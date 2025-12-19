पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों की खरीद और पालन पर रोक? जानें, कहां लगा उल्लंघन करने पर जुर्माना
चेन्नई में पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों को खरीदने और पालने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
Published : December 19, 2025 at 2:50 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की चेन्नई कॉर्पोरेशन ने कल से पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों की खरीद और पालन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया है. कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग शुक्रवार को मेयर प्रिया की अध्यक्षता में हुई. इस मीटिंग में मेयर प्रिया ने कई जरूरी घोषणाएं कीं.
चेन्नई कॉर्पोरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया है कि कल से चेन्नई में पिटबुल और रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों को खरीदने और पालने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
कुत्तों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी
हाल ही में चेन्नई में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है, इसलिए चेन्नई कॉर्पोरेशन आवारा कुत्तों के काटने को रोकने के लिए कदम उठाने में ज्यादा सतर्कता दिखा रहा है. खास तौर पर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए पहले ही कई नियमों की घोषणा की थी, जिसमें अपने पालतू जानवरों को वैक्सीन लगवाना और अपने कुत्तों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है.
बिना किसी विरोध के पास हुआ प्रस्ताव
इस संबंध में आज चेन्नई कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग में बैन पिटबुल और रॉटवाइलर कुत्तों की नई नस्लें खरीदने और पालने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पास किया गया. यह प्रस्ताव कॉर्पोरेशन में पेश किया गया और बिना किसी विरोध के पास हो गया.
5,000 रुपये का जुर्माना
इसके अलावा पहले से लाइसेंस वाले पिटबुल और रॉटवाइलर कुत्तों को बाहर ले जाते समय कॉलर और मजल का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है. कॉर्पोरेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि जो मालिक इसका पालन नहीं करेंगे, उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
इससे पहले, चेन्नई कॉर्पोरेशन ने घोषणा की थी कि आज चेन्नई में पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस लेने का आखिरी दिन है. कल से घर-घर जाकर इंस्पेक्शन किया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
हालांकि, चेन्नई कॉर्पोरेशन के पास 98,523 पालतू जानवरों की डिटेल्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बताया गया है कि अब तक केवल 56,378 पालतू जानवरों के लिए ही लाइसेंस मिले हैं.
