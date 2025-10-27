ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू समेत गणमान्यों ने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं, सुख-समृद्धि की कामना की

सूर्य देव की उपासना को समर्पित चार दिवसीय छठ महापर्व शनिवार को नहाय-खाय के पवित्र अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ. इसके बाद रविवार को खरना और आज संध्या अर्घ्य है. यह पर्व मंगलवार को प्रातः अर्घ्य के साथ समाप्त होगा. इस वर्ष यह त्योहार 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है. इसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय, पंचमी को खरना, षष्ठी को छठ पूजा और सप्तमी को उषा अर्घ्य के साथ समापन शामिल है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'छठ पूजा के महापर्व के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ. यह पर्व भगवान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करने और माँ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. मेरी मंगलकामना है कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लाए और हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दे.'

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े नेताओं ने सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी के सुख और समृद्धि की कामना की. छठ पूजा का आज संध्या अर्घ्य है. मंगलवार को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था का महापर्व का समापन होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छठ पूजा के अवसर पर शुभकामनाएँ देते हुए इस पर्व को संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरे जुड़ाव का प्रतिबिंब बताया. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के श्रद्धालु घाटों पर एकत्रित होते हैं, जिसे उन्होंने भारत के सामाजिक समरसता का सबसे सुंदर उदाहरण बताया.

मन की बात के 127वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कुछ दिन पहले हम सभी ने दिवाली मनाई और अब बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं. घरों में ठेकुआ बनाए जा रहे हैं. घाटों को सजाया जा रहा है. महिला श्रद्धालु जिस तरह से छठ की तैयारी करती हैं, वह प्रेरणादायी है. समाज का हर वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आता है. यह दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है.'

प्रधानमंत्री ने लोगों से छठ पूजा उत्सव में भाग लेने का आग्रह करते हुए कहा, 'आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आपको मौका मिले तो छठ पूजा में भाग लेने का प्रयास करें. मैं छठी मैया को नमन करता हूं. मैं छठ के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी छठ महापर्व की शुभकानाएंं दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि आस्था के महापर्व छठ के इस पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. विशेष रूप से जिन्होंने छठ का व्रत लिया है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ. छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मंगलकामना है. जय छठी मैया!'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी छठ मपापर्व की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'छठी मईया सभी को सुख, समृद्धि और सुस्वास्थ्य प्रदान करें.'