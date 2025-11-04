ETV Bharat / bharat

'चेवेल्ला' बस हादसा: शोक में पीड़ित परिवार - हर एक की अलग-अलग दुखद कहानी

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में हुए सड़क हादसे में करीब 19 लोगों की मौत हुई थी. बस में 70 यात्री सवार थे.

Chevella
'चेवेल्ला' घटना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 1:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में सोमवार को एक बस में कॉलेज जा रहे कुछ छात्र, कुछ व्यावसायिक काम से, कुछ अस्पतालों में इलाज के लिए और कुछ छुट्टियों में अपने गृहनगर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ़्तार टिपर ने उन्हें कुचल दिए. इसने 19 लोगों को सांस लेने का मौका दिए बिना ही मौत की नींद सुला दी.

इस बीच मंगलवार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (RTC) ने भी सड़क हादसे पर अपना स्पष्टीकरण दिया है. सड़क परिवहन निगम ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सड़क के मोड़ पर टिपर की गति बहुत ज्यादा थी.घटना के बाद पीड़ितों के परिवार गहरे शोक में डूबे हैं. इस हादसे में मारे गए हर किसी की कहानी अलग है.

इलाज के लिए जाते समय मौत
यालाला मंडल के हाजीपुर निवासी कुडुगुंटा बंदेप्पा और लक्ष्मी नामक दंपत्ति भी हादसे का शिकार हो गए. पत्नी की तबियत खराब होने पर वे बस से गांधी अस्पताल जा रहे थे. दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई. उनके बच्चे भवानी और शिवलीला अनाथ हो गए हैं.

तंदूर कस्बे की वृंदावन कॉलोनी की रहने वाली तबस्सुम जहां अपने पति अब्दुल मजीद, बेटे मुकर्रम और बेटी माहिमिश के साथ इलाज के लिए एक निजी अस्पताल जा रही थीं. दुर्घटना में तबस्सुम की मृत्यु हो गई। उनके पति और बच्चों को मामूली चोटें आईं.

कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र के दौलताबाद मंडल के नित्तूर निवासी मालागाला हनुमंथु अपने बेटे अशोक को कान में दर्द होने पर इलाज के लिए ईएनटी अस्पताल ले जा रही थीं. दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया.

Chevella
एमबीए छात्र अखिला रेड्डी (Eenadu)

नया फोन लेने आए थे श्रीनिवास रेड्डी
विकाराबाद जिले के यलाल मंडल के लक्ष्मीनारायणपुर में रहने वाले गुरराला श्रीनिवास रेड्डी की बेटी अखिला रेड्डी गचीबोवली के एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रही है. अखिला रेड्डी को शनिवार को उनकी मां अलीवेलु मंगा ने उन्हें फोन लेने के लिए घर बुलाया. नया फोन मिलने के बाद उन्होंने रविवार का दिन अपने माता-पिता और भाई के साथ खुशी-खुशी बिताया. इसके बाद सोमवार से शुरू होने वाली कॉलेज की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह सुबह-सुबह हैदराबाद के लिए रवाना हुईं. यात्रा के बीच में ही उनका निधन हो गया.

बेटी गहरी नींद में सो गई
इंद्रानगर के शेख खालिद हुसैन ने दो दिन पहले नातिन पोती जहीरा फातिमा का नाम रखा और उसे गोद में उठाया. वह महज 42 दिन की थी. वह अपनी नातिन और बेटी सालेहा बेगम को हैदराबाद से लाए थे. खालिद, नातिन फातिमा और बेटी सालेहा के साथ सोमवार सुबह एक बस में सवार हुए ताकि उसे हैदराबाद में रहने वाले अपने दामाद के पास ले जा सकें. बस में उस समय झटका लगा जब बच्ची की मां, फातिमा, उसकी पीठ के बल सो रही थी, और सालेहा ने उसे बचाने की कोशिश की... लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. हादसे में मां, बेटी और नाना, तीनों की मौत हो गई.

Chevella
किष्टपुरम वेंकटम्मा (ETV Bharat)

पति ट्रेन से गया, जबकि पत्नी बस में सवार हुई
हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले प्रसाद की पत्नी किष्टपुरम वेंकटम्मा भी हादसे में मारी गई. उनकी पत्नी एक सुपरमार्केट में काम करती हैं. शनिवार को वे दोनों तंदूर स्थित अपने घर आए थे और अपने परिवार के साथ दो दिन खुशी-खुशी बिताए. प्रसाद सोमवार सुबह वे साढ़े तीन बजे हैदराबाद जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहते थे. हालांकि, किसी वजह ऐसा नहीं हो सका और वह अकेले ट्रेन से निकले, जबकि वेंकटम्मा ने बस से यात्रा शुरू की और इस दुर्घटना में वेंकटम्मा की मृत्यु हो गई. परिवार के सदस्यों ने अफसोस जताया कि अगर वह अपने पति के साथ गई होती, तो बच जाती.

रिश्तेदारों के घर आई थीं...
कर्नाटक के मुधोल स्थित भन्नाराम निवासी नागमणि, जो हैदराबाद में रहती थीं. रविवार को तंदूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर आई थीं. हैदराबाद लौटते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई. इसी तरह हैदराबाद के रहमतनगर मंडल के ब्रह्मशंकर नगर निवासी गुन्नम्मा अपनी बहू कल्पना के साथ दो दिन पहले तंदूर स्थित अपनी बेटी कविता के घर आई थीं. सोमवार सुबह हैदराबाद लौटते समय एक दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई.

मजदूरी की तलाश ने बर्बाद कर दी जिंदगी
विकाराबाद नगर सीमा के धन्नाराम थांडा निवासी ताराबाई दिहाड़ी मजदूर थीं. काम के लिए बस से विकाराबाद से हैदराबाद जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई.

पत्नी और बच्चे अनाथ
बस चालक दस्तगिरी बाबा, जो बशीराबाद मंडल, मंताट्टी के पाटा तंदूर निवासी थे. उनकी एक टिपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. वह पिछले पंद्रह सालों से आरटीसी के लिए बस ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे. दस्तगिरी की पत्नी और दो बच्चे हैं.

Chevella
हादसे में तीन बहनों की मौत (Eenadu)

पिता कार चालक हैं, मां गृहिणी
अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तंदूर में रहने वाली तीन बहनें सैप्रिया, नंदिनी और तनुष ने बचपन से ही लगन से पढ़ाई की. वे उच्च शिक्षा के लिए हैदराबाद पहुंचीं. छुट्टियों और त्योहारों के दौरान, वे तंदूर जाती हैं और अपने माता-पिता के साथ खुशी-खुशी समय बिताती हैं और फिर हैदराबाद लौट आती हैं. अक्टूबर में, उनकी बड़ी बहन अनुषा की शादी ह ई थी. यह एक दुखद घटना थी कि शादी के 17 दिनों के भीतर ही एक सड़क दुर्घटना में तीनों की मृत्यु हो गई.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना सड़क हादसे पर परिवहन निगम ने बस और ड्राइवर पर दिया बड़ा बयान, जानें सबकुछ

TAGGED:

CHEVELLA INCIDENT
TRAGIC STORY
HYDERABAD
CHEVELLA BUS ACCIDENT
TELANGANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.