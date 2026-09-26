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छतरपुर में ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, 5 की मौत, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था परिवार

छतरपुर में अंतिम संस्कार में जा रहे परिवार पर यमराज बनकर टूटा ट्रक, बोलेरो के उड़े परख्च्चे, 5 लोगों की मौत. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR HORRIFIC ROAD ACCIDENT
छतरपुर में ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, 5 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:32 PM IST

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छतरपुर: सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर चौका गांव के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए. मृतकों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. ट्रक और बोलेरो वाहन की आमने सामने की भिड़त में यह भीषण हादसा हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और बचाव दल के साथ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था परिवार, 5 की मौत

मातगुवां टीआई अंकुर चौबे ने बताया, "बोलेरो वाहन में बिजावर थाना इलाके के खटकयाना मोहल्ले का रैकवार परिवार सवार था. यह परिवार बिजावर से अंतिम संस्कार में शामिल होने बागोता जा रहा था. इस दौरान हाईवे पर चौका गांव के पास ट्रक ओर बोलेरो की टक्कर हो गई. जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं.

इस घटना में एक महिला घायल हुई है. जिसे छतरपुर जिला हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है. हादसे के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया. घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. ट्रक को जब्त कर लिया गया है."

मृतकों में विक्की रैकवार, दौलत रैकवार, संजय रैकवार, श्याम बाई रैकवार और कौशल्या शामिल हैं. वहीं मीना रैकवार को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

'ट्रक की टक्कर से बोलेरो के उड़े परखच्चे'

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र तिवारी ने बताया, हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर शव बिखर गए और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोग पहुंचे और गाड़ी में फंसे घायल लोगों को बाहर निकाला. पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर तत्काल पुलिस भी पहुंची. एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला हॉस्पिटल भेजा गया वहीं वाहन में फंसे शवों को बाहर निकाला गया.

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