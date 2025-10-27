ETV Bharat / bharat

लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन, डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

खरना का महत्व: खरना का प्रसाद शरीर को आने वाले उपवास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है. गुड़ आयरन और ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है. इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती सांसारिक मोह-माया से खुद को अलग कर पूरी तरह से छठी मैया और सूर्य देव की साधना में लीन हो जाते हैं.

दूसरा दिन: खरना : नहाय-खाय के अगले दिन खरना होता है, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है. इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद विशेष प्रसाद बनाते हैं. यह प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर, आम की लकड़ी जलाकर और पूरी पवित्रता के साथ बनाया जाता है. इसमें गुड़ की खीर (रसियाव) और रोटी प्रमुख होती है. व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, जिसके बाद उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है.

नहाय खाय का महत्व: यह दिन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आने वाले 36 घंटों के कठिन निर्जला उपवास के लिए मन और शरीर को तैयार करने का पहला चरण है. पवित्र स्नान और सात्विक भोजन से तन और मन, दोनों की शुद्धि होती है. वैज्ञानिक दृष्टि से भी, लौकी जैसी सब्जी शरीर को हाइड्रेट रखती है और पाचन तंत्र को साफ करती है, जो लंबे उपवास के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करता है.

पहला दिन: नहाय-खाय: छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इस दिन व्रती (व्रत रखने वाले) नदी, तालाब या पवित्र जल में स्नान करते हैं और पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. इस दिन विशेष रूप से कद्दू (लौकी) की सब्जी, चने की दाल और चावल (अरवा चावल) बनाया जाता है.

छठ पूजना का शुभ मुहूर्त: पंडित राज कुमार मिश्रा कहते हैं कि सूर्य की उपासना और 36 घंटों के सबसे कठिन निर्जला व्रत के तप का एक अनूठा संगम है. चार दिनों तक चलने वाला यह अनुष्ठान पीढ़ी-दर-पीढ़ी और भी भव्य और विस्तृत होता जा रहा है लेकिन इसकी आत्मा आज भी उतनी ही सात्विक और पवित्र है. उन्होंने बताया कि आज पहला अर्ध्य शाम 5:30 से शुरू होगा और उगते सूर्य को पारण के दिन सुबह 6:20 से 25 के बीच सूर्योदय होगा.

पटना: लोक आस्था के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है. आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा. सूर्य की उपासना और 36 घंटों के सबसे कठिन निर्जला व्रत के तप का एक अनूठा संगम है.

तीसरा दिन: संध्या अर्घ्य: यह छठ महापर्व का मुख्य दिन होता है. इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाते हैं. बांस की टोकरी (दउरा) में ठेकुआ, मौसमी फल, सब्जियां और पूजा की अन्य सामग्री सजाकर सिर पर रखकर घाट तक ले जाया जाता है. व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य (अस्ताचलगामी सूर्य) को अर्घ्य देते हैं.

संध्या अर्घ्य का महत्व: यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है, जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है. इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा है. डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है. यह जीवन-मृत्यु के चक्र और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का संदेश देता है. यह बीते हुए दिन और जीवन के लिए सूर्य देव को धन्यवाद देने का भी एक तरीका है.

चौथा दिन: उषा अर्घ्य और पारण: चौथे और अंतिम दिन, व्रती सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं और पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य (उदीयमान सूर्य) की प्रतीक्षा करते हैं. सूर्य की पहली किरण के साथ ही उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है. अर्घ्य देने के बाद व्रती अदरक और जल या शरबत से अपना 36 घंटे का कठिन व्रत तोड़ते हैं, जिसे पारण कहा जाता है.

उषा अर्घ्य का महत्व: उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नई आशा का प्रतीक है. यह सूर्य देव से प्रार्थना है कि वे अपनी ऊर्जा और प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करते रहें. इस प्रकार, छठ डूबते और उगते, दोनों सूर्य की उपासना कर जीवन के संपूर्ण चक्र का सम्मान करता है.

छठ पूजा की सामग्री और उनका महत्व: छठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना एक विशेष महत्व है, जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है. दउरा-सूप, ठेकुआ और कई प्रकार के फल छठ पूजा में जरूरी होते हैं.

दउरा और सूप: बांस से बने ये पात्र शुद्धता और वंश वृद्धि के प्रतीक हैं. सूप अनाज को साफ करने का काम करता है, जो बुराइयों को त्यागकर अच्छाइयों को ग्रहण करने का संदेश देता है.

ठेकुआ: गेहूं के आटे और गुड़ से बना यह मुख्य प्रसाद धरती की उर्वरता और मिठास का प्रतीक है. इसलिए छठ के दौरान हर कोई ठेकुआ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.

फल (केला, गन्ना, नारियल, सिंघाड़ा): ये सभी मौसमी और प्राकृतिक उपज हैं, जो प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए चढ़ाए जाते हैं. केले का घौद वंश वृद्धि और परिवार की एकता का, जबकि गन्ना जीवन में मिठास और मजबूती का प्रतीक है.

