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बाबा बनने की चाह में छतरपुर में किसान ने कुल्हाड़ी से काटा प्राइवेट पार्ट, कुएं में फेंककर भाई को बुलाया

छतरपुर से 20 किमी दूर महाराजपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक किसान ने बाबा बनने की चाह में अपना प्राइवेट पार्ट कुल्हाड़ी से काटकर कुए में फेंक दिया. किसान की उम्र 42 साल बताई जा रही है. गंभीर रूप से लहुलूहान अवस्था में परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है.

छतरपुर: महाराजपुर थाना इलाके के एक किसान ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए. इस किसान ने कुल्हाड़ी से अपना प्राइवेट पार्ट काटकर कुएं में फेंक दिया. घटना की जानकारी परिजन को लगते ही उसे महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि खून ज्यादा बह गया है, इलाज जारी है.

बाबा बनने की चाह में काटा प्राइवेट पार्ट

घायल व्यक्ति का कहना है, "उसने गृहस्थ जीवन से मुक्त होने और जीवन में कोई पाप न हो जाए, इस डर से यह आत्मघाती कदम उठाया है. वह बाबा बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया. मुझे लगा मेरे शरीर का एक अंग पापी है. शनिवार सुबह करीब 9 बजे खेत के पास स्थित कुएं पर गया था. यहीं पर कुल्हाड़ी उठाई और अपने ही प्राइवेट पार्ट पर वार कर उसे काट डाला."

चचरे भाई को फोन कर बुलाया

इस खौफनाक कदम को उठाने के बाद घायल व्यक्ति ने खुद ही फोन पर अपने चचेरे भाई को इस बात की जानकारी दी. घायल व्यक्ति के चचेरे भाई का कहना है, "घटना की खबर लगते ही परिजन हैरान रह गए, जब खेत पर पहुंचे तो युवक तड़प रहा था लेकिन गम बिल्कुल नही था. बस कह रहा था कि मुझे बचा लो.

गंभीर रूप से घायल भाई को पहले महराजपुर हॉस्पिटल ले गए लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां घायल का इलाज चल रहा है और डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे है कि मरीज जल्द ठीक हो सके." चचरे भाई का कहना है कि "अभी उसने सिर्फ इतना कहा है कि वह सभी को एक भाव से देखना चाहता है इसलिए उसने यह कदम उठाया."

25 जून को है बेटी की शादी, पत्नी है लकवाग्रस्त

घायल के चचेरे भाई ने बताया, "परिवार में एक लड़का और 2 लड़कियां हैं. आने वाली 25 जून को उसकी एक बेटी का विवाह होना तय हुआ है, जिसकी तैयारियां घर में चल रही थी. वहीं उसकी पत्नी लंबे समय से लकवा की बीमारी से ग्रसित है. परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं है. मानसिक रूप से परेशान है. खेती किसानी का काम करता है."

छतरपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया, "मरीज के प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा अलग हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल है. बहुत खून बह चुका है, इलाज चल रहा है. घायल व्यक्ति ने बताया है कि उसने खुद कुल्हाड़ी से अपना प्राइवेट पार्ट काटा है. वह महाराजपुर का रहने वाला है."