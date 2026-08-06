ETV Bharat / bharat

छतरपुर में कचरा वाहन से शव भेजने का आरोप, कचरे के ढेर में मिली थी महिला की लाश

छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा सिविल अस्पताल उस समय सवालों के घेरे में आ गया, जब एक मृतिका को शव वाहन की जगह नगरपरिषद की ट्रैक्टर-ट्रॉली से शव को भेजा गया. परिजन का आरोप है कि यह ट्रैक्टर-ट्रॉली नगर परिषद की कचरा गाड़ी है और शव वाहन नहीं होने से शव ले जाने यही वाहन दिया गया.

छतरपुर: बड़ामलहरा सिविल अस्पताल में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल भी खोल कर रख दी है. परिजन को जब महिला के शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला तो उसे ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाना पड़ा. घटना को देखकर लोग भी शर्मसार हो गए, फिलहाल कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.

कई बार की जा चुकी है शव वाहन की मांग (ETV Bharat)

कचरे के ढेर में मिली थी महिला की लाश

बड़ामलहरा थाना इलाके के सूरजपुरा रोड स्थित कचरे के ढेर में एक महिला का शव दो हिस्सों में बीते दिन मिला था. मृतिका की पहचान रुखसाना खान पति बबलेश अहिरवार के रूप में हुई थी. मृतका रुखसाना खान बीते 4 जुलाई से लापता थी.

टीआई रीता सिंह ने बताया, "रुखसाना खान की पहली शादी उत्तर प्रदेश के महोबा में हुई थी, जबकि बाद में उन्होंने दूसरी शादी सूरजपुर रोड के रहने वाले बबलेश अहिरवार के साथ की थी. बीते दिन शाम करीब 5 बजे कचरे के ढेर में शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शव दो हिस्सों में मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा."

'शव वाहन नहीं मिलने से हुआ दुख'

मृतिका के पति बबलेश अहिरवार ने बताया, "पुलिस की सूचना के बाद पत्नी का शव लेने हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको शव वाहन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा. उसके बाद हॉस्पिटल के द्वारा नगरपालिका की कचरा गाड़ी से पत्नी का शव घर भेजा गया. मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी. मेरी पत्नी ने दूसरी शादी की थी. हर इंसान जीते जी नहीं तो मरने के बाद सम्मान चाहता है लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव को कचरा गाड़ी से ले जाने पर बहुत दुख हुआ."

'कई बार की जा चुकी है शव वाहन की मांग'

बड़ामलहरा बीएमओ डॉक्टर हेमंत मरैया ने बताया, "सिविल अस्पताल बड़ा मलहरा के लिए शव वाहन की मांग कई बार जिला स्तरीय बैठकों में रखी जा चुकी है. लेकिन अब तक बजट या संबंधित मद स्वीकृत नहीं होने के कारण वाहन उपलब्ध नहीं हो सका है. उम्मीद है कि जल्द ही यहां के लिए शव वाहन की व्यवस्था हो सकेगी." वहीं जब मामले में कलेक्टर मृणाल मीणा से बात हुई तो उन्होंने कहा, "मामला गंभीर है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी."