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चेन्नई में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़: बेंगलुरु से हाई-प्रोफाइल महिला सप्लायर गिरफ्तार, दिल्ली से मंगवाती थी ड्रग्स

महिला सप्लायर के पास से बरामद ड्रग्स. ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु की पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बेंगलुरु से एक महिला सप्लायर को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई आरोपी के पास से पुलिस ने ढाई किलोग्राम से ज़्यादा नशीला पदार्थ मेथामफेटामाइन (Methamphetamine) और भारी मात्रा में एमडीएमए (MDMA) की गोलियां बरामद की हैं. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दिल्ली से माल मंगवाकर बेंगलुरु, चेन्नई और पुडुचेरी जैसे बड़े शहरों में सप्लाई किया जा रहा था.

मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से चेन्नई में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. 3 अक्टूबर को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस उपायुक्त को सूचित किया गया था कि पुरसईवाक्कम इलाके में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं. इसके बाद, उपायुक्त के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम ने पुरसईवाक्कम में गहन निगरानी शुरू की.