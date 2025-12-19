ETV Bharat / bharat

पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों की खरीद और पालन पर रोक? जानें, कहां लगा उल्लंघन करने पर जुर्माना

कहां लगी पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों की खरीद और पालन पर रोक? ( सांकेतिक तस्वीर )

चेन्नई: तमिलनाडु की चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कल से पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों की खरीद और पालन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया है. कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग शुक्रवार को मेयर प्रिया की अध्यक्षता में हुई. इस मीटिंग में मेयर प्रिया ने कई जरूरी घोषणाएं कीं.

चेन्नई कॉर्पोरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया है कि कल से चेन्नई में पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों को खरीदने और पालने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

कुत्तों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी

हाल ही में चेन्नई में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है, इसलिए चेन्नई कॉर्पोरेशन आवारा कुत्तों के काटने को रोकने के लिए कदम उठाने में ज्यादा सतर्कता दिखा रहा है. खास तौर पर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए पहले ही कई नियमों की घोषणा की थी, जिसमें अपने पालतू जानवरों को वैक्सीन लगवाना और अपने कुत्तों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है.

बिना किसी विरोध के पास हुआ प्रस्ताव

इस संबंध में आज चेन्नई कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग में बैन पिटबुल और रॉटवाइलर कुत्तों की नई नस्लें खरीदने और पालने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पास किया गया. यह प्रस्ताव कॉर्पोरेशन में पेश किया गया और बिना किसी विरोध के पास हो गया.