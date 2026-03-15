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चेन्नई: गैस सिलेंडर फटने से मासूम भाई-बहन की मौत, तीन घर ढहे

घर के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका देख पड़ोसियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन और दमकल विभाग को सूचना दी.

Chennai Gas Cylinder Explosion
ब्लास्ट के बाद बिखरे सामान. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 9:27 PM IST

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चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): चेन्नई के पास नवलूर में खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से हुए हादसे में दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में झुलसे सात अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. थज़म्बूर पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस जांच कर रही है. विस्फोट की आवाज सुनकर इलाके में अफरातफरी मच गयी.

क्या है घटना

चेन्नई के पास नवलूर के समुंदिश्वर नगर की तीसरी गली में तीन घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं. रविवार सुबह करीब 7:40 बजे इन घरों से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी यह देखकर दंग रह गए कि तीनों घर ढह गए थे. घरों के अंदर का सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि यह हादसा सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

इस दुखद घटना में संजय कुमार और सोनिया के डेढ़ साल के बेटे और चार साल की बेटी की जान चली गई. घर के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका देख पड़ोसियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही थज़म्बूर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. दमकलकर्मियों की मदद से उन्होंने मलबे में फंसे सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है.

घायलों के नाम

पुलिस ने बताया कि ये सभी गंभीर रूप से झुलसे हुए थे और उनकी हालत नाजुक थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे में घायल हुए सात लोग, जिनका फिलहाल सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनके नाम हैं: 7 वर्षीय प्रदीप, उसकी मां सेल्वी (40), पिता वैरामुथु (45), संजीव कुमार (27), सोनिया (25), मुरुगन (45) और चित्रा (55).

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