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चेन्नई प्राइवेट बार विवाद: इलाज करा रही एक और किशोरी की मौत, मरने वालों की संख्या दो हुई

कोयम्बेडु पुलिस स्टेशन ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई के कोयम्बेडु में एक बार में झगड़े के बाद कार की चपेट में आने से एक युवा श्रीलंकाई तमिल महिला की पहले ही मौत हो गई थी. अब खबर है कि, उस समय उसके साथ मौजूद एक 17 साल की लड़की की भी चोट की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इसी के साथ घटना में मरने वालों की संख्या दो हो गई है. पिछले रविवार, येंसी (18), एक श्रीलंकाई तमिल महिला, चेन्नई के कोयम्बेडु में मौजूद एक प्राइवेट बार में गई थी. अपनी एक महिला दोस्त और कई पुरुष दोस्तों के साथ उसने वहां डांस किया. ऐसा लगता है कि बाद में उनके ग्रुप और दूसरी पार्टी के बीच डांस को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों ग्रुप के सदस्यों ने एक-दूसरे पर हिंसक हमला किया. इसके बाद, बार में मौजूद बाउंसरों ने दोनों पार्टियों को जगह से बाहर निकाल दिया. लेकिन, बाहर जाने के बाद भी लड़ाई जारी रही. आखिरकार, लोगों ने बीच-बचाव करके दोनों ग्रुप को अलग किया और उन्हें तितर-बितर किया. इसके बाद, येंसी और उसके चार दोस्त एक ही टू-व्हीलर पर सवार होकर मौके से चले गए.