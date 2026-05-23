चेन्नई में अचानक चली तूफानी हवाएं: हैदराबाद की फ्लाइट तिरुपति डायवर्ट, आसमान में चक्कर काटते रहे विमान
मौसम की इस मार का असर केवल घरेलू उड़ानों पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा.
Published : May 23, 2026 at 4:37 PM IST
चेन्नईः चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह अचानक आए तेज तूफानी हवाओं ने हवाई सेवाओं को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया. मीनाम्बाक्कम सहित उपनगरीय इलाकों में चक्रवाती हवाओं के चलते चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ. हैदराबाद से 82 यात्रियों को लेकर आ रही एक एटीआर (ATR) फ्लाइट हवा के तेज झोंकों के कारण रनवे पर नहीं उतर सकी. उसे नजदीकी तिरुपति हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया.
आसमान में चक्कर काटते रहे इंटरनेशनल विमान
मौसम की इस मार का असर केवल घरेलू उड़ानों पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा. दुबई और अबू धाबी से चेन्नई पहुंचे विमानों को भी रनवे पर उतरने की जगह नहीं मिल सकी. अचानक आई इस आपातकालीन स्थिति के कारण इन विमानों को काफी देर तक आसमान में ही चक्कर काटने पड़े. बाद में जब समुद्री हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हुई, तब जाकर इन विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सकी.
दिल्ली-कोलकाता सहित कई उड़ानें लेट
आने वाली उड़ानों में आए इस व्यवधान का सीधा असर चेन्नई से देश-विदेश के लिए उड़ान भरने वाले विमानों पर भी पड़ा. चेन्नई से दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, बेंगलुरु, कोयंबटूर, मदुरै और कुआलालंपुर जाने वाली कई महत्वपूर्ण फ्लाइट्स को रोकना पड़ा. ये सभी विमान अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटा की देरी से रवाना हो सके. मौसम के इस अचानक बदले मिजाज के कारण हवाई अड्डे पर मौजूद हजारों यात्रियों को भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ा.
मौसम विभान का पूर्वानुमान
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निचले स्तर का वायुमंडलीय परिसंचरण सक्रिय हुआ है. इसके प्रभाव से हवा में भारी नमी आ गई है और चेन्नई का आसमान पूरी तरह बादलों से घिर गया है. इसी वजह से शनिवार सुबह से ही तटीय इलाकों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज समुद्री हवाएं चल रही हैं.
मौसम विभाग ने चेन्नई के साथ-साथ रानीपेट, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, धर्मपुरी, तिरुवनंतमामलाई, कांचीपुरम, वेलोर, विल्लुपुरम, कृष्णगिरि और तिरुपत्तूर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है.
कल रात रनवे पर टला बड़ा हादसा
इससे पहले, शुक्रवार रात 180 यात्रियों और चालक दल (क्रू) के 7 सदस्यों को लेकर कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक पैसेंजर फ्लाइट ने चेन्नई से उड़ान भरी थी. हालांकि, उड़ान भरते ही विमान के इंजन में अचानक खराबी का पता चला, जिसके कारण रनवे पर ही इमरजेंसी हाल्ट करना पड़ा. इसके बाद, विमान को टो करके वापस लाया गया. शाम 7:40 बजे रवाना होने वाली यह फ्लाइट रात 10:10 बजे उड़ान भरी.
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