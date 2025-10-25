ETV Bharat / bharat

कौन हैं हृदय नारायण झा, जिनके छठ गीतों को लोक गायिका शारदा सिन्हा ने गाया था?

शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला बनाने में हृदय नारायण झा का बड़ा योगदान रहा. गीत गाकर छठ के मौके पर उन्हें नमन किया.

लेखक हृदय नारायण झा ने से खास बातचीत (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 6:16 PM IST

रिपोर्ट: बृजम पांडे

पटना: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब छठ पर्व की तैयारियां शुरू होती है, तो घाटों पर शारदा सिन्हा की मधुर आवाज गूंजने लगती है. शनिवार (25 अक्टूबर) को नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में 'पहिले पहिले हम कईनी, छठ मैया बरत तोहार' और दुःखवा मिटाई छठी मैया इहे अर्ज हमार, से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है.

पीएम ने शारदा सिन्हा के गाने किए शेयर : खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के मौके पर लोक गायिका शारदा सिन्हा के गानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ऐसे में इन अमर गीतों के पीछे जिन शब्दों की आत्मा बसी है, उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है. लेखक हृदय नारायण झा ने शारदा सिन्हा की आवाज को एक नई खनक देने का काम किया.

कलम के जादूगर हृदय नारायण झा ने किया नमन: बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को याद कर रहा है. भले ही आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाज आज भी छठ के मौके पर गली-गली में सुनाई देती है. ऐसे में शारदा सिन्हा की आवाज को एक नई पहचान देने वाले लेखक और गायक या यूं कहे कलम के जादूगर हृदय नारायण झा ने भी शारदा सिन्हा को अनोखे अंदाज में नमन किया और शारदा सिन्हा द्वारा गाए गीतों को गाया.

SHARDA SINHA
लेखक व गायक हृदय नारायण झा (ETV Bharat)

शारदा सिन्हा के लिए ह्रदय ने लिखे गीत: मूल रूप से मधुबनी जिले के रहने वाले हृदय नारायण झा ने मैथिली और भोजपुरी दोनों भाषाओं में छठ समेत अन्य लोक पर्वों पर गीत लिखे. शारदा सिन्हा के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय पांच छठ के गाने हृदय नारायण झा ने लिखे.

जन-जन तक गीतों को पहुंचाने में बड़ी भूमिका : कलम के जादूगर हृदय नारायण झा ने इसके अलावा अन्य गायकों के लिए भी लगभग डेढ़ सौ से अधिक लोकप्रिय गीत उनके ही लिखे हुए हैं, जिनमें भक्ति, लोक संस्कृति की भावनाओं का अद्भुत संगम मिलता है. उनकी गीतों ने छठ को सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहने दिया, बल्कि उसे लोकगीतों के माध्यम से जन-जन की सांस्कृतिक स्मृति में दर्ज कर दिया.

SHARDA SINHA
72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन (ETV Bharat)

छठ का ये गाना बना ग्लोबल: लेखक और गायक हृदय नारायण झा ने शारदा सिन्हा के लिए भोजपुरी में दूसरी बार 2016 में छठ गीत लिखा था. गीत के बोल थे 'पहिले पहिले हम कईनी, छठ मैया बरत तोहार'. यह गीत पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय हुआ और इस गीत के माध्यम से छठ ग्लोबल लेवल पर छा गया था.'

SHARDA SINHA
लोक गायिका शारदा सिन्हा (ETV Bharat)

गीतों की खसियत: हृदय नारायण झा के द्वारा लिखे गीतों की खासियत यह है कि वे गांव की मिट्टी, बोली और लोकमानस से सीधे जुड़े हैं. 'पहिले पहिले हम कइनी छठी मैया व्रत तोहार' जैसे गीत आज भी हर घाट और हर घर में श्रद्धा से गाए जाते हैं. शारदा सिन्हा की स्वर में जब हृदय नारायण झा के शब्द बहते हैं, तो वह सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि आस्था का भाव बन जाते हैं.

'2002 में पहली बार शारदा सिन्हा के लिए लिखा गीत': हृदय नारायण झा ने बताया कि साल 2002 में शारदा सिन्हा ने उनसे छठ का गाना लिखने को कहा था. इस समय वह (शारदा सिन्हा) तीन भोजपुरी और तीन मैथिली गीत गाती थीं. मुझे कहा गया कि दो मैथिली और एक भोजपुरी गीत लिखिए. तब पहली बार मैंने शारदा सिन्हा के लिए गीत लिखा था.

SHARDA SINHA
शारदा सिन्हा (ETV Bharat)

"वहां से शारदा सिन्हा के साथ मेरे गीत का सिलसिला शुरू हुआ. शारदा सिन्हा ने कहा कि अब मैं कुछ अलग तरह का चीज छठ में गाना चाहती हूं और इसके लिए आप सोचिए. उस समय काफी नए सिंगर (छैला बिहारी, मनोज तिवारी) आए थे. मैंने शारदा सिन्हा को कहा कि दीदी देखिए हम क्या लिखते हैं और सुनाते हैं, इसका महत्व है. इसलिए मैं जैसा भी लिखता हूं मुझे लिखने दीजिए. तब मैंने मिथिलांचल में घर-घर गाए जाने वाले भगवती गीत के धुन में शारदा सिन्हा के लिए गीत लिखा."- हृदय नारायण झा, लेखक सह गायक

SHARDA SINHA
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

हृदय नारायण झा बताते हैं कि 'सकल जगतारिणी हे छठी माता' मेरा लिखा गीत काफी पसंद किया गया. मैंने संतान नहीं होने पर जब घर में कोलाहल होने लगता है तो उस कांसेप्ट पर भी भोजपुरी में गीत लिखा. उस पात्र को मैंने खड़ा किया और गीत लिखा. उसकी खासियत थी की मैथिली का झूमर धुन था और भोजपुरी के बोल थे. वह गीत था 'महिमा बड़ा उर अपार हे छठी मईया.' इस गाने के बाद शारदा सिन्हा के साथ मेरी जोड़ी जमती चली गई.

SHARDA SINHA
72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन (ETV Bharat)

पटना रेडियो में गाए गीत: हृदय नारायण झा बताते हैं कि उन्होंने 1990 में पटना रेडियो में गाना गाने के लिए ऑडिशन दिया था. उनको कला की कोई जानकारी नहीं थी, इसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया. उन्होंने हारमोनियम सीखा और रेडियो पर गीत गाना शुरू किया. इस दौरान उन्होंने गीत गाने के साथ-साथ अपनी कलम भी चलाना जारी रखा और कई मैथिली भक्ति गीत लिखने का काम किया.

SHARDA SINHA
पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा (ETV Bharat)

72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन: 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन हो गया. कैंसर रोग से पीड़ित होने के चलते शारदा सिन्हा का अंतिम वक्त कष्ट में गुजरा और दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली. शारदा सिन्हा ने मौत से पहले भी छठी मैया के गीत गुनगुनाए थे. छठ पर्व के दौरान ही छठी मैया ने शारदा सिन्हा को अपने पास बुलाया. बीमार स्थिति में भी शारदा सिन्हा ने दो गाने रिकॉर्ड किए थे. एक 2024 में आया और दूसरा 2025 में रिलीज किया गया है.

पद्मश्री से सम्मानित: शारदा सिन्हा को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले. भारत सरकार ने उन्हें विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया. शारदा सिन्हा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया. उन्हें मरणोपरांत 2025 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया. उन्हें लोक संगीत में उनके योगदान के लिए मिला था.

