चेन्नई में केरल के छात्रा की डेंगू से मौत, एहतियात के तौर पर कॉलेज बंद
चेन्नई में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ गए हैं. केरल की छात्रा की डेंगू बुखार के कारण हुई मौत से डर का माहौल है.
Published : January 22, 2026 at 5:10 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में केरल की एक छात्रा की डेंगू बुखार से मौत हो गई. यह मामला चेन्नई के पास तांबरम में स्थित एक कॉलेज हॉस्टल की है. इस हॉस्टल में केरल की एक छात्रा रहकर पढ़ाई करती थी.
इसके अलावा, तांबरम में स्थित कॉलेज हॉस्टल से यह भी पता चला है कि उसी हॉस्टल में रहने वाले सात अन्य छात्राओं को भी डेंगू हो गया है. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
तांबरम के पास भारत नगर इलाके में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है. इस कॉलेज के हॉस्टल में तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के कई जिलों से कई छात्र रहते हैं. हाल ही में, केरल के पलक्कड़ की रहने वाली सरन्या को कुछ दिन पहले हॉस्टल में बुखार हो गया. दवा लेने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं हुआ. बुधवार को बुखार ने उसे पस्त कर दिया.
उसके बाद हॉस्टल के अधिकारियों ने उसे कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया. खून की जांच से पता चला कि, सरन्या डेंगू बुखार से पीड़ित है. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन वह बच नहीं पाई. बुधवार को सरन्या की डेंगू की वजह से मौत हो गई.
डेंगू बुखार से सरन्या की मौत से हॉस्टल में रहने वाले दूसरे छात्रों में डर फैल गया है. इसके बाद, हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स का ब्लड टेस्ट किया गया. जांच से पता चला कि सात छात्र डेंगू से प्रभावित हैं.
इनमें से चार छात्रों को तुरंत कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बाकी तीन स्टूडेंट्स को इलाज के लिए उनके होमटाउन भेज दिया गया है. वहीं, एहतियात के तौर पर डेंगू बुखार को और फैलने से रोकने के लिए कॉलेज बंद कर दिया गया है और सभी स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया है.
चेन्नई में डेंगू से एक कॉलेज स्टूडेंट की मौत से डर फैल गया है. इस बीच, लोग शिकायत कर रहे हैं कि तांबरम कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले इलाकों में मच्छरों का खतरा काफी बढ़ गया है. वे मांग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन के अधिकारी मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए तुरंत एक्शन लें.
स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में चिकनगुनिया के मामले बढ़ने की चेतावनी दी है. साथ ही उसने लोगों को आगाह भी किया है कि, यहां डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं. इसको लेकर लोगों में डर का माहौल है.
