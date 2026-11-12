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Chhath Puja 2026: आस्था के आगे सफर की हर मुश्किल छोटी, अपनों से मिलन का महापर्व है छठ

नई दिल्ली: त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ व परंपराओं को निभाने का नाम नहीं होते, बल्कि ये अपनों के करीब आने, बिछड़े रिश्तों को फिर से जोड़ने व परिवार के साथ खुशियां बांटने का भी अवसर होते हैं. छठ महापर्व भी ऐसा ही एक पर्व है, जिसकी आस्था लोगों को हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए प्रेरित करती है. दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों प्रवासियों के लिए रोजगार भले ही राजधानी में हो, लेकिन छठ की खुशियां आज भी उनके गांव, घर व परिवार से जुड़ी हैं. यही वजह है कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाटों से लेकर दूसरी तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपने गांव लौट रहे हैं. उनके लिए परिवार के साथ छठ मनाने का उत्साह सफर की तमाम मुश्किलों पर भारी पड़ रहा है.

दीपावली के पहले से ही दिल्ली-एनसीआर से अपने गांव व शहरों की ओर यात्रियों की रवानगी शुरू हो गई थी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रोजाना करीब 10 लाख यात्री ट्रेनों के जरिए अपने घरों की ओर जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोग बसों से भी अपने घर जा रहे हैं. दिल्ली के बस अड्डों और सभी रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है. किसी के हाथ में बड़ा बैग है तो कोई बच्चों व परिवार के साथ सफर पर निकल पड़ा है. किसी के पास आरक्षित टिकट नहीं है तो कोई जनरल कोच में सफर करने की तैयारी कर रहा है. इसके बावजूद लोगों के चेहरे पर घर पहुंचने व अपनों के साथ पर्व मनाने की खुशी साफ दिखाई देती है.

गाजीपुर जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचीं रेनू पाठक की बात भी इस पर्व से जुड़े पारिवारिक भाव को बयां करती है. वह अकेले सफर कर रही हैं. जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में ही छठ क्यों नहीं मना लेतीं तो उनका जवाब था कि परिवार के बिना छठ कैसे मनाया जा सकता है? उनका कहना था कि सरकार घाट और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन पूजा के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था व परिवार के साथ मिलकर पर्व मनाने की खुशी सरकार नहीं दे सकती. उनके शब्दों में सरकार आकर परिवार तो नहीं बना सकती है.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मिले हीरामन गुप्ता दिल्ली में निर्माण साइट पर काम करते हैं. उन्होंने बताया कि काम अभी जारी है, लेकिन छठ मनाने के लिए उन्हें अपने परिवार के पास जाना जरूरी लगा. उनका कहना है कि दिल्ली में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार गांव में रहता है. परिवार के सभी लोग वहीं छठ मनाते हैं, इसलिए वह भी घर जा रहे हैं. उनके मुताबिक परिवार के साथ छठ मनाने का आनंद ही अलग होता है. ये पर्व हमें अपनों के करीब लाता है.

गोरखपुर जा रही नेहा श्रीवास्तव भी परिवार के साथ छठ मनाने के लिए जनरल कोच में रवाना हुई हैं. उनके साथ तीन लोग हैं और सामान के साथ बच्चा भी है. आरक्षित टिकट नहीं होने के बावजूद उनका गांव जाना तय है. उनका कहना है कि गांव में छठ पूजा मनाने का अलग ही आनंद है. परिवार के साथ मिलकर पर्व मनाने की परंपरा है और इसी वजह से वे हर बार की तरह इस बार भी गांव जा रही हैं. वहीं, बलिया जा रहीं उषा गुप्ता की बात में भी अपनों के साथ त्योहार मनाने की वही चाहत दिखाई देती है. उनके परिवार के सदस्य गांव में हैं. बच्चे, सास-ससुर, देवर व देवरानी समेत पूरा परिवार वहीं रहता है. ऐसे में वह दिल्ली में अकेले छठ मनाने की कल्पना भी नहीं कर सकतीं. उनका कहना है कि सभी लोग मिलकर पर्व मनाएंगे, तभी उसकी खुशी होगी. सफर में दिक्कतें आएंगी, टिकट नहीं है तो जनरल कोच में जाना पड़ेगा, लेकिन घर पहुंचना जरूरी है. उनके साथ तीन लोग सफर कर रहे हैं.

छठ पूजा केलिए लोग अपने घरोंं को जाते हुए (ETV Bharat)

आरक्षित टिकट नहीं, फिर भी घर पहुंचने का भरोसा

इन यात्रियों की बातचीत से साफ है कि छठ के मौके पर घर लौटने की इच्छा के सामने यात्रा की परेशानियां भी छोटी पड़ रही हैं. कई यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पाया है. इसके बावजूद वे जनरल कोच में सफर करने या बसों का सहारा लेने के लिए तैयार हैं. उन्हें पता है कि ट्रेनों में भीड़ होगी, लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और रास्ते में कई तरह की परेशानियां भी आएंगी. लेकिन छठ की आस्था व परिवार के साथ पर्व मनाने की खुशी उन्हें इन मुश्किलों से लड़ने का हौसला दे रही है.

समाज को जोड़ने वाला पर्व छठ

दरअसल, छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि परिवार व समाज को जोड़ने वाला पर्व भी है. इसमें घर के सभी सदस्य अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं. कोई पूजा की तैयारी करता है तो कोई प्रसाद और पूजन सामग्री जुटाता है. घाट पर परिवार और आसपास के लोगों का एक साथ जुटना इस पर्व को और खास बना देता है. वर्षों से चली आ रही परंपराएं, गांव का माहौल, रिश्तेदारों से मुलाकात व अपनों के बीच बिताए गए पल लोगों के लिए अनमोल होते हैं. दिल्ली-एनसीआर में रोजगार व बेहतर भविष्य की तलाश में रहने वाले प्रवासियों के लिए छठ अपने गांव और जड़ों से जुड़ने का मौका भी है. सालभर कामकाज की व्यस्तता में दूर रहने वाले परिवार के सदस्य इस अवसर पर एक साथ आते हैं. यही मिलन आपसी रिश्तों में अपनापन बढ़ाता है और त्योहार की खुशियों को कई गुना कर देता है.

दिल्ली में प्रशासन ने छठ पूजा के लिए घाटों व दूसरी सुविधाओं के इंतजाम किए हैं, लेकिन यात्रियों की बातें बताती हैं कि सुविधाएं और भावनाएं दोनों अलग-अलग चीजें हैं. घाट कहीं भी बन सकता है, लेकिन अपने लोगों के साथ बिताए जाने वाले उन खास पलों की जगह कोई नहीं ले सकता है. यही वजह है कि हजारों किलोमीटर की दूरी, ट्रेनों की भीड़ व आरक्षित टिकट की परेशानी भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही है. उनके लिए छठ की असली खुशी अपने गांव की मिट्टी में, अपनों के बीच और पूरे परिवार के साथ सूर्य उपासना करने में ही है.

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