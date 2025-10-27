ETV Bharat / bharat

मातम में बदली महापर्व छठ की खुशियां, बिहार में छठ घाट पर डूबने से 4 बच्चों की मौत

महापर्व छठ के उल्लास के बीच बिहार से बेहद दुखद खबर सामने आई है. 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है.

children drowned in Bhagalpur
भागलपुर में 4 बच्चों की डूबकर मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 1:53 PM IST

भागलपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है. आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है लेकिन इसी बीच बिहार के भागलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. छठ घाट पर नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई.

छठ घाट पर नहाने के दौरान हादसा: छठ पूजा की तैयारी को लेकर सोमवार को नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में गंगा घाट बनाने के दौरान चार बच्चे गंगा नदी में डूब गए. स्थानीय लोगों की सहायता से बच्चों को बाहर निकाला गया और आनन-फानन में इस्माइलपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

children drowned in Bhagalpur
छठ घाट पर हादसा (ETV Bharat)

पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबे: प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक छठ को लेकर घाट की सफाई चल रही थी. इसी बीच कुछ बच्चे नदी में नहाने लगे. नहाने के दौरान एक बच्चा की पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. उसे बचाने की कोशिश में बाकी बच्चे भी नदी में डूब गए. जब तक आसपास के लोग सभी को बाहर निकाला, उनकी मौत हो चुकी थी.

10-14 साल के बीच के सभी मृतक: फिलहाल दो मृतकों की पहचान हो गई है. इनमें नवटोलिया निवासी मिथिलेश कुमार के 10 वर्षीय बेटे प्रिंस कुमार और किशोरी मंडल के 10 वर्षीय पुत्र नंदन कुमार शामिल है. वहीं दो अन्य मृत बच्चे छोटू सिंह टोला के बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र करीब 14 वर्ष है.

छठ घाटों पर मुस्तैदी के बावजूद हादसा: छठ घाटों पर किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी का दावा किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह हादसा हुआ है. तैयारियों को लेकर पिछले दिनों जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और भागलपुर एसएसपी हृदय कांत ने कई छठ घाटों का जायजा भी लिया था.

4 दिवसीय महापर्व का तीसरा दिन: आज छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. वहीं कल यानी मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व का समापन हो जाएगा. 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ इसकी शुरुआत हुई थी. 26 को खरना के प्रसाद ग्रहण के साथ ही छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास कर रहे हैं.

