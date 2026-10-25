चेन्नई में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़: बेंगलुरु से हाई-प्रोफाइल महिला सप्लायर गिरफ्तार, दिल्ली से मंगवाती थी ड्रग्स
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली से माल मंगवाकर बेंगलुरु, चेन्नई और पुडुचेरी जैसे बड़े शहरों में सप्लाई किया जा रहा था.
Published : October 25, 2026 at 8:26 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बेंगलुरु से एक महिला सप्लायर को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई आरोपी के पास से पुलिस ने ढाई किलोग्राम से ज़्यादा नशीला पदार्थ मेथामफेटामाइन (Methamphetamine) और भारी मात्रा में एमडीएमए (MDMA) की गोलियां बरामद की हैं. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दिल्ली से माल मंगवाकर बेंगलुरु, चेन्नई और पुडुचेरी जैसे बड़े शहरों में सप्लाई किया जा रहा था.
मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से चेन्नई में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. 3 अक्टूबर को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस उपायुक्त को सूचित किया गया था कि पुरसईवाक्कम इलाके में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं. इसके बाद, उपायुक्त के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम ने पुरसईवाक्कम में गहन निगरानी शुरू की.
इस कार्रवाई के दौरान, उन्होंने वडामलाई स्ट्रीट पर तीन लोगों को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा और उनकी तलाशी ली. इन तीनों के पास से करीब 765 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की गई. विशेष टीम ने इसके बाद तीनों- प्रवीण कुमार, श्रीराम और मोहम्मद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ की. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
पूछताछ के दौरान मिले बयानों के आधार पर पुलिस ने 14 अक्टूबर को दो और व्यक्तियों- पुडुचेरी के रहने वाले राजेश और बोवर्स कुरुविला को गिरफ्तार किया. उनके पास से करीब 16 ग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की गई. इसके बाद, इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर सेम्बियम पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की. जांच में यह खुलासा हुआ कि उन्हें नशीले पदार्थों की आपूर्ति बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला द्वारा की गई थी.
जिसके बाद, सेम्बियम थाना के इंस्पेक्टर गोपाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम बेंगलुरु गई. जहां उन्होंने महिला सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी दिल्ली से नशीले पदार्थ मंगवाती थी. उसे बेंगलुरु, चेन्नई तथा पुडुचेरी में अलग-अलग लोगों को बेचती थी. इसके बाद, पुलिस 24 अक्टूबर को आरोपी महिला सप्लायर को थाने लेकर आई. उसे अदालत में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच और तेज कर दी है.
इसे भी पढ़ेंः