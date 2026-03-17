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चेक बाउंस मामला: पंजाब में AAP विधायक के पति समेत तीन को लोगों को दो साल की जेल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ians )

मोहाली: पंजाब के मोहाली में डेरा बस्सी कोर्ट ने मंगलवार को एक मशहूर बिल्डर कंपनी के पार्टनर्स को करोड़ों रुपये के चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया. न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) परनीत कौर की कोर्ट ने करीब सात साल और तीन महीने तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला सुनाया. आरोपियों में AAP MLA के पति भी शामिल

इस केस की खास बात यह है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही भी आरोपियों में शामिल हैं. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, सजा के बाद रकम जमा करने पर आरोपी को जमानत मिल गई. अब कोर्ट में ट्रायल सेशन चलेगा. चूंकि इस केस से एक हाई-प्रोफाइल शख्सियत और सत्तारूढ़ पार्टी के विधाायक के परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा है, इसलिए यह फैसला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. शिकायतकर्ता के वकील भरत जोशी ने बताया कि केस की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 के तहत यह फैसला सुनाया है. दोनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कई बहाने बनाए. उन्होंने दलील दी कि चेक का गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.