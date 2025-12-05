ETV Bharat / bharat

छतरपुर में काल बनकर आया ट्रक, कार सवार 5 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, कार में पीछे से घुसा बेकाबू ट्रक, कार के उड़े परखच्चे, भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा.

CHHATARPUR ROAD ACCIDENT
छतरपुर में कार- ट्रक की भीषण टक्कर में 5 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:02 PM IST

छत्तरपुर: सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर उस समय भीषण सड़क हादसा हो गया, जब एक ट्रक ने कार में सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. वहीं कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. रोड से निकल रहे अन्य वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर कार के अंदर से घायलों को बमुश्किल बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया. सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य टीम तत्काल पहुंची और जरूरी मदद के लिए जुट गई.

आगे चल रही कार में घुसा बेकाबू ट्रक

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार सवार सभी लोग सतना से शाहगढ़ जा रहे थे. तभी शुक्रवार की देर शाम गुलगंज थाना क्षेत्र स्थित चौपरिया मंदिर के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक आगे चल रही कार में घुस गया. हादसे की खबर लगते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई. टक्कर की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई. इनमें से किसी ने पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में सूचना दी.

आगे चल रही कार में घुसा बेकाबू ट्रक (ETV Bharat)

शवों को पुलिस ने कब्जे में लिया

हादसे के चलते सड़क के दोनों साइडों पर भीड़ लग गई, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई. वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इससे पहले छतरपुर से सागर वापस जा रही आईजी हिमानी खन्ना घटनास्थल पर अपनी कार रोक कर लोगों की मदद से स्थिति को काबू करने में जुट गई. उन्होंने लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकलवा कर हॉस्पिटल भिजवाया. वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ हादसा

इधर हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया था. जिसे मातगुवा थाना पुलिस और बिजावर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी ने बताया, "रात में तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए ड्राइवर ने कार में पीछे से टक्कर मार दी. जिससे कार सवार 7 लोगों में 5 की मौके पर मौत हो गई है. 2 की हालत चिंताजनक है, उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया."

मृतकों और घायलों की हुई पहचान

सतना के नागौद के पास के रहने वाले है. प्रजापति समाज के लोग अपनी बहन को लेने सागर के शाहगढ़ जा रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया. मृतकों की पहचान महेंद्र प्रजापति-30 साल, लक्ष्मण-40 साल, दीपक- 24 साल, सुरेंद्र-26 साल, लल्लू-17 साल के रूप में हुई. वहीं घायलों में भूपेंद्र और जीतेन्द्र हैं. वहीं मामले की जांच की जा रही है और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

