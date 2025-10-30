ETV Bharat / bharat

चेन्नई में बिना वैध लाइसेंस वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर 24 नवंबर से लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना

पालतू पशुओं के मालिकों को अपने पालतू जानवरों को पट्टे से बांधकर रखने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर उनके थूथन पर मास्क लगाना होगा.

A lady with her pet puppies
एक महिला अपने पालतू पिल्लों के साथ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 6:05 PM IST

चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने 24 नवंबर से अपने पालतू जानवरों के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहने वाले पालतू पशु मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया है.

यह निर्णय गुरुवार (30 अक्टूबर) को रिपन बिल्डिंग में आयोजित निगम परिषद की बैठक के दौरान लिया गया. इसमें अनियमित पालतू पशु स्वामित्व के बारे में बढ़ती सार्वजनिक शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया. बैठक में पैदल चलने वालों के लिए असुविधा पैदा करने वाले पालतू जानवर और सार्वजनिक सड़कों पर छोड़े गए पालतू जानवरों के मल के कारण स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया.

इस दौरान पारित प्रस्ताव के मुताबिक चेन्नई सिटी नगर निगम अधिनियम, 1998 की धारा 292 और नियम 2023 के अनुसार, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन सीमा के भीतर रहने वाले सभी पालतू पशु मालिकों को कानूनी रूप से पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा.

चेन्नई निगम ने पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और जिम्मेदार पालतू स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2023 में पालतू पशु मालिकों के लिए एक ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की थी.

नए नियमों की मुख्य विशेषताएं

  • पालतू पशु मालिकों को अपने पालतू पशुओं का नियंत्रित प्रजनन, टीकाकरण, नसबंदी और लाइसेंस सुनिश्चित करना चाहिए.
  • पालतू जानवरों से जनता को परेशानी या परेशानी नहीं होनी चाहिए.
  • सार्वजनिक स्थानों पर ले जाए जाने वाले पालतू जानवरों को पट्टे से बांधना चाहिए तथा उन पर थूथन मास्क लगाना चाहिए.
  • सार्वजनिक स्थानों पर पालतू पशुओं के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी पालतू पशुओं के मालिकों की है.
  • पालतू जानवरों के मालिकों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक महीने की मोहलत दी गई है. 24 नवंबर से, जो लोग लाइसेंस का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा.
  • बिना लाइसेंस वाले पालतू जानवर रखने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
  • जो पालतू पशु मालिक अपने पशुओं को बिना पट्टे या थूथन मास्क के सार्वजनिक स्थान पर ले जाएंगे, उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
  • क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अधिकारियों सहित निगम के अधिकारी घर-घर जाकर निरीक्षण करेंगे तथा उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूलेंगे.
  • नए नियम आधिकारिक तौर पर 24 नवंबर से लागू होंगे, जो जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देने और शहरी स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में चेन्नई निगम द्वारा एक बड़ा कदम होगा.

