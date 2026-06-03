चेन्नई प्राइवेट बार विवाद: इलाज करा रही एक और किशोरी की मौत, मरने वालों की संख्या दो हुई
चेन्नई बार विवाद में गंभीर रूप से घायल 17 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई.
Published : June 3, 2026 at 3:38 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई के कोयम्बेडु में एक बार में झगड़े के बाद कार की चपेट में आने से एक युवा श्रीलंकाई तमिल महिला की पहले ही मौत हो गई थी. अब खबर है कि, उस समय उसके साथ मौजूद एक 17 साल की लड़की की भी चोट की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
इसी के साथ घटना में मरने वालों की संख्या दो हो गई है. पिछले रविवार, येंसी (18), एक श्रीलंकाई तमिल महिला, चेन्नई के कोयम्बेडु में मौजूद एक प्राइवेट बार में गई थी. अपनी एक महिला दोस्त और कई पुरुष दोस्तों के साथ उसने वहां डांस किया.
ऐसा लगता है कि बाद में उनके ग्रुप और दूसरी पार्टी के बीच डांस को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों ग्रुप के सदस्यों ने एक-दूसरे पर हिंसक हमला किया. इसके बाद, बार में मौजूद बाउंसरों ने दोनों पार्टियों को जगह से बाहर निकाल दिया.
लेकिन, बाहर जाने के बाद भी लड़ाई जारी रही. आखिरकार, लोगों ने बीच-बचाव करके दोनों ग्रुप को अलग किया और उन्हें तितर-बितर किया. इसके बाद, येंसी और उसके चार दोस्त एक ही टू-व्हीलर पर सवार होकर मौके से चले गए.
उस समय, आरोप है कि येंसी के ग्रुप ने विरोधी पार्टी की कार पर पत्थर फेंके. इस हरकत से गुस्सा होकर, कार में बैठे लोगों ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी को सीधे येंसी और उसके दोस्तों को ले जा रहे टू-व्हीलर से टक्कर मार दी.
टक्कर के कारण, येंसी गाड़ी से बाहर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस घटना में एक और 17 साल की लड़की को गंभीर चोटें आईं. उसका किलपौक सरकारी अस्पताल में गहन देखभाल उपचार चल रहा था. खबर के मुताबिक, उस लड़की की भी इलाज के दौरान मौत हो गई. अब इस घटना में मरने वालों की कुल संख्या दो हो गई है. इसके बाद, कोयम्बेडु पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक और हत्या का केस दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है.
इस घटना को लेकर कोयम्बेडु पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके अलावा, जिस प्राइवेट बार में यह घटना हुई थी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और अधिकारियों ने उस जगह को सील कर दिया.
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