लागत लगी है वह चुकता होगी साथ में मुझे मुनाफा भी होगा, ऐसी उम्मीद है."- उमेश सिंह, छोटे कारोबारी

दूसरे राज्यों से मंगाए जाते हैं फल और पूजन सामग्री

छठ पर दूसरे राज्यों के फल व्यापारियों की भी विशेष नजर होती है. खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी फल मंगाए गए हैं. बाजार समिति में फल कारोबारी वरुण कुमार के अनुसार इस बार भी सेब हिमाचल और कश्मीर से विशेष रूप से मंगाया गया है.

छठ घाट पर सजे पूजा पंडाल (ETV Bharat)

''संतरा नागपुर से मंगाया गया है. नारियल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से मंगाया गया है. बड़ा डाभ नींबू पश्चिम बंगाल से मंगाया गया है .अनार नासिक और गुजरात से मंगाया गया है . कीनू पंजाब से मंगाया गया है. गन्ना उत्तर प्रदेश से भी मंगाया गया है. सूप झारखंड और यूपी सहित कई राज्यों से मंगाया गया है.''- वरुण कुमार, फल कारोबारी

दिवाली और दशहरा से भी ज्यादा होगा छठ कारोबार?

छठ में होने वाले कारोबार को देखें तो दशहरा, धनतेरस और दिवाली भी कारोबार के मामले में छठ से पीछे है. बिहार का पर्व अब देश से निकाल कर ग्लोबल हो रहा है. विदेश में भी लाखों की संख्या में लोग छठ करने लगे हैं. एक तरह से यह कारोबार बिहार और देश से निकलकर विदेश तक पहुंच गया है. अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि छठ में होने वाले कारोबार से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सालों भर चलती है. इसलिए इसका सही आंकड़ा निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी भी पर्व त्योहार से छठ का कारोबार काफी बड़ा है.

छठ पर सूखे नारियल की डिमांड (ETV Bharat)

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