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नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, क्या करें.. क्या न करें.. सब कुछ जानें

पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. इस महापर्व का इंतजार सालभर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को रहता है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान की शुरुआत नहाय-खाय से होती है.

नहाय-खाय के साथ ही आज से छठ की शुरुआत हो रही है. यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शरीर, मन और घर की शुद्धता के साथ छठ पूजा की शुरुआत करने का प्रतीक है. इस दिन से ही व्रती पूरी श्रद्धा और नियम-निष्ठा के साथ छठी मैया की आराधना में जुट जाते हैं.

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घरों में सुबह से ही छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कोई घर की सफाई में जुटा रहता है तो कोई पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को व्यवस्थित करने में. हर तरफ एक अलग उत्साह और भक्ति का माहौल दिखाई देने लगता है.

स्नान और शुद्धता से शुरू होता है पहला दिन

नहाय-खाय के दिन सुबह से ही घरों में विशेष साफ-सफाई की जाती है. व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं. कई व्रती गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा की शुरुआत करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, पवित्र नदियों में स्नान करने से तन और मन की शुद्धि होती है.

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इसके बाद घर और रसोई की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. छठ पूजा में पवित्रता का इतना महत्व है कि भोजन तैयार करने से लेकर पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तक हर चीज को विशेष सावधानी से रखा जाता है. रसोई की सफाई की जाती है और भोजन बनाने वाले स्थान को भी शुद्ध रखा जाता है. मान्यता है कि नहाय-खाय के दिन से ही व्रती अपने खानपान और दिनचर्या में बदलाव करते हुए स्वयं को कठिन तपस्या के लिए तैयार करते हैं.

नहाय-खाय के साथ आज से छठ शुरू (ETV Bharat)

सात्विक भोजन का विशेष महत्व

नहाय-खाय के दिन बनने वाले भोजन की भी अपनी खास परंपरा है. इस दिन अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू यानी लौकी की सब्जी बनाई जाती है. यह भोजन पूरी तरह सात्विक होता है. इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता हैं.

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थाली में सजते हैं ये व्यंजन

भोजन बनाने में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. कई घरों में इसे मिट्टी के चूल्हे पर तैयार करने की भी परंपरा है. भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं. इस भोजन में सादगी के साथ-साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी होती है. यही वजह है कि नहाय-खाय के दिन बनने वाली इस विशेष थाली का छठ पूजा में अलग ही महत्व होता है.

कद्दू की सब्जी के पीछे छिपा है वैज्ञानिक पहलू

नहाय-खाय में कद्दू की सब्जी को शामिल करने के पीछे धार्मिक मान्यता के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू भी बताया जाता है. आचार्य पंडित गोलू पांडे बताते हैं कि कद्दू में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है. छठ व्रतियों को आगे चलकर लगभग 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखना होता है. ऐसे में व्रत शुरू होने से पहले शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी और पोषक तत्वों की उपलब्धता जरूरी होती है.

शुद्धता से बनाया जाता है भोजन (ETV Bharat)

"कद्दू जैसी पानी से भरपूर सब्जी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है. इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर के लिए उपयोगी होते हैं. यही वजह है कि नहाय-खाय के पारंपरिक भोजन में कद्दू को विशेष स्थान दिया गया है. हालांकि, केवल एक बार कद्दू खाने से 36 घंटे तक शरीर में पानी की कमी नहीं होती, बल्कि पर्याप्त जल सेवन और संतुलित भोजन भी जरूरी है."- आचार्य पंडित गोलू पांडे, ज्योतिषाचार्य

अरवा चावल को क्यों माना जाता है शुद्ध और सात्विक?

आचार्य गोलू पांडे के अनुसार, नहाय-खाय में अरवा चावल के इस्तेमाल का भी विशेष धार्मिक महत्व है. अरवा चावल को सात्विक और शुद्ध भोजन की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है. छठ पूजा में भोजन की शुद्धता सर्वोपरि होती है. यही वजह है कि इस दिन विशेष रूप से अरवा चावल का भात बनाया जाता है.