चेक बाउंस मामला: पंजाब में AAP विधायक के पति समेत तीन को लोगों को दो साल की जेल
पंजाब में आप विधायक के पति समेत तीन को चेक बाउंस मामले में दो साल की जेल हुई है.
Published : March 17, 2026 at 4:51 PM IST
मोहाली: पंजाब के मोहाली में डेरा बस्सी कोर्ट ने मंगलवार को एक मशहूर बिल्डर कंपनी के पार्टनर्स को करोड़ों रुपये के चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया. न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) परनीत कौर की कोर्ट ने करीब सात साल और तीन महीने तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला सुनाया.
आरोपियों में AAP MLA के पति भी शामिल
इस केस की खास बात यह है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही भी आरोपियों में शामिल हैं. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, सजा के बाद रकम जमा करने पर आरोपी को जमानत मिल गई. अब कोर्ट में ट्रायल सेशन चलेगा.
चूंकि इस केस से एक हाई-प्रोफाइल शख्सियत और सत्तारूढ़ पार्टी के विधाायक के परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा है, इसलिए यह फैसला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. शिकायतकर्ता के वकील भरत जोशी ने बताया कि केस की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 के तहत यह फैसला सुनाया है.
दोनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कई बहाने बनाए. उन्होंने दलील दी कि चेक का गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.
शिकायत करने वाले कमलजीत सिंह, जो जीरकपुर के पूर्व सरपंच जसपाल सिंह के भाई हैं, ने साल 2018 में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, 'Ms प्लैटिनम स्मार्ट बिल्डकॉन' के पार्टनर शाहबाज सिंह सोही, जतिंदर सिंह और नछत्तर सिंह ने राजपुरा में 'सिल्वर सिटी' प्रोजेक्ट में एक प्लॉट बेचने की डील की थी. इस दौरान करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ, लेकिन बाद में जब एग्रीमेंट के तहत 3.50 करोड़ रुपये का चेक दिया गया, तो वह 'अकाउंट में पैसे न होने' और 'सिग्नेचर में अंतर' के कारण बैंक से बाउंस हो गया.
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने आरोपियों से 22,950 वर्ग मीटर के रिहायशी प्लॉट और 515 वर्ग मीटर के कमर्शियल प्लॉट का सौदा किया था. बदले में उसे 18 दिसंबर 2017 को सात करोड़ रुपये का चेक दिया गया था. इसके बाद आरोपियों ने अपनी मजबूरी बताते हुए चेक को भुनाया नहीं और प्रोजेक्ट डेवलप करने के नाम पर 25 लाख और 1.5 करोड़ रुपये ले लिए, जिसे भुना लिया गया. बार-बार शिकायत करने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया.
तीनों पार्टनर 2.5 करोड़ रुपये की जगह 3.5 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गए. इस संबंध में पहला चेक 29 अगस्त 2018 को बैंक में लगाया गया, लेकिन पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया. इसके बाद कंपनी की ओर से 20 दिसंबर 2018 को 3.5 करोड़ रुपये का दूसरा चेक जारी किया गया. लेकिन, वह भी हस्ताक्षर न मिलने के कारण बाउंस हो गया. इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2018 में एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें 15 दिनों के अंदर रकम वापस करने की मांग की गई, लेकिन आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया.
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