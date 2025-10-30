ETV Bharat / bharat

चेन्नई में बिना वैध लाइसेंस वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर 24 नवंबर से लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना

चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने 24 नवंबर से अपने पालतू जानवरों के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहने वाले पालतू पशु मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया है.

यह निर्णय गुरुवार (30 अक्टूबर) को रिपन बिल्डिंग में आयोजित निगम परिषद की बैठक के दौरान लिया गया. इसमें अनियमित पालतू पशु स्वामित्व के बारे में बढ़ती सार्वजनिक शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया. बैठक में पैदल चलने वालों के लिए असुविधा पैदा करने वाले पालतू जानवर और सार्वजनिक सड़कों पर छोड़े गए पालतू जानवरों के मल के कारण स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया.

इस दौरान पारित प्रस्ताव के मुताबिक चेन्नई सिटी नगर निगम अधिनियम, 1998 की धारा 292 और नियम 2023 के अनुसार, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन सीमा के भीतर रहने वाले सभी पालतू पशु मालिकों को कानूनी रूप से पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा.