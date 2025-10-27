ग्लोबल होता जा रहा है लोक आस्था का छठ महापर्व! लंदन के हाउंस्लो में रहने वाले भारतीय देंगे भगवान भास्कर को अर्घ्य
लंदन में खुशियों के साथ छठ महापर्व मनाया जा रहा है. व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हैं.
Published : October 27, 2025 at 4:01 PM IST
रांची: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाके में लोक आस्था का महापर्व छठ अब देश की सीमा लांघ कर ग्लोबल हो गया है. बिहार, झारखंड और यूपी के पूर्वांचल के रहने वाले लोग जिस देश में गए वे वहीं रहकर भगवान भास्कर की आराधना के महापर्व के रूप में इस पर्व को मिलजुलकर एक साथ मनाते हैं.
सर्दी के बीच यूके में भगवान भास्कर की आराधना
चार दिवसीय महापर्व के अनुष्ठान में रविवार को खरना पूजन के बाद सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की तैयारी और महाप्रसाद के रूप में 'ठेकुआ' पूरी सामूहिकता के साथ लंदन के हाउंस्लो में बनाया जा रहा है. 'बिहार कनेक्ट यूके' समूह द्वारा लंदन के हाउंस्लो स्थित ब्रह्मर्षि मिशन आश्रम में 18 महिला एवं 2 पुरुष छठव्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं. ठंड के बावजूद व्रती महाप्रसाद बना रहे हैं.
लंदन के हाउंस्लो में निर्जला उपवास पर हैं 20 छठव्रती
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रभारी मीडिया इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि उनकी बेटी लंदन में रहती है, वहां बिहार-झारखंड के रहने वाले लोगों ने 'बिहारी कनेक्ट यूके' नाम से एक संस्था बनाई है. इसी संस्था के द्वारा वहां सामूहिक रूप से महापर्व छठ मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने लंदन में मनाए जा रहे महापर्व छठ की वीडियो और तस्वीरें भेजी हैं.
'ग्लोबल' हुआ छठ पर्व
अजय कुमार ने बताया कि वे ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोक आस्था का यह महापर्व छठ अब 'ग्लोबल' हो गया है और जहां भी बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोग हैं, वहां वह पूरी आस्था और विश्वास के साथ यह त्योहार मनाते हैं.
36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं छठव्रती
उन्होंने बताया कि खरना पूजन के लिए भी व्रतियों ने मिलकर मिट्टी का नया चूल्हा तैयार किया था, इस चूल्हे में लकड़ी जलाकर पीतल के बर्तन में चावल और गुड़ का खीर बनाया और साथ में गेंहू के आटे की रोटी बनाई. सभी व्रतियों ने मिलकर पवित्र दीप जलाकर खीर और रोटी का भोग छठी मईया को लगाने के बाद विधि विधान सहित पूजा के बाद 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं. उपवास के दौरान ही आज महा प्रसाद 'ठेकुआ' बनाया जा रहा है.
परदेश में छठ महापर्व का अद्भुत संगम
उन्होंने बताया कि ब्रह्मर्षि मंदिर में छठ पूजा को देखने एवं आशीर्वाद लेने के लिए कद्दू भात और खरना के दिन करीब 700 श्रद्धालु पहुंचे थे. सभी श्रद्धालुओं के लिए सात्विक भोजन और पेय वस्तुओं का व्यवस्था की गई थी. परदेश में छठ महापर्व का यह उत्सव श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम है, जिसमें सभी श्रद्धालुगण अपनी परंपराओं का अनुपालन कर रहे हैं. 'बिहारी कनेक्ट यूके' के डायरेक्टर रांची, हिनू के कैप्टन ओम प्रकाश तथा बिहार के विजय राय, उदेश्वर सिंह, डॉ. वीरेद्र राय और राजीव सिंह कुशवाह हैं.
ये भी पढ़ें- लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची तैयार, सुरक्षा से लेकर सफाई तक पुख्ता इंतजाम
छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत
रामगढ़ में महापर्व छठ को लेकर तैयारी पूरी, आकर्षक रूप से सजे छठ घाट