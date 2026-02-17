ETV Bharat / bharat

चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव तिहाड़ जेल से आए बाहर, कहीं ये बड़ी बात...

दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार और भतीजी की शादी में शामिल होने की दलील को स्वीकार करते हुए राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है. कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार शाम राजपाल यादव तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. उनके बाहर आते ही प्रशंसकों और परिजनों के चेहरे खिल उठे. जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव के चेहरे पर थकान और राहत दोनों के भाव थे. उनके मैनेजर और परिजनों ने उनका स्वागत किया.

नई दिल्ली: करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में सलाखों के पीछे दिन काट रहे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया तो मंगलवार को वह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए.

भतीजी की शादी और आर्थिक भुगतान बना आधार

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया. अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि 19 फरवरी को शाहजहांपुर में राजपाल की भतीजी की शादी है, जिसमें उनका शामिल होना पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है. अदालत ने राहत देने से पहले कड़ी शर्त रखी थी कि सोमवार दोपहर 3 बजे तक शिकायतकर्ता पक्ष को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए. अभिनेता की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करा दी गई. शिकायतकर्ता कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' के वकील द्वारा भुगतान की पुष्टि किए जाने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली थी.



जानिए क्या है पूरा मामला

यह कानूनी विवाद करीब 15 साल पुराना है. राजपाल यादव ने साल 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए दिल्ली स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म फ्लॉप होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाए और ब्याज समेत यह राशि बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये हो गई. बार-बार कोर्ट के आदेशों और आश्वासनों के बावजूद भुगतान न करने पर, इस साल 2 फरवरी को हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था इसके बाद 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था.



हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं.

निजी मुचलका: अभिनेता को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करनी पड़ी.

अभिनेता को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करनी पड़ी. पासपोर्ट जमा: कोर्ट ने आदेश दिया कि राजपाल यादव अपना पासपोर्ट अदालत में सरेंडर करेंगे और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे.

कोर्ट ने आदेश दिया कि राजपाल यादव अपना पासपोर्ट अदालत में सरेंडर करेंगे और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे. अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है, जिस दिन राजपाल को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.



