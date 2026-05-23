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चेन्नई में अचानक चली तूफानी हवाएं: हैदराबाद की फ्लाइट तिरुपति डायवर्ट, आसमान में चक्कर काटते रहे विमान

चेन्नईः चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह अचानक आए तेज तूफानी हवाओं ने हवाई सेवाओं को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया. मीनाम्बाक्कम सहित उपनगरीय इलाकों में चक्रवाती हवाओं के चलते चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ. हैदराबाद से 82 यात्रियों को लेकर आ रही एक एटीआर (ATR) फ्लाइट हवा के तेज झोंकों के कारण रनवे पर नहीं उतर सकी. उसे नजदीकी तिरुपति हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया.

आसमान में चक्कर काटते रहे इंटरनेशनल विमान

मौसम की इस मार का असर केवल घरेलू उड़ानों पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा. दुबई और अबू धाबी से चेन्नई पहुंचे विमानों को भी रनवे पर उतरने की जगह नहीं मिल सकी. अचानक आई इस आपातकालीन स्थिति के कारण इन विमानों को काफी देर तक आसमान में ही चक्कर काटने पड़े. बाद में जब समुद्री हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हुई, तब जाकर इन विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सकी.

दिल्ली-कोलकाता सहित कई उड़ानें लेट

आने वाली उड़ानों में आए इस व्यवधान का सीधा असर चेन्नई से देश-विदेश के लिए उड़ान भरने वाले विमानों पर भी पड़ा. चेन्नई से दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, बेंगलुरु, कोयंबटूर, मदुरै और कुआलालंपुर जाने वाली कई महत्वपूर्ण फ्लाइट्स को रोकना पड़ा. ये सभी विमान अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटा की देरी से रवाना हो सके. मौसम के इस अचानक बदले मिजाज के कारण हवाई अड्डे पर मौजूद हजारों यात्रियों को भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा.

मौसम विभान का पूर्वानुमान