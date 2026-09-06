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तमिलनाडु: पूर्व मंत्री नेहरू से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी, 241 डॉक्यूमेंट जब्त किए गए

इसके अनुसार एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने त्रिची और चेन्नई के कई इलाकों में छापे मारे, जिनमें अड्यार, तिरुवनमियूर, राजा अन्नामलाईपुरम और अन्ना नगर शामिल हैं. पूर्व मंत्री के.एन.नेहरू के अलवरपेट स्थित घर पर भी छापा मारा गया.

पिछली डीएमके सरकार के दौरान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर सप्लाई सेक्टर में अलग-अलग टेंडर में गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर तमिलनाडु एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अलग-अलग टीमों में बंटकर शनिवार को 30 जगहों पर छापे मारे. इसमें पूर्व मंत्री के.एन.नेहरू का घर और ऑफिस और उनके रिश्तेदारों के घर और ऑफिस शामिल हैं.

चेन्नई: तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने डीएमके के पूर्व मंत्री के.एन.नेहरू से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान 241 डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए.

इस बारे में तमिलनाडु एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, 'डीवीएसी एंटी-करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ने आईपीसी की कई धाराओं और BNS की विभिन्न धाराओं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. यह केस म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर सप्लाई सेक्टर में अलग-अलग टेंडर में गड़बड़ी के आरोपों पर दर्ज किया गया है और जांच चल रही है.'

रिपोर्ट के मुताबिक, 'जांच के तहत 05 सितंबर को चेन्नई, कोयंबटूर, त्रिची, इरोड और तिरुप्पुर जिलों में 30 जगहों पर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान टेंडर में गड़बड़ी से जुड़े 241 डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए. मामले की जांच जारी है.'

डीएमके के पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू, जिन्होंने पहले रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिया था, ने कहा था, 'हमने एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट की रेड में पूरा सहयोग दिया. मैंने टेंडर के मामले में कुछ भी गलत नहीं किया. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कोर्ट में एक केस पेंडिंग है. इसके बाद उन्होंने एक नया केस रजिस्टर किया है. उन्होंने इस बारे में कोई सबूत जब्त नहीं किया है. मेरा पक्का मानना ​​है कि यह रेड राजनीतिक बदले की भावना से की गई थी.'